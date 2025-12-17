search
Miercuri, 17 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Prima analiză completă a pensiilor MAI: ce sume încasează 40% dintre beneficiari

0
0
Publicat:

Aproape 36.000 de persoane din structurile Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au încasat pensie de serviciu netă între 5.001 și 7.000 de lei în octombrie 2025, iar aproape 30.000 au pensie între 3.001 și 5.000 de lei. Prima analiză detaliată asupra pensiilor de serviciu efectiv plătite de MAI arată distribuția completă a veniturilor și impactul modificărilor recente, inclusiv al Legii 141/2025.

Cât primesc de fapt pensionarii MAI FOTO: Arhivă
Cât primesc de fapt pensionarii MAI FOTO: Arhivă

Numărul total al pensionarilor de serviciu din structurile MAI, plătiți de Casa de Pensii Sectorială a MAI, era în octombrie 2025 de 89.910 persoane, potrivit răspunsului oficialilor MAI pentru Economica.net. Analiza nu include beneficiarii proveniți din ANP, SRI, SPP, STS sau SIE, care sunt în evidența CPS a MAI, dar nu sunt incluși în această radiografie.

Datele arată că aproape 36.000 de beneficiari (aproximativ 40%) primesc pensii nete între 5.001 și 7.000 de lei, în timp ce aproape 34.000 de pensionari (38%) au încasat pensii de cel mult 5.000 de lei. Totodată, aproximativ 12.000 de persoane (13%) au primit între 7.001 și 9.000 de lei, iar 6% au pensii între 10.001 și 20.000 de lei.

Analiza include și modificările aduse pensiilor prin Legea 141 din 2025, care prevede reținerea CASS din partea de pensie ce depășește 3.000 de lei.

Cum se calculează pensia netă

CPS a MAI explică modul de calcul pentru o pensie brută de 6.519 lei: „Cuantumul brut al pensiei de 6.519 lei minus 3.000 de lei (pragul până la care nu se reține CASS) egal cu 3.519 lei. Valoarea aceasta se înmulțește cu 10%, cota CASS, rezultând 352 lei. Din brutul pensiei scădem CASS-ul și obținem 6.167 lei. Din această sumă se scade pragul neimpozabil de 3.000 de lei și se aplică 10% impozit, adică 317 lei. Drept urmare, pensia netă este de 5.850 de lei”.

Această pensie netă se plafonează ulterior la nivelul mediei soldelor sau salariilor lunare nete care au constituit baza de calcul, conform punctelor 7 și 8 din fișele de pensii transmise de unitățile de resurse umane, potrivit oficialilor CPS.

Creșteri și costuri

Pensia medie în structurile MAI se apropia, în 2024, de 7.800 de lei brut lunar, cu 18% mai mult decât în 2023. Numărul mediu lunar al beneficiarilor se apropia de 97.000, iar în aprilie 2025 a depășit 100.000.

Cheltuielile cu pensiile de serviciu ale MAI au ajuns la 9 miliarde de lei brut în 2024, cu aproape 27% mai mult decât în 2023, sumă ce include diferențele rezultate în urma recalculării pensiilor și alte diferențe plătite pe parcursul anului.

Evoluția legislației

Numărul pensionarilor MAI a crescut semnificativ după modificările aduse prin OUG 59/2017, intrată în vigoare la 15 septembrie 2017. Aceasta a schimbat modul de actualizare a pensiilor militare și a introdus plafonarea pensiei nete la media soldelor/salariilor lunare nete folosite la calculul pensiei, explică oficialii MAI:

Potrivit art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, la stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei”.

