Sorin Grindeanu a acuzat lipsa de consens în coaliție în ceea ce privește modificarea proiectului de lege privind pensiile magistraților, declarat neconstituțional de Curtea Constituțională a României. El a subliniat că deciziile întârziate costă România 231 de milioane de euro.

„Suntem în situaţia următoare: avem o lege deja de o săptămână care este declarată neconstituţională, noi, Coaliţia, de o săptămână tăiem frunze la câini, facem fotosinteză, asta când e soare, nu încercăm să găsim soluţii să deblocăm situaţia, aşteptăm motivarea CCR, sunt zece zile deja de la decizie, încă nu a venit motivarea, probabil că o să mai dureze ceva, în acest timp noi am pierdut vremea în loc să încercăm să facem alt proiect, să găsim altă cale, de ce, pentru că ne permitem să pierdem 231 de milioane de euro.

Se pare că guvernul acesta îşi permite să piardă aceşti bani, fiindcă dacă mergem în această formă, să ştiţi că 28 noiembrie, data limită, n-are cum să ne prindă cu o lege promulgată. Dar noi de zece zile pierdem vremea, pentru că ba se spune 'domnule, nu ne ducem, nu discutăm, nu vrem să găsim un proiect, că noi nu negociem, noi nu avem de ce să ne întâlnim cu actorii principali din justiţie, noi suntem prea zei, prea mari şi tari', dar de zece zile stăm şi pierdem timp”, a declarat Grindeanu într-o conferință de presă, susținută la Târgu Jiu.

El a mai precizat că a propus o soluție pentru a debloca situația, implicând întâlniri cu actorii principali din justiție și specialiști, dar că lipsa consensului în Coaliție blochează orice progres.

„Am fost făcut în fel şi chip, că negociez, că fac, că dreg, dar ne permitem să pierdem 231 de milioane de euro fiindcă sunt unii inflexibili, în situaţia asta suntem şi de zece zile se pierde vremea la Guvern pe acest subiect. În protocolul Coaliţiei se spune că se ia o decizie în consens, dacă există consens, unanimitate. În acest moment nu există. (...) Nefiind consens, lucrurile sunt blocate în acest moment şi se pierde vremea. Marţi avem iarăşi coaliţie, dar deja marţi avem două săptămâni de la decizia CCR, sper să avem motivare, n-am de unde să ştiu dacă marţi va fi motivare”, a adăugat Grindeanu.

Curtea Constituțională a admis, pe 20 octombrie, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție privind legea pensiilor magistraților, act normativ pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament, și a stabilit că acesta este neconstituțional.

Grindeanu a avertizat că, în lipsa unei soluții rapide, data limită de 28 noiembrie nu poate fi respectată, ceea ce ar însemna pierderea sumelor alocate prin lege.