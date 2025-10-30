Premierul Bolojan explică plecarea trupelor americane: „O decizie pe care o respectăm”

Premierul Ilie Bolojan a explicat contextul în care trupele americane au fost reduse din Europa, inclusiv din România. El a precizat că decizia aparține Armatei Statelor Unite și că România a fost notificată cu două zile înainte de anunțul oficial.

Întrebat ce le transmite românilor îngrijorați de plecarea trupelor americane, premierul Ilie Bolojan a spus că este vorba despre o decizie a SUA, luată în cadrul unei strategii mai ample de reorientare militară.

„Această decizie de a reduce trupele americane din Europa, inclusiv cele care sunt în România, Ungaria și Slovacia, a fost o decizie a Armatei Statelor Unite pe care o respectăm”, a declarat Bolojan, într-un interviu la Observator.

Premierul a explicat că această mișcare face parte din prioritățile stabilite de administrația Trump: „Administrația Trump a anunțat, imediat după instalare, că urmărește câteva priorități – siguranța Statelor Unite, mutarea centrului de greutate militar în zona Asia-Pacific și asumarea de către aliați a unei părți mai mari din apărarea lor”.

România, notificată cu două zile înainte

Bolojan a precizat că autoritățile române au fost informate oficial de americani cu puțin timp înainte de anunțul public. „Am fost notificați prin atașatul militar de la ambasada din Washington, care a fost invitat la Pentagon și a fost anunțat. De asemenea, ambasadorul nostru la NATO a fost informat de ambasadorul american. Practic, am fost informați cu două zile înainte, pentru că se considera că, odată ce se va face o informare în Congresul american, aceste informații ar putea transpira”, a explicat premierul.

El a mai spus că Ministerul Apărării pregătise o conferință de presă pentru ziua de miercuri, însă „datele au transpirat cu o seară înainte și au apărut în spațiul public”.

„Baze active și garanții de securitate intacte”

Premierul a subliniat că retragerea trupelor nu înseamnă dispariția prezenței militare aliate din România.

„Asta nu înseamnă că trupele americane au fost efectiv retrase, ci că rotațiile nu au mai venit. Trupele aliaților noștri, ale partenerilor NATO, sunt în România, bazele militare sunt active și toate garanțiile de securitate care au fost date țării noastre sunt în picioare”, a declarat Ilie Bolojan.

„O țară rațională își asigură apărarea”

Premierul a vorbit și despre măsurile interne pe care le pregătește România pentru a-și consolida apărarea. „Ceea ce facem în aceste zile este să definitivăm negocierile pentru accesarea fondurilor europene din creditul SAFE. În a doua jumătate a lunii noiembrie, ele vor fi finalizate. Va fi convocat un CSAT care va aproba planurile noastre de dotări”, a spus Bolojan.

El a comparat investițiile în apărare cu o asigurare necesară pentru orice țară responsabilă: „Așa cum un cetățean își asigură casa și o firmă își asigură investițiile, o țară rațională își bugetează cheltuieli de apărare rezonabile și își dotează armata într-o manieră profesionistă”.

Despre invitația în Parlament

Întrebat dacă va merge luni în Parlament, la solicitarea PSD, pentru a da explicații cu privire la această decizie, premierul a precizat că va răspunde oficial atunci când va primi o invitație instituțională.

„Când voi primi invitația instituțională, voi răspunde instituțional în zilele următoare”, a spus Ilie Bolojan.