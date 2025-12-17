Un profesor universitar din Iași arestat preventiv după acuzații de viol: o studentă ar fi fost chemată în birou după un examen pentru a discuta nota

Un profesor în vârstă de 57 de ani de la Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași a fost arestat preventiv, fiind acuzat de viol de către o studentă. Cazul a ajuns în atenția autorităților după ce tânăra a depus o plângere la Poliție, iar conducerea universității a declanșat o anchetă internă.

Profesorul Corneliu Gașpar, care preda disciplina „Etică și integritate academică” la Universitatea de Științele Vieții (USV) din Iași, este acuzat de o studentă că ar fi agresat-o sexual. Potrivit anchetatorilor, faptele reclamate ar fi avut loc pe data de 9 iulie, după un examen.

Ancheta a pornit după ce o studentă a sesizat universitatea și autoritățile cu privire la un incident care s-ar fi petrecut pe 9 iulie, după un examen de restanță. Potrivit sesizării, tânăra ar fi fost chemată în biroul profesorului pentru a discuta nota, dar, în acel moment, acesta ar fi agresat-o sexual fără consimțământ. Ulterior, notează raportul Comisiei de Etică, fapta este descrisă ca „act sexual oral neconsimțit – viol – petrecut în perimetrul universitar, în biroul cadrului didactic (…) asupra studentei”.

Tânăra a observat, potrivit relatărilor apărute în presă, că nota nu fusese schimbată după întâlnire și a spus că profesorul a continuat să o atingă nepotrivit și să o sărute, din nou, inclusiv pe holurile universității, fapte surprinse de camerele de supraveghere.

În urma plângerii, conducerea universității a constituit o Comisie de Etică, care a audiat studenta, colegele acesteia și alți martori. Pe baza probelor, a fost dispusă destituirea profesorului din toate funcțiile didactice și de cercetare, iar universitatea a sesizat autoritățile penale.

Prorectorul responsabil cu activitățile sociale a declarat pentru Ziarul de Iași că, după sesizarea universității, „a avut loc consiliul de administrație, s-a constituit atunci o comisie de cercetare disciplinară — am crezut că doar la nivel disciplinar, dar s-a constatat că faptele erau mai grave” și că dosarul a fost înaintat Comisiei de Etică Universitară și autorităților competente.

Decizia instanței

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Iași au anunțat că profesorul a fost reținut și ulterior arestat preventiv. „În baza probatoriului administrat, la data de 16 decembrie, bărbatul de 57 de ani a fost reţinut, pentru 24 de ore, de către poliţişti. La aceeaşi dată, acesta a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi şi Judecătoriei Iaşi, astfel că instanţa a dispus luarea măsurii arestării preventive a acestuia, pentru 30 de zile”, au transmis reprezentanţii Poliţiei Judeţului Iaşi, potrivit News.ro.

Cercetările în acest caz continuă, urmând ca anchetatorii să stabilească toate circumstanțele în care s-ar fi produs faptele reclamate.