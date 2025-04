Kelemen Hunor consideră că Dragoș Sprânceană „nu e calificat să vorbească despre relaţii internaţionale”

Kelemen Hunor, liderul UDMR, a afirmat despre Dragoș Sprânceană, unul dintre cei doi emisari speciali desemnați de premierul Marcel Ciolacu, faptul că „nu e calificat să vorbească despre relaţii internaţionale”.

La finalul unui eveniment electoral, liderul UDMR a afirmat că nu există semnale pentru retragerea militarilor americani din România. Chiar și președintele interimar Ilie Bolojan a amintit marți că a fost reafirmat încă o dată angajamentul SUA de a continua toate proiectele care ţin de NATO.

„Nu există semnale pentru retragerea militarilor din România. Este o gândire în SUA pentru a reechilibra prezenţa militară în afara Statelor Unite şi mai ales este o orientare spre Pacific, dar nu de azi, de ieri. (...)

Dar, în privinţa prezenţei militarilor în Europa, în cadrul Alianţei Nord-Atlantice, nu există nicio decizie şi nici semnale. Aşa cum săptămâna trecută Rubio a declarat la întâlnirea cu miniştrii de Externe că Statele Unite rămân angajate în Alianţa Nord-Atlantică şi pe Flancul estic, aşa e astăzi. În rest, eu nu-mi permit să intru în speculaţii de toate felurile”, a declarat Kelemen Hunor, la finalul unui eveniment electoral.

În continuare, Hunor consideră că Dragoș Sprânceană „nu e calificat să vorbească despre relaţii internaţionale”, dar și faptul că nu ar fi nevoie de un emisar.

„Omul nu e calificat să vorbească despre relaţii internaţionale şi este punctul de vedere al unui om privat. (...) Când trimiţi un emisar, trebuie să ştii cine eşti, ce doreşti şi cu cine vrei să rezolvi anumite probleme.

Poţi să trimiţi, dacă eşti SUA, un emisar în Rusia, în Arabia Saudită sau în Israel, poţi să trimiţi un emisar dacă eşti într-o situaţie extrem de dificilă şi nu ai diplomat sau vrei să rezolvi o anumită problemă punctuală.

Dar eu am spus de la bun început că această idee cu emisari... Ok, are o omul masă la Mar-a-Lago. Şi care-i problema? A plătit pentru masa aceea, cum plătesc foarte mulţi. Dar asta şi de aici şi până la a fi emisar... Nu există numire, nu există emisar. (...) Din punctul meu de vedere, nu e nevoie de aşa ceva.

Am spus de la început, când au început aceste discuţii, nu e nevoie de aşa ceva, dar eu sunt un umil parlamentar. (...) Administraţia Trump, prin aceste taxe, va schimba foarte mult regulile jocului. România, în mod direct, nu este afectată", a spus Kelemen Hunor.