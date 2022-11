Iohannis, despre noi sancțiuni împotriva Rusiei: Este nevoie de măsuri mai ferme din partea noastră

Președintele României a declarat, în cadrul declarațiilor comune cu omologul lituanian, că este nevoie de noi sancțiuni împotriva Rusiei, precizând că în acest moment „se lucrează la astfel de abordări”.

„Continuam dialogul foarte bun pe care l-am avut și la vizita oficială pe care ați efectuat-o în România pe 6 mai. Am discutat despre stadiul relațiilor bilaterale dintre România și Republica Lituania, care sunt excelente, și despre preocupările și interesele noastre comune- comunitatea de valori, similitudinea de interese, coordonarea în cadrul UE, al NATO, al formatelor regionale, precum și Inițiativa celor trei mări și București 9 fac ca legăturile dintre România și Lituania să fie deosebit de solide și apropiate . Am transmis domnului președinte întreaga apreciere pentru sprijinul acordat de Lituania pentru aderarea României la spațiul Schengen și am prezentat evoluțiile recente în acest proces. De asemenea, am mulțumit pentru sprijinul Lituaniei pentru un alt obiectiv al României, aderarea la OCDE”, a declarat Klaus Iohannis în timpul declarațiilor comune alături de omologul lituanian.

Președintele României a precizat că discuția cu omologul său a vizat teme precum securitatea energetică, problema energetică din Republica Moldova, dar și dorința de extinderii a Uniunii Europene prin aderarea Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei.

„Am abordat și tema securității energetice, atât în context european cât și global. Am discutat pe larg despre măsurile de reducere a dependenței energetice față de Rusia, despre tranziția energetică și despre importanța intensificării coordonării în plan european în ceea ce privește reducerea prețurilor la energie. Consider că experiența României în domeniul nuclear și expertiza Lituaniei în ceea ce privește gazele naturale lichefiate constituie o bază solidă de dialog în perspectiva interesului comun de a asigurare a securității energetice. Am subliniat, de asemenea, că o atenție deosebită trebuie acordată sprijinirii securității energetice a Republicii Moldova, care este puternic afectată. Ambele state susțin în mod concret politica de extindere a Uniunii Europene, atât în privința Balcanilor de Est, cât și a Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei. Uniunea și statele membre trebuie să susțină efortul de aderare al statelor aspirante, care la rândul lor trebuie să dovedească voință politică și capacitate instituțională”, a explicat șeful statului român.

Iohannis susține că împreună cu președintele Nausėda au căzut de acord că este „nevoie de noi sancțiuni la adrese Federației Ruse, în coordonare cu aliații și partenerii noștri”.

„În ce priveşte pachetul de sancţiuni, noi doi am discutat-o astăzi. Este nevoie de măsuri mai ferme din partea noastră şi se lucrează la astfel de abordări, însă în momentul acesta când vorbim nu suntem în măsură să detaliem în ce ar consta acestea. Când vom avea o claritate cu privire la un nou pachet de sancţiuni informaţiile vor fi făcute publice”, a precizat șeful statului român.