Ilie Bolojan, discuții cu reprezentanții Băncii Mondiale: „Oferim nu doar finanțare, ci și expertiză, pentru ca România să-și valorifice potențialul”

Premierul Ilie Bolojan a discutat cu o delegație a Băncii Mondiale privind sprijinul tehnic și financiar de care România are nevoie pentru a avansa reformele economice și pentru a îmbunătăți performanța instituțiilor publice.

„Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi o întâlnire de lucru cu o delegație a Băncii Mondiale condusă de Antonella Bassani, vicepreședinte pentru Europa și Asia Centrală”, a anunțat Executivul, precizând că „discuțiile au vizat sprijinul tehnic și financiar de care România are nevoie pentru a avansa reformele economice și pentru a îmbunătăți performanța instituțiilor publice”, iar o parte importantă a discuțiilor „a fost dedicată mobilizării finanțărilor în domenii-cheie”.

Banca Mondială și-a arătat disponibilitatea de a sprijini România prin împrumuturi și garanții destinate agriculturii, energiei și proiectelor realizate în parteneriat public-privat, în contextul în care premierul Ilie Bolojan a atras atenția asupra „potențialului agricol nevalorificat al României și a arătat că lipsa capacităților de procesare a produselor agroalimentare menține țara în poziția de importator de produse finite”. Astfel, „acesta a cerut sprijin pentru dezvoltarea industriei de procesare, astfel încât România să poată crește producția internă și să îmbunătățească balanța comercială”.

Este solicitată expertiza Băncii Mondiale pentru ajustarea legislației și a procedurilor fiscale

„În domeniul energiei, discuțiile au vizat accesul la finanțări pentru proiecte care pot stabiliza și moderniza sistemul energetic. Ilie Bolojan a precizat că Guvernul este decis să îmbunătățească colectarea veniturilor la buget și să combată evaziunea fiscală. În acest sens, a solicitat expertiza Băncii Mondiale pentru ajustarea legislației și a procedurilor fiscale, astfel încât sistemul să devină mai eficient și mai transparent. De asemenea, s-a discutat despre reforme în companiile de stat, pentru o guvernanță mai bună și pentru profesionalizarea managementului”, a mai informat Executivul.

În context, „Banca Mondială și-a confirmat disponibilitatea de a continua să sprijine România în finanțarea deficitului bugetar, cu condiția continuării reformelor asumate. Reprezentanții instituției au subliniat că acest sprijin vine pentru a consolida stabilitatea economică și pentru a susține politici publice durabile”.

„Suntem gata să oferim nu doar finanțare, ci și expertiză, pentru ca România să-și valorifice potențialul în sectoarele esențiale și să asigure un stat mai eficient și responsabil față de cetățeni”, a confirmat șefa delegației Băncii Mondiale, Antonella Bassani.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat totodată că obiectivul central al reformelor este creșterea eficienței statului și recâștigarea încrederii cetățenilor în instituțiile publice.

„Avem nevoie ca fiecare leu încasat la buget să fie folosit cu responsabilitate, iar reformele să producă rezultate vizibile pentru oameni. Statul trebuie să devină mai eficient și mai corect în ceea ce face, să ofere servicii mai bune cetățenilor și să le recâștige încrederea. Parteneriatul cu Banca Mondială ne ajută să accelerăm aceste schimbări și să construim o economie pe baze sănătoase”, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan.

La întâlnire au mai participat Florin Zaharia, secretar de stat în Ministerul Finanțelor, și Liviu Voinea, reprezentantul României la Banca Mondială.