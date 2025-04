Cine este Dragoș Sprînceană, emisarul trimis de Ciolacu să discute cu Trump

Premierul Marcel Ciolacu a trimis în SUA doi emisari speciali, care vor discuta cu președintele american Donald Trump.

Marcel Ciolacu a trimis doi emisari la Mar-a-Lago, în Florida, SUA, pentru a discuta cu președintele american Donald Trump. Inițial, șeful Guvernului a refuzat să dea nume, însă a precizat că unul dintre cei doi este stabilit în SUA.

Presa a aflat că este vorba despre Dragoş Sprînceană, care are 45 de ani și este originar din Constanţa. În SUA conduce o companie de transport și face parte din Comitetul Executiv al Partidului Republican la Palm Beach, susținându-l pe Trump încă din primul său mandat.

”Cabinetul domnului prim-ministru și prim-ministrul personal m-a contactat. A spus că ne dorim același lucru pentru România: îmbunătăția relațiilor bilaterale, economice și strategice. Suntem împreună, chiar dacă unii dintre noi suntem peste hotare, alții sunt în România. Cu toții suntem români, suntem o echipă pentru România, ar trebui să ne unim forțele și să facem ce e mai bine”, a spus Dragoș Sprânceană pentru Antena 3.

Acesta a menționat că joi seara are un eveniment important la Mar-a-Lago, unde va veni și Donald Trump.

”Președintele Trump este unul dintre invitați, secretarul de la Department of Homeland Security, Kristi Noem, este una dintre invitatele mele. Alți politicieni, ambasadori americani în alte țări. Președintele Milei al Argentinei va fi acolo și mulți alții. Eu împreună cu John Rourke, care este liderul mișcării Make America Clean Again, și cu care am mai colaborat înainte, ne-am decis să facem acest eveniment. Ne bucurăm că atât Statele Unite cât și România împreunã pot să spună că au pus un efort cot la cot să realiză acest eveniment”, a mai precizat Dragoș Sprânceană, fiind convins că îi va vorbi președintelui SUA despre România.

El crede că soluția pentru o relație cu SUA este o comunicare mai bună. ”Eu făceam asta deja de ani de zile, dar după mulți ani mă bucură că în sfârșit cineva m-a contactat. Acea persoană a fost domnul Marcel Ciolacu. Și sper, nu am lucrat niciodată cu dumnealui, dar sper că împreună putem să realizăm ce nu s-a realizat până acum. Și să ducem relațiile bilaterale la un nivel la care nu au mai fost. Și, încă o dată, mulțumesc domnului Ciolacu pentru oportunitatea care mi-a oferit-o, să pot să îmi reprezint țara aici pe meleaguri americane”, a mai menționat emisarul român.

Cine este Dragoș Sprînceană

Stabilit în Statele Unite de la vârsta de 22 de ani, Dragoș Sprînceană a lucrat inițial ca salvamar, barman sau agent imobiliar, iar din 2010 a înființat GoldCoast Logistics, firmă care în prezent are de flotă de peste 650 de camioane.

În plan politic, afaceristul s-a declarat un susținător al lui Călin Georgescu, după primul tur al alegerilor prezidențiale anulate din România.

”Sunt de acord complet cu viziunile lui Călin Georgescu, care se aliniază cu politica lui Donald Trump”, a spus în cadrul unei emisiuni al Ancăi Alexandrescu.

Ulterior s-a discutat despre posibilitatea unei candidaturi la alegerile prezidențiale din România.

Dragoș Sprînceană a menționat că a fost amenințat cu moartea după ce și-a exprimat intenția de a candida. El a spus că familia sa a fost afectată de atacurile la adresa sa, subliniind că „e dreptul oricui să candideze sau să facă ce dorește”.

Totodată, acesta a declarat că atacurile ar fi fost organizate de susținătorii lui Călin Georgescu, folosind inclusiv rețele sociale și platforme online pentru a-l discredita.