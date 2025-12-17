Prima analiză completă a pensiilor MAI: ce sume încasează 40% dintre beneficiari

Aproape 36.000 de persoane din structurile Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au încasat pensie de serviciu netă între 5.001 și 7.000 de lei în octombrie 2025, iar aproape 30.000 au pensie între 3.001 și 5.000 de lei. Prima analiză detaliată asupra pensiilor de serviciu efectiv plătite de MAI arată distribuția completă a veniturilor și impactul modificărilor recente, inclusiv al Legii 141/2025.

Numărul total al pensionarilor de serviciu din structurile MAI, plătiți de Casa de Pensii Sectorială a MAI, era în octombrie 2025 de 89.910 persoane, potrivit răspunsului oficialilor MAI pentru Economica.net. Analiza nu include beneficiarii proveniți din ANP, SRI, SPP, STS sau SIE, care sunt în evidența CPS a MAI, dar nu sunt incluși în această radiografie.

Datele arată că aproape 36.000 de beneficiari (aproximativ 40%) primesc pensii nete între 5.001 și 7.000 de lei, în timp ce aproape 34.000 de pensionari (38%) au încasat pensii de cel mult 5.000 de lei. Totodată, aproximativ 12.000 de persoane (13%) au primit între 7.001 și 9.000 de lei, iar 6% au pensii între 10.001 și 20.000 de lei.

Analiza include și modificările aduse pensiilor prin Legea 141 din 2025, care prevede reținerea CASS din partea de pensie ce depășește 3.000 de lei.

Cum se calculează pensia netă

CPS a MAI explică modul de calcul pentru o pensie brută de 6.519 lei: „Cuantumul brut al pensiei de 6.519 lei minus 3.000 de lei (pragul până la care nu se reține CASS) egal cu 3.519 lei. Valoarea aceasta se înmulțește cu 10%, cota CASS, rezultând 352 lei. Din brutul pensiei scădem CASS-ul și obținem 6.167 lei. Din această sumă se scade pragul neimpozabil de 3.000 de lei și se aplică 10% impozit, adică 317 lei. Drept urmare, pensia netă este de 5.850 de lei”.

Această pensie netă se plafonează ulterior la nivelul mediei soldelor sau salariilor lunare nete care au constituit baza de calcul, conform punctelor 7 și 8 din fișele de pensii transmise de unitățile de resurse umane, potrivit oficialilor CPS.

Creșteri și costuri

Pensia medie în structurile MAI se apropia, în 2024, de 7.800 de lei brut lunar, cu 18% mai mult decât în 2023. Numărul mediu lunar al beneficiarilor se apropia de 97.000, iar în aprilie 2025 a depășit 100.000.

Cheltuielile cu pensiile de serviciu ale MAI au ajuns la 9 miliarde de lei brut în 2024, cu aproape 27% mai mult decât în 2023, sumă ce include diferențele rezultate în urma recalculării pensiilor și alte diferențe plătite pe parcursul anului.

Evoluția legislației

Numărul pensionarilor MAI a crescut semnificativ după modificările aduse prin OUG 59/2017, intrată în vigoare la 15 septembrie 2017. Aceasta a schimbat modul de actualizare a pensiilor militare și a introdus plafonarea pensiei nete la media soldelor/salariilor lunare nete folosite la calculul pensiei, explică oficialii MAI:

„Potrivit art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, la stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei”.

Printre beneficiarii pensiilor de serviciu se numără polițiști, jandarmi și pompieri care îndeplinesc condițiile prevăzute în Legea 223/2015, cu modificările și completările ulterioare. Toate pensiile de serviciu se plătesc din bugetul de stat.