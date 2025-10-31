Un parlamentar PNL spune că Ilie Bolojan nu va veni luni în plenul Camerei Deputaţilor, la „Ora prim-ministrului”

Deputatul PNL Gabriel Andronache declară că dezbaterea la ”Ora Prim-ministrului” în Parlament era legitimă dacă era organizată de majoritatea parlamentară, nu de o bucată şi atât timp cât PNL, USR, UDMR nu au fost de acord, dezbaterea nu poate avea loc.

"Referitor la "chemarea" în Parlament a Prim-mimistrului Ilie Bolojan de către PSD cu voturile AUR. Colegii din PSD par a nu fi hotărâţi dacă vor ca Premierul "să informeze" Parlamentul pe teme de apărare sau vor "să dezbată" cu Prim-ministru pe teme de apărare. Poate diferenţa dintre "informare" şi "dezbatere" este nesemnificativă pentru unii, însă din perspectiva procedurii parlamentare diferenţa e majoră. Să explic (poate se prind şi partenerii de coaliţie şi se hotărăsc să procedeze regulamentar)”, scris Gabriel Andronache pe Facebook.

El arată că secţiunea 5, art.211 din Regulamentul Camerei Deputaţilor - Ora Prim-ministrului precizează că "o dată pe lună, de regulă în prima zi de luni a fiecărei luni calendaristice, se desfăşoară dezbateri politice cu participarea prim-ministrului, pe probleme de interes major pentru viaţa politică,... iar secţiunea 6, art.212 şi art.213 din Regulamentul Camerei Deputaţilor: - Informarea Camerei Deputaţilor şi a deputaţilor - Art. 213 (1) "Deputatul poate solicita de la organele administraţiei publice centrale şi locale alese, printr-o cerere adresată preşedintelui Camerei Deputaţilor sau preşedintelui comisiei permanente din care face parte, orice informaţii sau documente, în copie certificată, utile pentru desfăşurarea activităţii sale".

”Concluzie: pentru informarea solicitată de PSD e suficient ca partenerii de coaliţie să pună mâna pe creion şi să scrie o cerere. Iar răspunsul -informarea - se transmite tot în scris de către Prim-ministru. Cu dezbaterea la Ora Prim-ministrului e o altă mâncare de peşte. Pentru că o astfel de dezbatere era legitimă, din perspectivă regulamentară, dacă era organizată de majoritatea parlamentară nu de o bucată a acesteia. Or, atât timp cât PNL, USR, UDMR nu au fost de acord, dezbaterea nu poate avea loc. Repet - pentru a obţine o informare scrieţi o cerere conform art.213 din Regulament, stimaţi colegi din PSD", transmite liberalul.

Grupul parlamentar al PSD îl cheamă pe premierul Ilie Bolojan, luni, în plenul Camerei Deputaţilor, la Ora prim-ministrului. Solicitarea a fost depusă la Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, convocat joi, la ora 14.00.

Tema dezbaterii propuse de PSD este ”Retragerea trupelor americane din România — lipsa de reacţie a Guvernului şi implicaţiile asupra angajamentelor strategice şi de securitate ale României”.

Miercuri, şi AUR a făcut o solicitare similară, în care îl chema pe şeful Executivului la Ora prim-ministrului.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, despre chemarea lui Ilie Bolojan în Parlament, că prim-ministrul trebuie să arate respect pentru Parlament, nu pentru partidele care compun sau nu o majoritate, el arătând că nu îl interesează pe el, personal, să-i audă pe Bolojan, pe Moşteanu sau pe Ţoiu în Parlament.

Premierul Ilie Bolojan a spus joi, despre chemarea în Parlament, de către partenerii de la PSD, că va răspunde instituţional, vineri.