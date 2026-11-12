 Kelemen Hunor respinge reforma administrativă propusă de PSD. UDMR amenință cu moțiunea de cenzură | adevarul.ro
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Kelemen Hunor respinge reforma administrativă propusă de PSD. UDMR amenință cu moțiunea de cenzură

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Președintele UDMR, Kelemen Hunor, critică reforma administrativ-teritorială discutată în PSD și avertizează că formațiunea se va opune „prin toate mijloacele” unei reorganizări care, în opinia sa, ar putea afecta drepturile comunităților maghiare. Liderul UDMR susține că orice decizie privind comasarea localităților trebuie luată prin referendum, cu acordul locuitorilor.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor.
Președintele UDMR, Kelemen Hunor. Foto: Shutterstock

UDMR a transmis, de asemenea, că ar putea susține o astfel de moțiune dacă Executivul își angajează răspunderea în Parlament pentru reforma administrativ-teritorială. Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a declarat că partidul va încerca să blocheze proiectul folosind instrumentele parlamentare disponibile.

Într-o postare pe Facebook, Kelemen Hunor a criticat variantele de reorganizare vehiculate în ultima perioadă și a spus că acestea nu simplifică administrația, ci riscă să afecteze comunitățile locale.

„O reformă bună îi ajută pe oameni și nu afectează comunitățile locale. Dacă o reformă nu simplifică procedurile administrative și atacă drepturile comunităților maghiare, atunci este o reformă proastă! Ne vom opune prin toate mijloacele.

La Aiud, ne-am întâlnit cu viceprimari UDMR care lucrează alături de primari români. Le-am cerut să ne spună ce ar însemna pentru localitățile lor o reorganizare administrativă.

Săptămâna trecută, la Rimetea, am discutat despre același subiect cu primarii comunelor mici. Atunci era vorba doar despre comasarea comunelor cu mai puțin de 1.500 de locuitori, însă între timp au început să apară tot felul de planuri nechibzuite”, a scris liderul UDMR.

Acesta a reiterat că decizia privind comasarea trebuie luată prin referendum de către locuitorii fiecărei localități vizate.

Una dintre principalele nemulțumiri ale UDMR este legată de posibilitatea ca județele Harghita și Covasna să fie comasate cu alte județe. Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a susținut că o asemenea reorganizare ar afecta comunitatea maghiară, nu doar formațiunea politică.

„Absolut, nu putem fi de acord cu asemenea reformă, pentru că asta nu e o reformă. Este o acțiune îndreptată împotriva comunității maghiare. Nu ar afecta UDMR-ul, ar afecta comunitatea maghiară. E o distincție importantă”, a declarat parlamentarul.

Un scenariu discutat în PSD, dar care nu reprezintă o decizie oficială, ar putea reduce numărul județelor de la 41 la 15. Varianta ar urma modelul celor 15 Curți de Apel din sistemul judiciar și ar presupune reunirea mai multor județe în unități administrative mai mari.

Printre județele care ar putea deveni centre administrative se numără Bihor, Timiș, Dolj, Constanța, Galați, Prahova, Alba, Mureș, Bacău, Iași, Suceava și Cluj.

În schimb, Satu Mare, Arad, Caraș-Severin, Olt, Gorj, Mehedinți, Tulcea, Dâmbovița, Buzău, Vaslui, Botoșani și Neamț ar putea să dispară ca unități administrative distincte și să fie comasate cu județele învecinate.

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