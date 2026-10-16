Inspectori ai Gărzii Forestiere, închiși într-un depozit în timpul unui control. Dezvăluirile Dianei Buzoianu

Ministrul interimar al Mediului a anunțat vineri aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Romsilva pentru anul 2026. Documentul prevede un profit de peste 105 milioane de lei, dar și investiții în echipamente destinate monitorizării activității din teren și protejării. personalului silvic. La ceas de bilanț, Diana Buzoianu a arătat și cu ce „sistem” s-au confrunta inspectorii Gărzii de Mediu în timpul activității.

Diana Buzoianu Foto: Gov.ro

„Am aprobat astăzi şi bugetul Romsilva. Avem un buget care va cuprinde un profit de peste 105 milioane de lei”, a declarat ministrul, în cadrul conferinței de bilanț.

Potrivit acesteia, bugetul include fonduri pentru instalarea sistemelor GPS pe autovehiculele regiei și pentru dotarea tuturor pădurarilor cu camere video corporale.

„Bugetul cuprinde banii necesari pentru GPS-ul instalat pe toate maşinile Romsilva şi banii necesari pentru bodycam-urile pentru absolut toţi pădurarii”, a precizat Buzoianu.

Ministrul a argumentat că măsura este necesară pentru protejarea angajaților care desfășoară controale în teren, potrivit Agerpres.

„Avem nevoie de o siguranţă mai mare a oamenilor care cu adevărat se duc să lupte împotriva mafiei lemnului şi îşi pun viaţa în pericol”, a afirmat aceasta.

Platformă publică pentru toate controalele Gărzii Forestiere

Tot vineri, Ministerul Mediului a anunțat lansarea unei platforme digitale prin care vor putea fi urmărite toate controalele efectuate de Garda Forestieră Națională.

Potrivit ministrului, cetățenii care depun sesizări vor putea verifica stadiul acestora și sancțiunile aplicate.

„Orice om care va face o sesizare va putea să-şi urmărească sesizarea, va putea să vadă exact cum au fost aplicate amenzile, sancţiunile”, a spus Buzoianu.

Platforma va afișa inclusiv controalele realizate din oficiu și va permite monitorizarea activității fiecărui inspector.

„Vom şti fiecare, clar, transparent, ce controale au dus, ce rezultate au avut”, a explicat ministrul.

Ministerul susține că rezultatele controalelor au crescut semnificativ

Diana Buzoianu a afirmat că, după schimbarea conducerii Gărzii Forestiere, indicatorii privind combaterea tăierilor ilegale au crescut considerabil.

„Au crescut prejudiciile constatate cu aproape 200%, că volumul tăiat ilegal identificat a crescut cu 142%, cu exact acelaşi număr de inspectori, cu exact aceleaşi instrumente, cu exact aceleaşi legi”, a declarat ministrul.

Ca exemplu, aceasta a invocat un caz descoperit în județul Brașov.

„A fost identificat în pădurea Slătioara, judeţul Braşov, unul dintre cazurile cele mai grave: 5.800 de arbori tăiaţi ilegal”, a spus Buzoianu.

Inspectori închiși într-un depozit în timpul unui control

Ministrul a relatat și un episod petrecut în urma verificărilor dispuse după distrugerea unor camere CCTV instalate prin PNRR.

Potrivit acesteia, în toate punctele unde au fost vandalizate echipamentele au fost descoperite nereguli și aplicate sancțiuni.

„Au fost, evident, realizate inclusiv controale, pentru că vă amintiţi că am avut un moment în care sistemul de CCTV instalat prin PNRR a fost în nouă puncte din ţară atacat. La câteva zile distanţă, tăiate camerele, furate camerele în nouă puncte. Am trimis Garda Forestieră să facă controale exact acolo şi în toate punctele respective au fost găsite ilegalităţi, în toate punctele au fost aplicate amenzi. În majoritate au fost deschise inclusiv dosare penale”, a afirmat Buzoianu.

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Ministrul interimar al Mediului a susținut că, într-un caz, inspectorii Gărzii Forestiere au fost chiar împiedicați să își desfășoare activitatea.

„Într-unul dintre locurile în care s-au dus în urma tăierii respectivelor camere de CCTV, inspectorii Gărzii au fost chiar închişi într-un depozit pentru câteva ore , ca să vă daţi seama un pic ce sistem luptă împotriva unor oameni care vor să îşi facă treaba", a explicat ea.

Peste 24 de milioane de lei pentru camere corporale

Potrivit hotărârii aprobate de Guvern, bugetul Romsilva pentru 2026 prevede venituri totale de 3,55 miliarde de lei și cheltuieli de 3,445 miliarde de lei, rezultând un profit brut estimat la 105 milioane de lei.

Una dintre principalele noutăți este alocarea a 24,4 milioane de lei pentru achiziția a 5.300 de camere bodycam, a sistemelor de prindere și a 670 de stații de andocare.

Bugetul mai include investiții totale de 288,7 milioane de lei pentru drumuri forestiere, lucrări de corectare a torenților, perdele forestiere de protecție și continuarea proiectelor de digitalizare a administrării fondului forestier.