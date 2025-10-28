Grindeanu, „discuții private” cu președintele Nicușor Dan. Decizia pe proiectul privind pensiile magistraților, în ședința coaliției de azi

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că a avut marți, 28 noiembrie, o discuție cu președintele Nicușor Dan, însă a refuzat să facă publice subiectele discutate cu acesta. PSD a validat candidatura lui Daniel Băluță pentru Primăria Capitalei și merge în ședința coaliției de marți, 28 noiembrie, cu propunerea formării grupului de lucru pentru proiectul pensiilor pentru magistrați.

Sorin Grindeanu a anunțat marți, 28 noiembrie, după ședința în care a fost validată candidatura lui Daniel Băluță la alegerile pentru Primăria Capitalei, că a avut o discuție cu președinte Nicușor Dan, însă a refuzat să ofere detalii cu privire la subiectele discutate: „Sunt lucruri care, unele dintre ele rămân, să spunem, până va fi o hotărâre că pot fi date publicității, discuții private”.

În schimb a explicat stadiul discuțiilor pentru un nou proiect privind modificarea condițiilor de pensionare ale magistraților, arătând că, în urma discuțiilor cu premierul Ilie Bolojan, s-a stabilit ca decizia să fie luată în ședința de la 14.00 a coaliției.

„Președintele este un mediator. Este o calitate pe care a exercitat-o inclusiv în momentul acesta”

Partidul a validat într-o ședință a Consiliului Politic Național, în format hibrid, candidatura primarului de sector, Daniel Băluță, la alegerile pentru Primăria Capitalei.

Chestionat dacă crede că Nicușor Dan va reprezenta un obstacol în campania electorală care urmează să se desfășoare, Daniel Băluță a răspuns: „Sunt convins că președintele României nu va fi un obstacol pentru niciunul dintre candidații la Primăria Municipiului București. Președintele este un mediator în societate. Este o calitate pe care a exercitat-o inclusiv în momentul acesta. Deci nu, nu cred acest lucru”.

Sondajele recente îl plasează pe edilul Sectorului 4, Daniel Băluță, pe primul loc în intenția de vot, fiind urmat de alți trei candidați cu șanse: Ciprian Ciucu (PNL), Cătălin Drulă (USR) și Anca Alexandrescu (independent).