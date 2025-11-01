search
Sâmbătă, 1 Noiembrie 2025
Indexarea pensiilor în 2026: Mecanisme de sprijin pentru cei cu venituri mici, explicate de ministrul Muncii

Publicat:

Ministrul Muncii, Florin Manole, a oferit detalii despre posibilitatea indexării pensiilor, situația pensiilor speciale și negocierile cu premierul Ilie Bolojan, subliniind necesitatea dialogului și a echității sociale.

Florin Manole a oferit detalii despre posibilitatea indexării pensiilor FOTO: Mediafax
Florin Manole a oferit detalii despre posibilitatea indexării pensiilor FOTO: Mediafax

Întrebat dacă există vreo șansă ca pensiile să fie indexate, poate chiar de la mijlocul anului viitor, ministrul Florin Manole a precizat că soluțiile pentru creșterea veniturilor pensionarilor trebuie analizate cu atenție, în special pentru cei cu pensii mici.

Trebuie avut în vedere și soluția asta și trebuie avut în vedere orice soluție pentru creșterea veniturilor pensionarilor, mai ales acelor cu venituri mici. Avem acest mecanism, 800 de lei, stabilit la începutul anului și din care au mai rămas de plătit pensionarilor 400 de lei în decembrie, pensionarilor sub 2.574 de lei, cred că era pragul. Ei bine, acești bani există, vor fi dați o dată cu pensia în luna decembrie. Un astfel de mecanism, util, parțial, în 2025, ar trebui gândit și pentru 2026”, a declarat ministrul Florin Manole într-un interviu la Antena 3 CNN.

El a subliniat că prioritățile ministerului sunt pensionarii cu venituri mici. „Adevărul este că e normal ca la Ministerul Muncii să fie preocupat, în primul rând, de pensionarii cu cele mai mici venituri și preocuparea noastră față de pensionarii speciali este de a avea venituri mai reduse și mai echitabile în contextul ăsta social”.

Ministrul a explicat că discuțiile cu premierul pentru anul viitor încă nu au avut loc, subliniind că prioritatea imediată este salariul minim și impactul acestuia asupra veniturilor colectate la bugetul de stat. 

Pensiile speciale și termenul limită din 28 noiembrie

Referitor la pensiile speciale și negocierile cu magistrații, ministrul a spus că există necesitatea consensului. „Trebuie să avem magistrați care să fie remunerați corect și în salarizare și în pensie, dar nu excesiv, nu excesiv raportat la veniturile populației în general, dar nici raportat la posibilitățile bugetului de stat de a susține anumite cuantumuri. Există pensii, e sigur că ele nu sunt obișnuite și nu toți magistrații pensionați au 65 de mii de lei. Dar sunt unii care au 65 de mii de lei și este nedrept”.

El a explicat că termenul limită pentru rezolvarea situației este 28 noiembrie, pentru a nu pierde fonduri europene. „Așadar, avem o problemă, avem un termen limită, 28 noiembrie, și avem o sumă de bani pe care nu trebuie să riscăm să o pierdem”.

PSD și moțiunea de cenzură

Ministrul a comentat și posibilitatea depunerii unei moțiuni de cenzură de către PSD dacă premierul va merge înainte cu forma actuală a legii. „Suntem un partid mare cu roluri diferite. Rolul meu în minister, acum, și în guvern este să fac ca lucrurile să meargă în mod colegial cu coaliția din care facem parte. Doamna Olguța Vasilescu și orice alt coleg din afara guvernului au tot dreptul, și deseori au și argumentele, să fie supărați, au drepturi de a acționa politic în orice fel”.

Întrebat dacă guvernul ar trebui să plece în cazul unui eșec privind reforma pensiilor speciale, Manole a admis că ar fi o lovitură serioasă: „Dacă nu reușim asta, va fi un eșec usturător, o problemă reală și politică, și socială, și bugetară, pentru că vom pierde niște bani”.

Ministrul Florin Manole a insistat asupra dialogului real între guvern și magistrați. „Dialogul înseamnă să stea toată lumea la aceeași masă cu deschiderea reală pentru a găsi o soluție acceptabilă pentru toate părțile și mai ales o soluție acceptabilă pentru societate. Două monologuri diferite nu înseamnă un dialog”.

„Dacă te cheamă Parlamentul, indiferent cine ești, trebuie să răspunzi”

Referindu-se la chemarea premierului în Parlament pentru explicații privind retragerea militarilor români din SUA, ministrul a declarat că tema este legitimă și de maxim interes public: Pentru mine contează dacă subiectul este legitim, dacă este de interes public și necesită clarificări pentru cetățeni. Este o temă de prim nivel pentru România, iar o dezbatere transparentă nu va dăuna niciodată”.

El a adăugat că se așteaptă ca premierul să răspundă invitației: „Deocamdată nu am auzit un refuz și nu vreau să întrevăd un refuz, mai ales că există principiul colaborării loiale dintre instituții. Dacă te cheamă Parlamentul, indiferent cine ești, trebuie să răspunzi”.

Politică

