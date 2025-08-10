search
Duminică, 10 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Interviu Iliescu, omul vremurilor sale. Lavinia Betea, istoric: „A fost un lider potrivit unei epoci de «comunism cu față umană»“

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Istorica Lavinia Betea, cunoscută pentru cercetările despre elita comunistă, oferă o lectură nuanțată a traiectoriei lui Ion Iliescu. Departe de a-l demoniza sau mitiza, ea vorbește într-un interviu pentru „Weekend Adevărul“ despre rolul primului președinte român ales democratic, îl plasează în contextul istoric al tranziției românești și analizează moștenirea sa cu o doză de realism. 

Primul președinte post-decembrist al României, Ion Iliescu. FOTO: Getty Images
Primul președinte post-decembrist al României, Ion Iliescu. FOTO: Getty Images

„Weekend Adevărul“: Cum plasați figura lui Ion Iliescu în cronologia istoriei recente a României? Este el mai degrabă o verigă de legătură între regimul comunist și cel democratic, sau un obstacol în calea unei tranziții autentice?

Lavinia Betea: Este o verigă de legătură. Personajul-cheie al trecerii de la un regim de dictatură la unul democratic. Un personaj firesc controversat și interesant așa cum au fost și timpurile a căror reprezentare, în calitatea sa de fost președinte al României timp de un deceniu, o asigură imagistic.

Cum credeți că va fi reținut Ion Iliescu în memoria colectivă a românilor? În condițiile în care se vorbește despre el de cele mai multe ori într-o notă ironică sau comică (parte din cultura pop a României), și doar cu ocazia comemorării evenimentelor din 1989 sau a mineriadelor, cu furie mai degrabă.

În termeni apropiați i-am adresat aceeași întrebare lui Alexandru Bârlădeanu, puțin înaintea morții. Fostul demnitar comunist care trăise în nucleul puterii sub trei regimuri – Gheorghiu-Dej, Ceaușescu și Iliescu –, la întrebarea mea „Cum credeți că va sfârși Iliescu?“, mi-a răspuns „În uitare“. Nu s-a adeverit. După ce s-a retras de pe scena politică, când ar fi putut trece în uitare, amenințările cu procesele privind evenimentele din decembrie 1989 și mineriadele au planat continuu asupra lui. Va fi amintit, în continuare, fie în aceste tușe negre, fie ca politicianul care a avut intuiția, inspirația, curajul și energia de a ieși în față în vidul de putere creat de „fuga lui Ceaușescu“ din 22 decembrie 1989.

„Ion Iliescu a fost un comunist convins“

Cât de mult a contat formarea sa în ideologia sovietică și apropierea de nucleul PCR în modelarea deciziilor sale după decembrie 1989? Ce a preluat din vechiul sistem și ce a schimbat efectiv?

Nimeni nu poate contoriza fenomene precum convingerile, sentimentele, dorințele unui om, ori „ritmul normal“ sau variabilele schimbării lor. Ion Iliescu a fost un comunist convins, putem spune o moștenire de familie. Motivat și avid de putere, văzându-se pe sine ca succesor îndreptățit al lui Ceaușescu. Un lider potrivit unei epoci de „comunism cu față umană“. Istoria n-a avut „răbdare“, iar el și-a adaptat exercițiul politic la schimbările de anvergură în plan național și internațional.

Cum evaluați, în termeni istorici, responsabilitatea lui Iliescu atât în privința evenimentelor de după 22 decembrie 1989, cât și în privința mineriadelor?

Acestea sunt marile sale păcate capitale. Dacă semenii au tergiversat judecarea lui în termeni juridici, o va face istoria. Fiind declarat ateu, nu cred să se fi temut de judecata lui Dumnezeu. Pe măsura trecerii anilor însă, începi să-ți pui întrebări despre o „cealaltă lume“. Știți, de fapt, dintre toate formele viului cunoscute, doar oamenii cred că sufletul e nemuritor, că poate da socoteală pentru cele săvârșite pe pământ. Nici pe Ion Iliescu nu-l vor fi ocolit mustrările de conștiință.

