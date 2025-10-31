search
Vineri, 31 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Un parlamentar PNL spune că Ilie Bolojan nu va veni luni în plenul Camerei Deputaţilor, la „Ora prim-ministrului”

0
0
Publicat:

Deputatul PNL Gabriel Andronache declară că dezbaterea la ”Ora Prim-ministrului” în Parlament era legitimă dacă era organizată de majoritatea parlamentară, nu de o bucată şi atât timp cât PNL, USR, UDMR nu au fost de acord, dezbaterea nu poate avea loc.

Ilie Bolojan, primul ministru al României FOTO: Mediafax
Ilie Bolojan, primul ministru al României FOTO: Mediafax

"Referitor la "chemarea" în Parlament a Prim-mimistrului Ilie Bolojan de către PSD cu voturile AUR. Colegii din PSD par a nu fi hotărâţi dacă vor ca Premierul "să informeze" Parlamentul pe teme de apărare sau vor "să dezbată" cu Prim-ministru pe teme de apărare. Poate diferenţa dintre "informare" şi "dezbatere" este nesemnificativă pentru unii, însă din perspectiva procedurii parlamentare diferenţa e majoră. Să explic (poate se prind şi partenerii de coaliţie şi se hotărăsc să procedeze regulamentar)”, scris Gabriel Andronache pe Facebook.

El arată că secţiunea 5, art.211 din Regulamentul Camerei Deputaţilor - Ora Prim-ministrului precizează că "o dată pe lună, de regulă în prima zi de luni a fiecărei luni calendaristice, se desfăşoară dezbateri politice cu participarea prim-ministrului, pe probleme de interes major pentru viaţa politică,... iar secţiunea 6, art.212 şi art.213 din Regulamentul Camerei Deputaţilor: - Informarea Camerei Deputaţilor şi a deputaţilor - Art. 213 (1) "Deputatul poate solicita de la organele administraţiei publice centrale şi locale alese, printr-o cerere adresată preşedintelui Camerei Deputaţilor sau preşedintelui comisiei permanente din care face parte, orice informaţii sau documente, în copie certificată, utile pentru desfăşurarea activităţii sale".

”Concluzie: pentru informarea solicitată de PSD e suficient ca partenerii de coaliţie să pună mâna pe creion şi să scrie o cerere. Iar răspunsul -informarea - se transmite tot în scris de către Prim-ministru. Cu dezbaterea la Ora Prim-ministrului e o altă mâncare de peşte. Pentru că o astfel de dezbatere era legitimă, din perspectivă regulamentară, dacă era organizată de majoritatea parlamentară nu de o bucată a acesteia. Or, atât timp cât PNL, USR, UDMR nu au fost de acord, dezbaterea nu poate avea loc. Repet - pentru a obţine o informare scrieţi o cerere conform art.213 din Regulament, stimaţi colegi din PSD", transmite liberalul.

Grupul parlamentar al PSD îl cheamă pe premierul Ilie Bolojan, luni, în plenul Camerei Deputaţilor, la Ora prim-ministrului. Solicitarea a fost depusă la Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, convocat joi, la ora 14.00.

Tema dezbaterii propuse de PSD este ”Retragerea trupelor americane din România — lipsa de reacţie a Guvernului şi implicaţiile asupra angajamentelor strategice şi de securitate ale României”.

Miercuri, şi AUR a făcut o solicitare similară, în care îl chema pe şeful Executivului la Ora prim-ministrului.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, despre chemarea lui Ilie Bolojan în Parlament, că prim-ministrul trebuie să arate respect pentru Parlament, nu pentru partidele care compun sau nu o majoritate, el arătând că nu îl interesează pe el, personal, să-i audă pe Bolojan, pe Moşteanu sau pe Ţoiu în Parlament.

