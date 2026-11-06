 Tudor Chirilă, criticat de Horia Brenciu și Smiley la Vocea României. Reacția antrenorului: „Am fost atât de certat, zici că am făcut un sacrilegiu” | adevarul.ro
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Video Tudor Chirilă, criticat de Horia Brenciu și Smiley la Vocea României. Reacția antrenorului: „Am fost atât de certat, zici că am făcut un sacrilegiu”

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Un duet pregătit de Tudor Chirilă pentru etapa Confruntărilor de la Vocea României 2026 a stârnit reacții critice din partea colegilor săi. Horia Brenciu a comparat interpretarea concurenților Francoise Manuel și Eduard Cotoară cu un moment de karaoke, în timp ce Smiley a spus că prestația a fost „ciudată pe alocuri”.

Pentru confruntare, Tudor Chirilă le-a propus celor doi concurenți piesa „Oameni”, o piesă iconică din repertoriul lui Aurelian Andreescu. Francoise și Eduard au acceptat provocarea, deși au recunoscut că vocile celuilalt reprezintă o provocare pentru propriul mod de interpretare.

„Sunt multe versiuni pe care le-am ascultat, dar cred că versiunea asta nu o să reziste. În prima parte mi s-a părut că suntem într-un club de karaoke în care doi tineri au prins microfoanele în mână. Prima parte nu a fost la nivelul vocilor voastre”, a spus Horia Brenciu.

Theo Rose a avut o reacție mai rezervată și i-a felicitat pe concurenți pentru curajul de a aborda o piesă atât de cunoscută, pe care publicul o asociază cu interpretarea lui Aurelian Andreescu.

„Eu vreau să vă felicit pentru provocarea de a cânta piesa asta. E o piesă pe care oamenii din țara asta o știu într-o variantă. E riscant să te abați de la ea și îți trebuie curaj ca să o faci. A fost ok”, a comentat artista, potrivit InfoMuzic.

„Fiecare dintre noi facem alegeri aproape lunar în legătură cu ceea ce cântăm. Evident că noi credem în fiecare piesă pe care o compunem. Momentul adevărului este când oamenii ascultă și zic: trecem la următoarea sau fantastic, o pun în playlist. Cam asta ați făcut și voi în seara asta. Cert este că voi sunteți două voci foarte bune, momentul a fost așa și așa, ciudat pe alocuri”, a spus Smiley.

Tudor Chirilă și-a asumat prestația concurenților săi

În fața criticilor, Tudor Chirilă a recunoscut că momentul nu a ieșit așa cum și-ar fi dorit și a spus că responsabilitatea pentru prestația concurenților îi revine și antrenorului.

„Am fost atât de certat, zici că efectiv am făcut un sacrilegiu, ca și cum aș fi dat afară Vocea României de la mine din echipă... Vreau să spun că îmi asum faptul că acest moment n-a plăcut așa cum m-aș fi așteptat eu să placă și să iasă. Atunci când concurenții nu cântă foarte bine este responsabilitatea antrenorului, când cântă foarte bine este meritul lor”, a declarat Tudor Chirilă.

r Francoise Manuel și Eduard Cotoară, în duet
r Francoise Manuel și Eduard Cotoară, în duet Foto: sursa: Vocea României

Ulterior, în testimonial, antrenorul a revenit asupra alegerii muzicale și a susținut că piesa s-a potrivit vocilor celor doi concurenți, însă aceștia nu au reușit să ducă interpretarea până la capăt așa cum ar fi trebuit.

„Un lucru unde eu nu greșesc niciodată este alegerea piesei. Piesa a fost foarte bine aleasă pentru vocile astea și vocile puteau să o cânte, doar că n-au putut s-o ducă așa cum ar fi trebuit s-o ducă”, a explicat Tudor Chirilă.

Smiley a comentat imediat explicația colegului său. „El tot timpul știe să se scoată. «Îmi asum». A văzut că e la modă că oamenii care își asumă parcă sunt iertați pe jumate”, a replicat Smiley.

Și Horia Brenciu a continuat seria observațiilor și a făcut o glumă pe seama interpretării, acordându-i premiul „Zmeura de Aur”.

La finalul confruntării, Tudor Chirilă a trebuit să decidă care dintre cei doi concurenți va continua competiția. Antrenorul a ales-o pe Francoise Manuel, în timp ce Eduard Cotoară a părăsit Vocea României 2026.

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