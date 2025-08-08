search
Vineri, 8 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Moștenirea pe care Ion Iliescu a lăsat-o românilor. Ce spun istoricii despre amprenta pe care fostul președinte a lăsat-o în societate

0
0
Publicat:

Ion Iliescu a lăsat o moștenire dificilă românilor. Este considerat omul care a dezbinat de fapt societatea românească. Iar aceast rift produs în sânul poporului român prin mijloace comuniste de manipulare și instigare continuă să existe și astăzi, spun experții.

Foto Arhivă
Foto Arhivă

Ion Iliescu, primul președinte al României post-decembriste, a murit pe 5 august, la vârsta de 95 de ani, în urma unui cancer pulmonar. Iliescu a fost înmormântat pe joi, pe 7 august cu funeralii naționale de stat. În urma sa rămâne amintirea unei perioade dure de tranziție, dar și ruperea de dictatura lui Nicolae Ceaușescu. Specialiștii spun că Iliescu va fi ținut minte și cu bune și cu rele, fără să existe o unitate de opinie legată de fostul președinte. Moștenirea sa, însă, modelează și astăzi destinul românilor și societatea românească în general. 

Moștenirea lui Ion Iliescu: o Românie divizată

Istoricul Mădălin Hodor spune că în legătură cu Ion Iliescu părerile vor fi mereu împărțite. Vor exista acuzatori, vor exista susținători. Moștenirea pe care a lăsat-o însă Iliescu, spune Mădălin Hodor, este foarte grea. Și anume, fostul președinte al României a fost cel care a împărțit societatea românească în două tabere. Totul s-a întâmplat în anul 1990, odată cu protestele din Piața Universității, a celor care doreau cu adevărat o schimbare în România și o evoluție democrată, pro-vestică. Iliescu a împărțit societatea românească între conservatori, dominați de un naționalist-comunist, și „golani”, adică intelectualii și toți cei care doreau o democrație adevărată și nu o reformare a comunismului pe baza principiilor Perestroikăi.

„Ion Iliescu este cel care începând cu decembrie 89 a împărțit societatea românească în două. Și anume, în oamenii care susțineau un anumit mod de viață, o anumită orientare pro-estică, conservatoare, pro-rusă și cei care susțineau o orientare pro-occidentală, pro-democratică. Partea majoritară a populației, la acea vreme erau susținători ai viziunii dânsului, adică o continuare a comunismului într-o variantă reformată, o perestroică. Iliescu i-a ridicat pe acești oameni împotriva minorității care-și dorea o variantă democratică, o Românie îndreptată către valori occidentale”, spune Mădălin Hodor.

Iar divizarea societății românești în 1990 a fost realizată prin metode comuniste, de propagandă, disimulare și învrăjbire. Sunt aceleași metode folosite de Ceaușescu dar actualizate prin metode mai rapide, eficiente. A apăsat „butoanele” la care populația știa că va reacționa. Iar situația din 22 decembrie 1989 îi convenea de minune. Au fost inventați „teroriștii”, inamicul extern. Dovezile erau cât se poate de convingătoare pentru omul de rând.

Pe străzi se murea, se trăgea din toate părțile. „Dacă la sfârșitul anilor 80, Nicolae Ceaușescu nu mai era credibil cu propaganda aceasta. Cea mai mare parte a populației sătulă de mizerie și de foame nu mai credea în discursurile lui Nicolae Ceaușescu. Participa doar formal. Ion Iliescu a reușit după 1989 să-și alăture oamenii în mod voluntar, la această idee”, spune Hodor. Ulterior, Iliescu i-a convins pe oameni că există și un inamic intern. Acei „golani” intelectuali, partidele din opoziție, fostul rege al României, toți vânduți străinilor și dornici să sărăcească țara luându-și toate averile înapoi.

Citește și: Nina Iliescu, mesaj emoționat în ziua înmormântării soțului ei: „O imensă durere, alinată de onoarea cu care v-ați luat rămas bun”

„Sloganurile din anii 90 erau „moarte intelectualilor”, „nu ne vindem țara”, „afară cu intelectualii”. Opoziția democrată era etichetată ca fiind o slugă a intereselor străine care vor să vândă țara, să distrugă avere poporului. Liderii opoziției erau și ei etichetați drept moșieri care vor să-și ia înapoi averile. Regele Mihai știți bine că a fost gonit de Ion Iliescu când a vrut să se întoarcă în țară, pe aceeași idee. Ion Iliescu a incitat atunci populația spunând că regele vrea să se întoarcă în țară ca să-și refacă toate averile. Desigur această manipulare și incitare a populației, acest război al românilor împotriva românilor nu l-a făcut Ion Iliescu. El a fost creat de regimul comunist. Nicolae Ceaușescu care a condus către imprimarea acestei frici în rândul populației, că România este atacată din toate părțile, că străinii râvnesc la realizările și bogățiile noastre. A fost propaganda lui Ceaușescu”, adaugă istoricul Mădălin Hodor. 

„Oamenii obișnuiți au fost cei care au vânat pe stradă tineri”

Iar efectele învrăjbirii, prin metode ceaușiste, a românului contra românului și-au arătat colții la numai șapte luni de la instalarea la putere a lui Ion Iliescu. Pentru a pune capăt protestelor din Piața Revoluției dar și pentru a intimida opoziția, Iliescu cheamă minerii la București. Acțiunile brutale ale minerilor sunt trecute cu vederea, ba chiar susținute de polițiști. Ceea ce este mai șocant, oamenii obișnuiți au ajuns să-și vâneze concetățenii orbiți de sloganurile FSN-iste.

„Dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat la Mineriadă, observăm că minerii sunt cei de regulă arătați în imagini. Dar imaginile mai arată și altceva. Acolo au participat muncitori, cetățeni obișnuiți, împotriva celor care își doreau libertate și democrație. Oamenii obișnuiți au fost cei care au vânat pe stradă tineri, cu barbă sau cu blugi, și i-au predat minerilor. Oamenii obișnuiți au aplaudat minerii în București. Acea imagine cu bătrânul care-i sărută mâna unui miner spune ceva. Arată că o parte consistentă a populației era înverșunată și era alimentată cu această ură împotriva celor care-și doreau o schimbare mai profundă”, completează Mădălin Hodor. 

Moștenirea lui Iliescu vie și după 35 de ani

Așa cum remarcă specialiștii moștenirea lui Iliescu, această divizare cruntă a societății românești, s-a păstrat și după 35 de ani. În aproape aceeași paramentrii, cu același tip de ideologie și discurs. „Situația pe care Ion Iliescu a accentuat-o în anii 90 a rămas pentru următorii 35 de ani. Astăzi societatea românească este divizată. Este tributară acelorași sloganuri și idei. Societatea este împărțită între suveraniști care-și doresc o Românie care se apropie de cea care era în viziunea lui Ceaușescu și Iliescu, și ceilalți care susțin o Românie europeană, bazată pe valori europene. Deci asta este moștenirea lui Iliescu”, conchide Hodor. 


Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)
digi24.ro
image
Un "balaur dobrogean" de peste un metru, găsit într-o locuință din 2 Mai. Jandarmii au intervenit de urgență
stirileprotv.ro
image
Ella Vișan de la „Insula Iubirii”, gest COPLEȘITOR față de mama sa! „Îmi este cu adevărat rușine...”
gandul.ro
image
HOROSCOP 7 august. Leii primesc propuneri interesante, Balanțele trebuie să fie sincere și ferme
mediafax.ro
image
Țara europeană care a devenit prea bogată pentru binele ei. De ce rezervele uriașe de petrol și gaz reprezintă o mare problemă
fanatik.ro
image
Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”
libertatea.ro
image
O decizie luată de Trump l-a făcut pe Putin să se dezlănțuie asupra Ucrainei. „E clar că s-a simțit încurajat”
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a anunțat în premieră decizia radicală: ”Niciodată!”
digisport.ro
image
Rusia revine în forță în țările din fosta Uniune Sovietică: începe un amplu plan de recuperare a influenței, după plecarea americanilor
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
Turistă din Anglia, revoltată după ce a ajuns într-o staţiune a litoralului românesc. "Este o ruşine"
observatornews.ro
image
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
cancan.ro
image
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
prosport.ro
image
Vestea tristă a zilei! Nina Iliescu a cedat chiar înainte de înmormântarea fostului preşedinte. Era de aşteptat, spun...
playtech.ro
image
Consiliera onorifică a lui Ilie Bolojan, acuzată că a provocat un accident auto. Ce s-a întâmplat de fapt
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a aflat! Câți bani tocmai s-au plătit pentru Andrei Rațiu
digisport.ro
image
Guvernul promite concedieri, dar angajează pe bandă rulantă: numărul bugetarilor este în plină creștere
stiripesurse.ro
image
Reguli noi pentru pensiile private. Beneficiarii nu vor mai putea să retragă toată pensia deodată
kanald.ro
image
Aceasta este prima fotografie apărută pe internet în istorie și, surprinzător, n-a fost despre...
playtech.ro
image
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
wowbiz.ro
image
E cutremur! Avem DOCUMENTUL cu măsurile de austeritate din pachetul II. Concedieri masive, tăieri de salarii, e grav!
romaniatv.net
image
Pensii sub 3.000 de lei, tăiate cu 10%. Ce categorii de pensionari vor plăti CASS
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Un băiețel de șapte ani a dispărut de acasă. A bătut la ușă după 10 ani. Părinții au încremenit când l-au văzut
actualitate.net
image
Cum și-a spălat Ion Iliescu păcatele față de România înainte să moară
actualitate.net
image
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
click.ro
image
Două zodii vor plânge de fericire. Reușesc să scape de probleme grave și începe să se întrezărească luminița de la capătul tunelului și pentru ele
click.ro
image
Ciorbă de legume ca la Mănăstirea Putna. Chiar și în timpul Postului Adormirii Maicii Domnului mâncarea poate avea un gust de neuitat.
click.ro
Pippa Middleton profimedia 0889867503 jpg
Anunțul fericit făcut de sora lui Kate Middleton! Pippa o va face din nou mândră pe Prințesa de Wales
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Totul despre amanţii Elenei Ceauşescu! Legătura dintre ea şi Ion Iliescu jpeg
Totul despre amanţii Elenei Ceauşescu! Legătura dintre ea şi Ion Iliescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Gheorghe Turda, picanterii de la chefurile lui Ion Iliescu: „Îi plăceau piesele mai lente.” Care fost președinte nu chefuia însă cu artiștii? „Era distant”
image
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”

OK! Magazine

image
Noua afacere din care Regele Charles câștigă bani. E de-a dreptul inedită și neașteptată pentru un monarh

Click! Pentru femei

image
Ce-a făcut Brad Pitt chiar în ziua în care mama lui a murit. E surprinzător!

Click! Sănătate

image
De ce se înverzeşte gălbenuşul ouălor fierte? Sunt sigure pentru consum?