 Premierul Ilie Bolojan a spus joi, despre chemarea în Parlament, de către partenerii de la PSD, că va răspunde instituţional, vineri.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Rusia declară că e pregătită pentru negocieri directe cu Ucraina, însă cu o condiție
digi24.ro
image
Cifre oficiale. Cât încasează statul din fiecare litru de benzină cumpărat la pompă în România
stirileprotv.ro
image
Horoscop 1 noiembrie 2025. SCORPIONII pun totul în ordine
gandul.ro
image
Orașul din România în care se montează LUMINILE de Crăciun. Când se vor aprinde
mediafax.ro
image
Cine sunt acționarii de la Catedrala Patriarhală SA. Rolul companiei în proiectul grandios din centrul Bucureștiului
fanatik.ro
image
Statul, dator la stat. Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, campioana datoriilor la stat și a contractelor cu „firmele de casă” ale unor politicieni
libertatea.ro
image
Un cuplu din Gorj și-a vândut bebelușul de trei săptămâni ca să-și cumpere o mașină. Unde a fost găsit copilul
digi24.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
Andrew Tate i-a furat funcția de președinte și a făcut anunțul la care nimeni nu se aștepta! ”N-a fost o preluare ostilă”
digisport.ro
image
Ilie Bolojan riscă sancțiuni penale dacă lipsește de la Parlament? Avertismentul dur lansat de un avocat
stiripesurse.ro
image
Amenințare fără precedent pentru Putin din NATO: „Vom șterge Moscova de pe fața Pământului dacă va ataca o capitală europeană”
antena3.ro
image
Adina Apostol, supravieţuitoare a incendiului din Colectiv: Acum 10 ani era să mor fix degeaba
observatornews.ro
image
Marii ABSENȚI de la priveghiul Ștefaniei Szabo. Nimeni nu se aștepta ca ei să lipsească!
cancan.ro
image
FOTO. Simona Halep, cu abdomenul la vedere, a atras toate privirile la Dubai! Cum arată fostul lider WTA la 8 luni după retragere
prosport.ro
image
Poți monta centrala termică în balcon? Ce spune legea și care sunt condițiile obligatorii
playtech.ro
image
FCSB se întărește din SuperLiga! Mihai Stoica: “Zilele astea va semna, are niște mici probleme de rezolvat!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Adrian Mutu: ”Waltere, taci, mă!”. Zenga nu a mai suportat și i-a dat replica
digisport.ro
image
Călin Georgescu scapă de controlul judiciar? Judecătorii îl consideră 'pericol social' - când va fi dat verdictul
stiripesurse.ro
image
Apropiații își iau rămas-bun de la Ștefania Szabo. Cuvintele îndurerate rostite de colegi la căpătâiul acesteia: „Uită-te la ea...”
kanald.ro
image
Dacia anunță două noi modele: un automobil compact și un...
playtech.ro
image
Primele imagini cu Ștefania Szabo în sicriu! Trupul neînsuflețit al doctoriței de 37 de ani a fost ridicat de la morgă și depus la capelă. Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
❤️❤️❤️BOMBA BOMBELOR! Dan Alexa și Denise Rifai, noul cuplu din showbiz?! Au fost prinși hârjonindu-se în mașină! FOTO
romaniatv.net
image
Schimbare radicală de vreme. ANM anunță prognoza meteo pentru luna noiembrie
mediaflux.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Mitul alcoolului „curat”: tequila, ginul, vinul sau berea. Ce spun experții despre băuturile promovate ca sănătoase
actualitate.net
image
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”
click.ro
image
Cine este și cu ce se ocupă partenerul de viață al Oanei Gheorghiu. Ce avere are
click.ro
image
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
click.ro
Harry & Meghan la un meci Dodgers, Profimedia (1) jpg
Lovitură majoră pentru Prințul Harry! Fiul regelui recunoaște: copiii lui n-au nicio idee cu ce se ocupă, iar falimentul este aproape
okmagazine.ro
Brad Pitt, Angelina Jolie foto Profimedia jpg
După atâția ani de la divorț, Brad Pitt și Angelina Jolie tot mai au ceva de împărțit. Ce-i cere acum actorul fostei lui soții?
clickpentrufemei.ro
Zi de târg în Brașovul interbelic (© iMAGO Romaniae)
Recensământul populației din anul 1930: situația demografică a României Mari
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații i se aduc: „Nu e o invenție a TVR”. Replica vedetei: „N-a furat nimeni de la nimeni!”
image
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”

OK! Magazine

image
Lovitură majoră pentru Prințul Harry! Fiul regelui recunoaște: copiii lui n-au nicio idee cu ce se ocupă, iar falimentul este aproape

Click! Pentru femei

image
După atâția ani de la divorț, Brad Pitt și Angelina Jolie tot mai au ceva de împărțit. Ce-i cere acum actorul fostei lui soții?

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii noiembrie 2025: Cine se pregătește pentru cele mai mari schimbări?