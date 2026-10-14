 De unde poți cumpăra lemne de foc de la Romsilva și care sunt prețurile practicate | adevarul.ro
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De unde poți cumpăra lemne de foc de la Romsilva și care sunt prețurile practicate

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Prețul mediu al lemnului de foc comercializat de Romsilva se menține la aproximativ 280 de lei pe metru cub, similar nivelului din 2025. Regia are în prezent stocuri de circa 400.000 de metri cubi și estimează că va pune la dispoziția populației aproximativ 2 milioane de metri cubi pe parcursul anului.

Lemne de foc
Romsilva pune la dispoziția cetățenilor 2 milioane de metri cubi de lemn de foc Foto: Adevărul

Românii care își încălzesc locuințele cu lemne pot cumpăra această resursă de la ocoalele silvice și depozitele Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, care estimează că va comercializa aproximativ 2 milioane de metri cubi în 2026. Volumul este similar celui oferit în anii precedenți, iar prețul mediu de vânzare se menține la nivelul anului trecut.

În primele nouă luni ale anului, Romsilva a vândut direct populației 1,24 milioane de metri cubi de lemn pentru foc, la un preț mediu de aproximativ 280 de lei pe metru cub. În prezent, regia are disponibile pentru comercializare stocuri de circa 400.000 de metri cubi, care vor fi completate pe măsură ce continuă lucrările de recoltare.

Prețurile diferă însă în funcție de specia de lemn, sortiment și modalitatea de livrare. Pentru lemnul comercializat la locul recoltării, prețurile variază, în medie, între 200 și 450 de lei pe metru cub. În cazul lemnului paletizat, livrat din depozitele regiei, prețul poate ajunge la 700 de lei pentru un palet.

Prin urmare, prețul mediu de 280 de lei pe metru cub nu reprezintă un tarif unic aplicabil în toate județele și pentru toate tipurile de lemn. Costul final depinde de oferta disponibilă în zona de domiciliu și de serviciile suplimentare solicitate.

De unde poate fi cumpărat lemnul de foc

Persoanele interesate pot solicita informații direct de la ocoalele silvice din apropierea localității în care locuiesc. În funcție de stocuri și de numărul cererilor, personalul silvic le poate indica depozitele sau punctele de vânzare de unde pot cumpăra lemn pentru încălzirea locuinței.

Cererile pot fi depuse la sediile ocoalelor silvice sau adresate direct gestionarilor de masă lemnoasă. Disponibilitatea produselor poate fi verificată și prin intermediul personalului silvic din teren.

Lista actualizată a ofertelor și prețurilor practicate de unitățile Romsilva este publicată pe site-ul oficial al regiei, www.rosilva.ro, în secțiunea „Publicitate anunțuri – Disponibil lemn pentru foc”. O altă variantă este magazinul online romsilva.store, prin care regia comercializează lemn pentru foc.

În funcție de dotările disponibile, unele ocoale silvice pot asigura, la cerere și contra cost, transportul lemnului până la domiciliu, precum și servicii de secționare sau despicare. În anumite puncte de vânzare, lemnul este comercializat și vrac, în saci sau paletizat.

Aceste servicii pot influența costul total al achiziției. De aceea, înainte de a cumpăra, este util ca oamenii să verifice nu doar prețul lemnului, ci și cheltuielile de transport și de pregătire pentru utilizare, precum și cantitatea efectivă livrată.

Ce documente trebuie solicitate la cumpărare

Romsilva recomandă cumpărătorilor să solicite documentele legale care atestă proveniența lemnului, indiferent de furnizor. Acestea sunt avizul de însoțire și factura fiscală sau bonul fiscal, după caz.

Verificarea documentelor este importantă pentru a se asigura că lemnul provine dintr-o sursă legală. Romsilva nu este singurul furnizor de lemn pentru foc din România, această resursă fiind comercializată și de alți operatori economici.

Regia are obligația legală de a asigura anual un volum de minimum un milion de metri cubi de lemn pentru foc și lemn rotund destinat încălzirii, cu diametrul la capătul gros de maximum 24 de centimetri. Oferta estimată pentru 2026, de aproximativ 2 milioane de metri cubi, este astfel peste acest prag minim.

Romsilva administrează aproximativ 4,2 milioane de hectare de păduri proprietate publică a statului, precum și alte suprafețe forestiere aflate în diverse forme de proprietate, în baza contractelor de administrare. Potrivit regiei, toate pădurile proprietate publică a statului pe care le administrează sunt certificate pentru management forestier durabil, conform standardelor internaționale.

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