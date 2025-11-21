search
Vineri, 21 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Bolojan: Din august era prevăzută o creștere a impozitelor pe proprietăți. Precizări privind tăierea salariilor

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Premierul Ilie Bolojan a explicat vineri că încă din luna august era prevăzută o creștere a impozitelor pe proprietăți din ianuarie. Era necesară pentru că aveam cele mai mici impozite pe proprietate și toate aceste impozite sunt venituri pentru autoritățile locale.

Premierul Ilie Bolojan a explicat ce va cuprinde pachetul 3 de măsuri fiscale. Foto Mediafax
Premierul Ilie Bolojan a explicat ce va cuprinde pachetul 3 de măsuri fiscale. Foto Mediafax

„Cele două pachete fiscale au avut efecte importante, care au însemnat scumpiri, din punct de vedere al bugetului de stat au crescut încasările cu 10 miliarde de lei.

Octombrie a adus o scădere a cheltuielilor la bugetul de stat cu peste 500 de milioane.

Deficitul va ajunge la 8% în acest an și anul viitor la 6%, nu putem atinge aceste valori decât prin pachetele de măsuri.

Pachetul 3 din decembrie va fi baza bugetului de anul viitor

Încă din august era prevăzută o creștere a impozitelor pe proprietăți din ianuarie. Era necesară pentru că aveam cele mai mici impozite pe proprietate și toate aceste impozite sunt venituri pentru autoritățile locale.

Ele reprezintă contribuția fiecărui cetățean la ceea ce se face în localitatea în care locuiesc.

Aceste investiții sunt cofinanțate din bugetele lor locale

În 2026, Guvernul nu va mai putea transfera sume din echilibrarea bugetară așa cum am făcut în anii trecuți.

Banii încasați suplimentar ar trebui să fie direcționați către finanțarea acestor lucrări.

Adoptarea este necesară în perioada următoare”, a declarat premierul.

Reducerea cheltuielilor cu 10% nu înseamnă că vor fi tăiate salariile cu 10%

El a adăugat că analiza arată că peste tot e loc de mai bine și nicio instituție nu trebuie să evite evaluarea cheltuielilor.

„Analiza administrației arată că peste tot este loc de mai bine și nicio instituție nu trebuie să evite evaluarea activității și a modului în care poate să își reducă cheltuielile, valabil și în administrația locală și în administrația centrală, în toate ministerele.

Unde avem personal în plus, oameni care nu performează, care sunt duși în spate de către alții, care îi demotivează pe colegii din sectorul public, aceste posturi nu mai merită să fie finanțate din bugetul de stat, aceste posturi trebuie desființate.

Dobânzile s-au redus cu câteva puncte procentuale în ultimele luni, dar le putem reduce mult mai mult, ținând cont că gradul nostru de îndatorare ne permite să ne împrumutăm la dobânzi mai mici, dar creditorii trebuie să ne perceapă că suntem serioși, că avem grijă de bani, că nu îi risipim.

Reducerea cheltuielilor cu 10% s-a transformat în percepția că se vor reduce cu 10% toate salariile. Nu are nicio legătură cu realitatea. Guvernul nu își propune să facă asta.

Exemplu: dacă într-o primărie se constată că numărul de angajați depășește norma care va fi stabilită și pe care alte primării o respectă, acolo pot fi desființate posturile sau primăriile pot să verifice sporurile sau grilele de salarizare.

La Guvern plăteam pe mașini 840 milioane chirii pe lună la început de an, am redus la jumătate numărul de mașini, am plătit jumătate din chirie și în ultima fază a fost anulat contractul de închiriere cu RAAPPS, s-a făcut alt contract și acum plătim 10% din cât plăteam la începutul anului. Nu s-a surpat Cancelaria. Acum plătim doar 10%, deci 700 milioane lunar economie la un singur capitol. Ce ar însemna ca fiecare autoritate, fiecare companie să facă acest lucru.

