Zi critică pentru Executiv. Premierul Ilie Bolojan discută miercuri cu UDMR și reprezentanții minorităților naționale

Premierul Ilie Bolojan urmează să aibă miercuri, 22 aprilie, întâlniri cu liderii UDMR și ai grupului minorităților naționale, în încercarea de a stabiliza situația politică după ce PSD a retras sprijinul acordat Guvernului. Discuțiile vin în contextul în care PNL explorează posibilitatea formării unui guvern minoritar.

Șeful Executivului a anunțat marți că liberalii vor purta consultări cu partidele care susțin în prezent actualul Guvern – USR, UDMR și grupul minorităților – pentru a evalua scenariile de funcționare fără PSD, potrivit Agerpres.

Ilie Bolojan a precizat că va propune și un moratoriu parlamentar, astfel încât proiectele esențiale pentru implementarea PNRR să fie adoptate indiferent de configurația politică.

„Mâine vom continua consultările cu UDMR și cu grupul minorităților, în paralel cu discuțiile inițiate de președintele României cu partidele din coaliție”, a declarat premierul.

Marți, Ilie Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanții USR, discuțiile având loc în biroul președintelui Senatului. Cele două părți au convenit ca, în eventualitatea retragerii miniștrilor PSD, portofoliile vacante să fie preluate temporar de ceilalți membri ai Cabinetului, pentru a asigura continuitatea administrativă.

Premierul a subliniat că obiectivul principal este menținerea funcționării Guvernului și continuarea proiectelor majore, inclusiv cele legate de fondurile europene și investițiile în infrastructură, educație și sănătate. Totodată, Ilie Bolojan a menționat necesitatea adoptării actelor normative care vizează echilibrele bugetare și reformele asumate.

Amintim că și președintele Nicușor Dan a convocat pentru miercuri, 22 aprilie, consultări cu partidele și formațiunile politice din Coaliția de guvernare, în baza prerogativelor constituționale, în contextul în care criza politică s-a acutizat după ce PSD a votat covârșitor retragerea sprijinului pentru premierul Bolojan.

Întâlnirile vor avea loc la Palatul Cotroceni, pe parcursul întregii zile.