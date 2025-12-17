Cine a câștigat sezonul 10 al MasterChef România 2025 și marele premiu de 75.000 de euro: „Nu credeam vreodată că o să ajung aici”

Câștigătorul MasterChef România 2025 a fost desemnat. Cosmina Boboc a reușit să-i impresioneze pe cei trei jurați și să plece acasă cu marele premiu în valoare de 75.000 de euro, alături de trofeul MasterChef.

„Nu credeam vreodată că o să ajung aici. Nu îmi imaginam vreodată că voi ajunge chiar până în finală. Vă mulțumesc tuturor”, a declarat Cosmina Boboc, potrivit ProTV.ro, la aflarea verdictului.

Marea finală a marcat punctul culminant al sezonului 10 al MasterChef România. Alături de Cosmina Boboc, în marea finală au mai concurat Ștefan Măchiță și Florentin Drăgoiu, cei trei luptând pentru titlul suprem și premiul de 75.000 de euro, după luni de probe dificile și decizii luate la limită.

După testări intense și preparate atent analizate, jurații Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu au decis ca trofeul acestui sezon să îi revină Cosminei Boboc.

Cosmina Boboc are 34 de ani, este originară din Iași și este stabilită de zece ani în Cluj-Napoca. Antreprenoare pasionată de gastronomie, aceasta a impresionat pe parcursul competiției prin perseverență și curaj. Participarea la MasterChef a venit într-o perioadă extrem de dificilă din viața ei, după ce, într-un interval scurt de timp, și-a pierdut mama, bunica și, recent, tatăl. Acesta din urmă a apucat însă să o vadă la televizor și să se mândrească cu parcursul ei în show-ul culinar.

Marea finală a fost difuzată marți, 16 decembrie, de Pro TV, după o semifinală spectaculoasă desfășurată luni, într-un decor impresionant – Opera Națională București. Concurenții au avut parte de un tur privat al Operei și de un moment artistic surpriză, oferit de Fantoma de la Operă și muza sa, înainte de probele decisive. La finalul semifinalei, Ariane Dărăban a părăsit competiția, stabilind astfel componența finalei.