Accesarea fondurilor europene pentru mulți nu a fost un scop, scopul era să beneficieze de prevederile care îi premiau pe cei care accesau fonduri europene, premierea a devenit un scop în sine. Nu a fost normal să nu accesăm finanțările PNRR, dar tot MIPE să ia sporuri care le-au dublat salariile în ultimii ani. Nu poți să dublezi salariile dacă nu ai făcut performanță. Să ia sporuri la nivel maxim doar cei care fac performanță”, a spus Bolojan.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu ranga de o altă femeie. Agresoarea a fost reținută pentru 24 de ore
digi24.ro
image
Rușii au recunoscut că au încercat să îl salveze pe Horațiu Potra, înainte de a fi extrădat. Pe cine a trimis Moscova
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza! Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
gandul.ro
image
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
mediafax.ro
image
Andrei Rațiu a semnat: până în 2030!
fanatik.ro
image
Fosta șefă a AEP cere daune pentru că ar fi îndurat „avansuri sexuale, foame, sete, frig și fum”. Cum încearcă Ana Maria Pătru să „încarce” nota de plată a statului
libertatea.ro
image
Lipsă de educație la Ministerul Educației: trei greșeli într-o propoziție dintr-un document oficial. Reacția ministrului Daniel David
digi24.ro
image
Tudorel Stoica: „Știți ce a făcut premierul Ungariei la înmormântarea lui nea Imi?” Gestul lui Viktor Orbán, dezvăluit de fostul mare mijlocaș al Stelei
gsp.ro
image
Decizia Federaţiei Române de Gimnastică a fost anunțată: "Şocul e imens! S-a hotărât în unanimitate"
digisport.ro
image
Ucraina ar renunţa la regiunile Doneţk şi Lugansk: planul prevede ca regiunile să fie recunoscute de facto ca fiind ruseşti
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în vacanță, la Istanbul. Inițial s-a crezut că a fost o intoxicație alimentară
antena3.ro
image
Armand Goşu, despre planul de pace în Ucraina: L-ar fi putut scrie şi Putin. Europenii trebuie să intervină
observatornews.ro
image
Gemenele de la Cheeky Girls au ajuns de nerecunoscut. Cum arată acum, la 42 de ani, și ce au ajuns să facă pentru bani
cancan.ro
image
FOTO. Imagini îndrăznețe cu Serena Williams în fustă scurtă după ce a slăbit zeci de kilograme
prosport.ro
image
Un mecanic cu experienţă de 20 de ani spune ce să nu faci iarna pentru a nu strica maşina. Gesturile mici care contează
playtech.ro
image
Comunicatul clinicii, după ce Gigi Becali s-a operat și a plecat acasă imediat cum i-a trecut anestezia: „Doar 30 de minute”
fanatik.ro
image
E realistă retragerea unui candidat pentru blocarea suveraniștilor după validarea candidaturilor? Analist: „Ar trebui să intre deja într-o strategie de criză”
ziare.com
image
Negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi s-au încheiat rapid!
digisport.ro
image
George Buhnici: „Pregătiți-vă, că vine furtuna. Vor cădea capete!” / Update
stiripesurse.ro
image
O nouă mișcare seismică s-a produs în România! Zona în care România s-a cutremurat
kanald.ro
image
Anunțul Lidl pentru români. Regulile și condițiile pentru ambalajele returnabile ca să primești până la 25 de lei în...
playtech.ro
fără imagine
Ultima imagine cu Norbi în viață! Ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte să fie ucis de judecătoarea pensionară? Adevărul a ieșit la iveală
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Gigi BECALI, operat de urgenţă de un neurochirurg preot. 4 călugări s-au rugat non-stop în timpul intervenţiei
romaniatv.net
image
Ucraina şi aliaţii europeni resping părţi esenţiale ale planului SUA-Rusia. Zelenski a discutat la telefon cu Macron, Merz și Starmer. Kremlinul îi spune să negocieze „acum”
mediaflux.ro
image
Tudorel Stoica: „Știți ce a făcut premierul Ungariei la înmormântarea lui nea Imi?” Gestul lui Viktor Orbán, dezvăluit de fostul mare mijlocaș al Stelei
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Angela Similea, prea „îmbătrânită”, la 79 de ani? Stilistul Florin Burescu le dă peste nas cârcotașilor: „O adevărată doamnă, fără operații estetice”. Dieta artistei „Epocii de Aur”
click.ro
image
Horoscop vineri, 21 noiembrie. Fecioarele au destinul de partea lor, iar Leii trec peste un obstacol major
click.ro
image
Denise Rifai, dezvăluire bombă! Cine este bărbatul care i-a furat inima, deși trăiește o poveste de dragoste cu Dan Alexa: „Este iubitul vieții mele”
click.ro
whitney houston foto GettyImages 93313537 jpg
„Iubita Americii”, cu o voce de aur și succes incontestabil, era insațiabilă în dormitor: „Îi plăcea atât de mult sexul, încât…”
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
p 13 Hans Holbein, Henric al VIII lea WC jpg
Top 10 cei mai sângeroși regi din istorie!
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
image
Angela Similea, prea „îmbătrânită”, la 79 de ani? Stilistul Florin Burescu le dă peste nas cârcotașilor: „O adevărată doamnă, fără operații estetice”. Dieta artistei „Epocii de Aur”

OK! Magazine

image
O îmbrățișare cât o mie de cuvinte! Cine e cântăreața pe care Kate Middleton a strâns-o în brațe când s-au întâlnit

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Scorpion rescrie puterea interioară. Nu te teme!

Click! Sănătate

image
Îți place fasolea? Iată ce se întâmplă în corpul tău dacă o consumi des!