Ilie Bolojan, chemat de PSD la Ora prim-ministrului. Partidul îi cere premierului explicații în Parlament

Partidul Social Democrat (PSD) îi cere premierului Ilie Bolojan să vină luni, 3 noiembrie, în Parlament, la Ora prim-ministrului. Solicitarea este pe masa conducerii Camerei Deputaților.

UPDATE: Premierul Ilie Bolojan, chemat luni în Parlament

Biroul permanent a aprobat suplimentarea ordinii de zi a ședinței de plen de luni, 3 noiembrie, ora 16.00, cu solicitarea Grupului parlamentar al PSD.

***

„Solicitare din partea Grupului parlamentar PSD privind participarea domnului prim-ministru Ilie Bolojan la o dezbatere politică organizată la ”Ora prim-ministrului” în data de 3 noiembrie 2025”, este singurul punct de pe ordinea de zi a ședinței Biroului Permanent (BPR) al Camerei Deputaților care are loc joi de la ora 14:00.

În ședință Birourilor Permanente Reunite ale Senatului și Camerei Deputaților de miercuri și AUR a înaintat aceeași solicitare, iar după ședința BPR, solicitarea a fost transmisă premierului, au comunicat atunci reprezentanții Camerei Deputaților.

„Aștept să vină în Parlament”

Întrebat dacă va cere demisia premierului sau a altui ministru după „eșecul” diplomatic privind retragerea trupelor SUA, Grindeanu afirmă că așteaptă explicații.

„Nu. Acum aștept să vină în Parlament, să explice românilor de ce am ajuns în această situație, să vină să spună «Domnilor, uitați, spre deosebire de Polonia, de exemplu, noi avem lucrurile așa, așa și așa». Și ministrul de Externe, care, din ce am văzut eu în urmă cu vreo trei săptămâni a avut o întâlnire la Washington, de unde noi, România, am primit asigurări că toate lucrurile sunt la regulă.

Dar mă aștept și la un plan concret, dincolo de ce s-a întâmplat și la explicație. Eu mă aștept ca în Parlament, când se vine, să mi se prezinte și un plan concret despre cum întărim securitatea României, având în vedere ceea ce s-a întâmplat sau ceea ce s-a anunțat de către partenerul nostru strategic. Asta mă interesează pe mine, să văd cauzele și să văd acel plan concret”, a spus Sorin Grindeanu.