Ion Iliescu s-a remarcat prin două evenimente istorice: Revoluția și Mineriada. FOTO: Shutterstock
Ion Iliescu s-a remarcat prin două evenimente istorice: Revoluția și Mineriada. FOTO: Shutterstock
Citește și: Moștenirea pe care Ion Iliescu a lăsat-o românilor. Ce spun istoricii despre amprenta pe care fostul președinte a lăsat-o în societate

Cum explicați popularitatea uriașă de care se bucura în anii ’90, în ciuda trecutului său comunist? Ce a însemnat victoria sa categorică la primele alegeri prezidențiale din 1990?

În 1989, un sfert din populația activă a României deținea carnetul roșu de partid. Patru milioane de cetățeni. În partidul comunist s-a intrat după anumite cerințe și ritualuri. Ca profesioniști, ca buni cetățeni, desigur cu excepții, oamenii aceștia au contat în viața socială. Și în celelalte țări din Europa de Est, majoritatea liderilor de tranziție erau foști comuniști. Inclusiv Lech Walesa, fostul lider al „Solidarității“ poloneze. Victoria sa în primele alegeri a fost efectul expectanțelor din acel moment ale marii majorități a populației și al carismei lui Ion Iliescu.

Cât de mult credeți că contează acțiunile, dar și inacțiunile sale (în privința istoriei comunismului) în recentul sondaj care subliniază nostalgia românilor față de regimul ceaușist?

Nu cred în rezultatele acestui sondaj. O butadă care circulă printre sociologi este aceea că poți demonstra orice cu statistica. După sondajele din prima etapă a ultimelor alegeri prezidențiale, institutele de sondare a opiniei publice vor avea ceva de lucru ca să-și recâștige credibilitatea.

„Omul providențial“ vs „avid de putere“

Care au fost principalele realizări și greșeli ale lui Ion Iliescu în calitate de președinte al României, atât în plan intern (economic, politic, social), cât și în plan extern (relații internaționale, integrare europeană și euro-atlantică)?

Prin moartea sa, Ion Iliescu a intrat în istorie. Va fi nevoie de timp pentru a analiza deciziile economice și politice din cei zece ani cât a deținut mandatul de președinte al României. Desigur, cu studiul prealabil al prerogativelor instituției post-comuniste a Președinției. Să nu confundăm sau să-i atribuim greșit președintelui Ion Iliescu puterea președintelui Nicolae Ceaușescu.

Ce înseamnă Ion Iliescu pentru clasa politică din România? De multe ori, partidele politice fac referire la el, fie într-o notă admirativă, fie negativă.

Multe și diverse. Depinde de perspectivă, de unghiul în care te situezi. Ion Iliescu poate fi simultan președintele în mandatul căruia s-a legiferat pluripartidismul și democrația, susținătorul intrării României în UE și NATO. Dar și liderul care s-a temut de opoziția partidelor istorice, de Rege, care i-a etichetat drept golani pe contestatarii din Piața Universității și a chemat minerii la București. În ansamblu, a fost o personalitate politică, în consonanță, uneori în disonanță cu un moment sau altul din istoria comunistă și cea recentă a României.

Citește și: A plecat. România fără Iliescu
Ion Iliescu, alături de președintele Rusiei, Vladimir Putin. FOTO: AFP
Ion Iliescu, alături de președintele Rusiei, Vladimir Putin. FOTO: AFP

Cum ar trebui să ne raportăm, ca societate, la moștenirea unui lider care a marcat aproape două decenii din viața politică a României postcomuniste?

Nu cred că „ar trebui“ e verbul cel mai potrivit. Gândirea și memoria socială sunt amprentate de curentul politic dominant al epocii. Gândim și interpretăm acum evenimentele din 1989-1990 prin grila unor practici democrate neexperimentate atunci de marea majoritate a celor care le-au trăit. Oricum ar fi interpretate biografia, personalitatea, deciziile lui, Ion Iliescu a fost și rămâne o personalitate istorică.

Cum ar putea fi definit fostul președinte într-un singur cuvânt?