Printre beneficiarii pensiilor de serviciu se numără polițiști, jandarmi și pompieri care îndeplinesc condițiile prevăzute în Legea 223/2015, cu modificările și completările ulterioare. Toate pensiile de serviciu se plătesc din bugetul de stat.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
digi24.ro
image
Prognoza meteo actualizată de Crăciun și de Revelion în Capitală. Ce schimbări majore au loc între cele două sărbători
stirileprotv.ro
image
Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Cât costă pe oră un ajutor în gospodărie: Sparge lemne, curăță terenuri și chiar construiește foișoare
mediafax.ro
image
După ce a contestat “Legea Novak” la CCR, Nicușor Dan a plecat din România și s-a întâlnit cu celebrul fotbalist român: „O resursă neprețuită”. Foto
fanatik.ro
image
Donald Trump are „personalitatea unui alcoolic”, susține șefa de cabinet de la Casa Albă
libertatea.ro
image
Cum minimizează Rusia atacul ucrainean asupra submarinului din Novorossiysk și ce arată imaginile din satelit. „Daune critice”
digi24.ro
image
Ianis Hagi a rămas șocat de Gică Hagi: „Credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată”
gsp.ro
image
Înșelat de soție, fostul jucător de la FCSB a câștigat 330.000€ la pariuri. Ce a făcut cu banii: "S-a terminat istoria!"
digisport.ro
image
Bolojan vrea să taie „plasele de siguranță”: șomaj, pensionări anticipate și concedii medicale, sub lupa Guvernului
stiripesurse.ro
image
O pensionară este obligată să înapoieze la stat 60.000 de euro pentru că timp de 20 de ani a încasat două pensii
antena3.ro
image
Reacţia unei chinezoaice stabilite în Bacău: România este o ţară periculoasă pentru fete
observatornews.ro
image
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
prosport.ro
image
Curentul se scumpește din ianuarie 2026. Calcul: cât vei plăti pentru 100 kWh
playtech.ro
image
Miodrag Belodedici, reacție tranşantă în conflictul FCSB – CSA Steaua: “Noi am câştigat Cupa Campionilor”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Câte kilograme a ajuns să aibă Ilie Dumitrescu
digisport.ro
image
VIDEO Bolojan, deranjat de „salariile disproporționate” din spitale. Premierul spune că 95% din bani se duc pe lefuri
stiripesurse.ro
image
S-a stins unul din cei mai îndrăgiți medici din Oradea. Avea doar 42 de ani
kanald.ro
image
Adio dată de expirare pe alimente în România. Schimbarea cere mai multă atenție la raft și...
playtech.ro
image
Veștile de care românii se temeau! Legea tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Taxele și impozitele vor exploda începând cu ianuarie 2026
wowbiz.ro
image
Guvernul a pregătit o nouă ordonanță trenuleț. Se îngheață salariile și se elimină sporurile
romaniatv.net
image
Data expirării va fi scoasă de pe produsele alimentare din România. Ce trebuie să știe cumpărătorii
mediaflux.ro
image
„Prefer justiție așa, nedreaptă. E mai bun poporul meu!”. Gigi Becali, declarație controversată în direct la TV
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Cum a ajuns fostul ministru Rodica Stănoiu să trăiască cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr: „Încerca s-o ucidă”
actualitate.net
image
Secretul piftiei perfecte! Ce carne trebuie să folosești ca să iasă limpede și gustoasă
click.ro
image
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când pensia dispare și casa e vândută...”. Internauții nu-l iartă: „Cândva, te țineai de petreceri cu fete!”
click.ro
image
Un om de afaceri cu o avere suficientă oferă acces gratuit pe pârtii în stațiunea sa de schi din Elveția
click.ro
Prințesa Madeleine și laureatul Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină, Fred Ramsdell, Profimedia 1058233727 jpg
Venită parcă din basme, e prințesa europeană care a cucerit Gala Premiilor Nobel. A strălucit în rochie de zână, cu o tiara deosebită
okmagazine.ro
Madonna foto Instagram jpg
Madonna și fostul soț s-au reunit după aproape 20 de ani! Fiul lor, Rocco: „Sunt mândru!”
clickpentrufemei.ro
pod deda razboieni 2 jpg
Condamnat după un secol: podul austro-ungar care a traversat Imperii și războaie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
image
Secretul piftiei perfecte! Ce carne trebuie să folosești ca să iasă limpede și gustoasă

OK! Magazine

image
Prințesa Charlotte, o zână de Crăciun în rochie de catifea roșie! Părul l-a avut prins la fel ca mama ei, Kate Middleton

Click! Pentru femei

image
Madonna și fostul soț s-au reunit după aproape 20 de ani! Fiul lor, Rocco: „Sunt mândru!”

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci banane în fiecare zi?