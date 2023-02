Iohannis: Sunt mulţumit că există această Coaliţie. România este guvernată, este stabilă. Am evitat recesiunea

Președintele a explicat în cadrul unor declarații de presă că este mulțumit de faptul că România este stabilă, fiind guvernată de o Coaliție cu o majoritate solidă în Parlament, subliniind că „obiectivul principal şi motivul principal al existenţei acestei Coaliţii a fost îndeplinit”.

„Eu sunt foarte mulţumit că există această coaliţie, că România este guvernată, că România este stabilă, că acest Guvern are o majoritate solidă în Parlament şi că am evitat să intrăm în recesiune, am reuşit să trecem până acum cu bine prin toate crizele care au venit peste noi. Nu cred că este puţin lucru”, a afirmat președintele miercuri seară.

Totodată șeful statului a subliniat că, în ciuda divergențelor interne, „România are una dintre cele mai mari creşteri economice”.

„A, că se mai ceartă unul cu altul, că mai iese un politician avid de notorietate publică? Aşa e în politică. Nu cred că putem să ne aşteptăm vreodată ca politicienii să stea frumos acolo în banca lor şi să nu spună nimic. Că nu ar fi politicieni. În principiu însă lucrurile funcţionează în mare şi s-a văzut”, a mai argumentat președintele.

Șeful statului a subliniat și că, în contextul actual, „criza energetică nu a dus la sărăcirea populaţiei României. În continuare putem să ne încălzim casele, putem să aprindem lumina şi acest lucru nu a fost chiar aşa de la sine înţeles, atunci când a început criza şi când toată lumea ne-a spus că nu o să facem faţă”.

„Uite că am făcut faţă. Inflaţia scade. Au fost suficient de mulţi care ne-au spus că nu o să fim în stare să facem nimic. Iată că totuşi am făcut. Inflaţia scade şi compensaţii vor exista şi vor fi făcute în aşa fel încât românii să nu simtă aşa de rău crizele în buzunarul propriu. Pot să spun da, obiectivul principal şi motivul principal al existenţei acestei coaliţii a fost îndeplinit – România este stabilă şi este guvernată”, a conchis Klaus Iohannis.

Atac la PSD pe tema scandalului privind canalul Bîstroe

Șeful statului i-a criticat pe cei care au ridicat problema adâncirii Canalului Bîstroe fără a avea toate datele necesare, fiind de părere că unii politicieni sunt în căutare de notorietate, dat fiind că în 2024 sunt alegeri.

„La noi o serie de politicieni s-au inflamat fără să verifice ce se întâmplă acolo. Cred că au simțit o ocazie să se profileze un pic mai mult în spațiul public”, a afirmat Klaus Iohannis.

Totodată, președintele României a cerut încetarea oricărei acțiuni care ar da impresia de atac la adresa Kievului. „Nu cred că în acest moment e potrivit să atacăm ucrainenii pe baza unor date incerte. Ei acum nu au nevoie să fie certați, au nevoie de sprijin. Nu vreau absolut deloc să se tolereze lucrări care pun în dificultate biodiversitatea Deltei dar nici nu e bine să ne ambalăm fără știm despre ce este vorba. Eu cred că multe declarații sunt neproductive și nepotrivite. Invit pe toți cei preocupați să aștepte până se întâlnesc experții și discută. E abordarea cea mai corectă și abordarea care ne duce la rezultate. Și ucrainenii fac lucrări probabil că vor ceva, porturile lor sunt blocate de ruși și vor să iasă undeva cu marfa lor, și noi avem pretenții ca Delta să fie protejată”, a completat liderul de la Palatul Cotroceni.