Un singur cuvânt, nu, o expresie – da. Pentru cei care-l contestă – avid de putere. Pentru admiratori – omul providențial.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui Putin. „Doar o nebună nu s-ar teme”
digi24.ro
image
Un fost ministru PSD afirmă că va vota o moţiune de cenzuă împotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzi
stirileprotv.ro
image
Ultima oră de la ANM. Avertizarea meteorologică până mâine, la ora 06:00. JUDEȚELE AFECTATE
gandul.ro
image
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
mediafax.ro
image
Pompei nu a fost abandonat după erupția Vezuviului. Dovada că romanii s-au întors în orașul distrus
fanatik.ro
image
Afaceri de milioane cu Armata la Marea Neagră: un cuplu de tineri din Brăila a obținut contracte rapid, prin firme nou-înființate
libertatea.ro
image
„Habar n-are despre ce vorbește”. Confuzie în discuțiile dintre Witkoff și Putin: trimisul lui Trump ar fi înțeles greșit ce vrea Rusia
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
18 minute de coșmar: Andrei Coubiș și-a dat autogol și apoi a luat roșu, în Chelsea - AC Milan! Nota primită
digisport.ro
image
Cum a intrat România în capcana datoriilor către străini: Împrumuturi risipite pe afaceri falimentare, proiecte gigantice și lipsă totală de strategie
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni
observatornews.ro
image
Descoperire bizară la 300 de m de la locul prăbușirii avionului în Arad. Ce ipoteze au acum anchetatorii
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
prosport.ro
image
Mirabela Grădinaru a apărut în public în pantaloni sport şi tricou, cetăţenii au sărit imediat! Gestul călduros care i-a uimit pe toţi
playtech.ro
image
Descoperirea șocantă făcută de un cuplu. Peste ce au putut să dea doi tineri în timp ce își renovau casa
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Acord! PSG a dat OK-ul pentru transferul lui Gianluigi Donnarumma
digisport.ro
image
DOCUMENT| Toate măsurile din Pachetul 2: Ilie Bolojan taie chirurgical și rărește șefimea din teritoriu. Cresc impozitele și taxele
stiripesurse.ro
image
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
kanald.ro
image
Mesajul viral al unui muncitor din Bangladesh pentru români. „Și noi suntem oameni. Voi când mergeaţi în Italia să munciţi...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Detalii de ULTIMĂ ORĂ despre Emil Gânj. Unde s-ar afla criminalul în aceste momente. O vecină a mamei Andei, tânăra ucisă, l-a văzut!
romaniatv.net
image
Obligatoriu pentru toți românii care stau de bloc! Se trece la întreținere după trei luni, indiferent dacă refuză sau nu proprietarii
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Imaginea de la căpătâiul lui Ion Iliescu care va rămâne în istorie. De ce i-au ținut coliva Constantinescu, Văcăroiu, Năstase și Stolojan VIDEO
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Trei zodii renasc după Luna plină din august 2025. Își realizează un vis, primesc bani la locul de muncă și plănuiesc o vacanță de lux
click.ro
image
Fiul adoptiv al lui Horia Brenciu a dat lovitura! Sportul la care a devenit dublu campion: „Bravo, dragostea lu’ tata!”
click.ro
image
Mâncarea simplă, perfectă pentru postul Adormirii Maicii Domnului. O prepari rapid și e delicioasă
click.ro
felix mihaela radulescu instagram jpg
Mihaela Rădulescu, primul mesaj după ce și-a înmormântat iubirea vieții: ”Țintește către acest tip de iubire”. Emoționant!
okmagazine.ro
Cheesecake cu caise Sursa foto shutterstock 303949643 jpg
Cum să faci cheesecake cu caise, cea mai simplă şi răcoroasă prăjitură
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
image
Trei zodii renasc după Luna plină din august 2025. Își realizează un vis, primesc bani la locul de muncă și plănuiesc o vacanță de lux

OK! Magazine

image
Prințesa Charlotte va moșteni tiara de 400.000 de lire sterline a Prințesei Diana - în locul verișoarei Lilibet

Click! Pentru femei

image
A avut sau nu o „experiență gay”? Brad Pitt a dezvăluit marele său regret

Click! Sănătate

image
Poți ghici animalul ascuns printre banane?