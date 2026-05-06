Nicu Ștefănuță avertizează după votul din Parlament: „Chestiunea Georgescu nu a dispărut. O suspendare a președintelui ar putea deveni tentantă”

Europarlamentarul Nicu Ștefănuță a transmis un mesaj pe rețelele sociale după votul de marți din Parlament. Acesta a susținut că rezultatul este „mai complicat decât dualitatea care ni se explică” și avertizează asupra unor posibile evoluții politice majore, inclusiv o eventuală tentativă de suspendare a președintelui Nicușor Dan.

Ștefănuță afirmă că votul recent a fost influențat decisiv de ceea ce el numește „coaliția Georgescu”, o alianță informală construită în jurul electoratului și „moștenirii” politice lăsate de Călin Georgescu.

„Ieri am avut o coaliție ‘Georgescu’. Da, tipul ăla de care pare că politicienii au uitat, oamenii însă nu”, a scris europarlamentarul în mesajul său publicat pe Facebook.

Potrivit acestuia, voturile decisive ar fi venit din zona formațiunilor și actorilor politici care, într-o formă sau alta, au beneficiat electoral de capitalul politic asociat lui Georgescu.

„Toate voturile au venit din zona lui. Au venit de la unii care i-au dat voturi pentru a ajunge în turul doi (PSD). Alții care îl susțin direct (AUR). Și alții care s-au născut datorită lui Georgescu (POT, PACE)”, a explicat Ștefănuță.

Europarlamentarul consideră că tema Georgescu rămâne extrem de prezentă în societatea românească, în ciuda ieșirii sale din prim-plan.

În opinia sa, acest lucru se explică prin nemulțumirea electoratului care l-a susținut și care se simte nedreptățit.

„Chestiunea Georgescu nu a dispărut deloc. Nu pentru că nu a fost condamnat, nici pentru că pare că nimeni nu are încă o concluzie la ce s-a întâmplat cu ‘turul doi înapoi’. Oamenii care l-au votat se simt în continuare păcăliți. Ei aleseseră un loz câștigător. Când să îl încaseze, li s-a spus că biletul nu e valabil”, a punctat acesta.

Ștefănuță avertizează că actuala majoritate parlamentară ar putea încerca suspendarea președintelui Nicușor Dan, pe care îl consideră vulnerabil în fața unei astfel de confruntări politice.

„Va fi foarte tentant pentru parlament să încerce, cu mari șanse de reușită, o suspendare”, susține europarlamentarul.

„Pentru suveraniști ar fi o strategie inteligentă să câștige funcția prezidențială și apoi imediat și pe cea guvernamentală. Nu cred că vor aștepta 4 ani pentru asta”, afirmă acesta.

În mesajul său, Nicu Ștefănuță face și o comparație cu foștii șefi de stat, sugerând că actualul președinte nu are profilul politic necesar pentru a rezista unei confruntări de asemenea amploare.

„Cu tot respectul, Nicușor Dan nu este Traian Băsescu și nu va rezista unei suspendări”, a transmis el.

Totodată, europarlamentarul subliniază că istoria politică românească arată cât de dificilă este revenirea la putere după o cădere.

În ciuda tonului critic, Ștefănuță își încheie postarea într-o notă optimistă, spunând că actuala situație politică reprezintă un semnal clar privind importanța alegerilor parlamentare.

„Momentul acesta arată mai bine decât orice că puterea primară vine din Parlament. Că sursa puterii e acolo. Că dacă vrei schimbare, Parlamentul trebuie să îl schimbi, să îl câștigi din rădăcini”, a transmis acesta.

Europarlamentarul consideră că actuala criză ar trebui să reprezinte o „alarmă pentru conștiința civică și politică” a românilor.