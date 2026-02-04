Reacția lui Nicușor Dan la raportul SUA: „Referirile din document la adresa țării noastre sunt strict contextuale”

Președintele Nicușor Dan a subliniat, referindu‑se la raportul din Congresul SUA, că decizia Curții Constituționale de a anula alegerile s‑a bazat pe documente care arătau fără echivoc că egalitatea de șanse între candidați a fost afectată și că campania electorală a fost viciată în mod semnificativ.

„România nu este subiectul Raportului preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, iar referirile din document la adresa țării noastre sunt strict contextuale, într-o dezbatere mult mai amplă despre libertatea de exprimare.

Referirile la alegerile prezidențiale din 2024 prezentate în raport sunt strict descriptive și reflectă doar parțial răspunsul unei singure companii private, platforma TikTok. Acestea nu reprezintă și nici nu se pot substitui unei evaluări juridice. În același timp, chiar platforma TikTok a admis în mai multe rapoarte publice că a identificat în mod proactiv mai multe rețele de influență ascunsă, a prevenit și a eliminat zeci de mii de conturi și interacțiuni false și a interzis sute de conturi care imitau candidați la președinție”, spune președintele Nicușor Dan.

Contextul anulării alegerilor din 2024

El a explicat contextul anulării alegerilor din România, subliniind decizia CCR, care s-a fundamentat pe documente care indicau denaturarea egalității de șanse:

„Indiferent de concluziile tehnice ale TikTok citate în raport, decizia de anulare a alegerilor a fost un act juridic intern de protecție a ordinii constituționale în fața unei amenințări asimetrice, bazat pe evaluările instituțiilor de securitate națională și pe autoritatea Curții Constituționale a României.

Decizia CCR s-a fundamentat pe documentele care indicau fără echivoc denaturarea egalității de șanse între candidați și vicierea masivă a campaniei electorale de către un singur candidat prin utilizarea netransparentă și ilegală a tehnologiilor digitale și a inteligenței artificiale, precum și prin finanțarea nedeclarată a campaniei electorale, inclusiv în mediul online”.

România este o democrație puternică, în care deciziile instituțiilor responsabile luate conform Constituției și legilor în vigoare sunt și trebuie respectate.

Șeful statului a adăugat că „ingerințele Federației Ruse în procesele electorale din țările europene, inclusiv din România, au fost evidențiate și de rapoarte oficiale ale NATO, Uniunii Europene și Guvernului Marii Britanii. Imixtiunea malignă a Federației Ruse nu s-a limitat la o singură platformă de social media, ci face obiectul unei ample campanii de manipulare cu scopul de a destabiliza democrațiile europene, demers care se derulează de mulți ani sub forma unui veritabil război hibrid”.

Dan a subliniat totodată că „România este o democrație puternică, în care deciziile instituțiilor responsabile luate conform Constituției și legilor în vigoare sunt și trebuie respectate. Angajamentul României pentru statul de drept, transparență, libertate de exprimare și corectitudinea proceselor electorale rămâne neclintit, ca și angajamentul față de toți aliații și partenerii noștri strategici”.

Raportul SUA

Documentul, întocmit de Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților, descrie o campanie de cenzurare a discursului american care ar fi fost desfășurată de Comisia Europeană pe parcursul unui deceniu.

Comisia Europeană (CE) a respins acuzațiile venite din partea SUA și a catalogat drept nefondate afirmațiile privind „cenzura” și ingerința electorală în scrutinele naționale ale statelor membre.