Bolojan: Din august era prevăzută o creștere a impozitelor pe proprietăți. Precizări privind tăierea salariilor

Premierul Ilie Bolojan a explicat vineri că încă din luna august era prevăzută o creștere a impozitelor pe proprietăți din ianuarie. Era necesară pentru că aveam cele mai mici impozite pe proprietate și toate aceste impozite sunt venituri pentru autoritățile locale.

„Cele două pachete fiscale au avut efecte importante, care au însemnat scumpiri, din punct de vedere al bugetului de stat au crescut încasările cu 10 miliarde de lei.

Octombrie a adus o scădere a cheltuielilor la bugetul de stat cu peste 500 de milioane.

Deficitul va ajunge la 8% în acest an și anul viitor la 6%, nu putem atinge aceste valori decât prin pachetele de măsuri.

Pachetul 3 din decembrie va fi baza bugetului de anul viitor

Încă din august era prevăzută o creștere a impozitelor pe proprietăți din ianuarie. Era necesară pentru că aveam cele mai mici impozite pe proprietate și toate aceste impozite sunt venituri pentru autoritățile locale.

Ele reprezintă contribuția fiecărui cetățean la ceea ce se face în localitatea în care locuiesc.

Aceste investiții sunt cofinanțate din bugetele lor locale

În 2026, Guvernul nu va mai putea transfera sume din echilibrarea bugetară așa cum am făcut în anii trecuți.

Banii încasați suplimentar ar trebui să fie direcționați către finanțarea acestor lucrări.

Adoptarea este necesară în perioada următoare”, a declarat premierul.

Reducerea cheltuielilor cu 10% nu înseamnă că vor fi tăiate salariile cu 10%

El a adăugat că analiza arată că peste tot e loc de mai bine și nicio instituție nu trebuie să evite evaluarea cheltuielilor.

„Analiza administrației arată că peste tot este loc de mai bine și nicio instituție nu trebuie să evite evaluarea activității și a modului în care poate să își reducă cheltuielile, valabil și în administrația locală și în administrația centrală, în toate ministerele.

Unde avem personal în plus, oameni care nu performează, care sunt duși în spate de către alții, care îi demotivează pe colegii din sectorul public, aceste posturi nu mai merită să fie finanțate din bugetul de stat, aceste posturi trebuie desființate.

Dobânzile s-au redus cu câteva puncte procentuale în ultimele luni, dar le putem reduce mult mai mult, ținând cont că gradul nostru de îndatorare ne permite să ne împrumutăm la dobânzi mai mici, dar creditorii trebuie să ne perceapă că suntem serioși, că avem grijă de bani, că nu îi risipim.

Reducerea cheltuielilor cu 10% s-a transformat în percepția că se vor reduce cu 10% toate salariile. Nu are nicio legătură cu realitatea. Guvernul nu își propune să facă asta.

Exemplu: dacă într-o primărie se constată că numărul de angajați depășește norma care va fi stabilită și pe care alte primării o respectă, acolo pot fi desființate posturile sau primăriile pot să verifice sporurile sau grilele de salarizare.

La Guvern plăteam pe mașini 840 milioane chirii pe lună la început de an, am redus la jumătate numărul de mașini, am plătit jumătate din chirie și în ultima fază a fost anulat contractul de închiriere cu RAAPPS, s-a făcut alt contract și acum plătim 10% din cât plăteam la începutul anului. Nu s-a surpat Cancelaria. Acum plătim doar 10%, deci 700 milioane lunar economie la un singur capitol. Ce ar însemna ca fiecare autoritate, fiecare companie să facă acest lucru.

Accesarea fondurilor europene pentru mulți nu a fost un scop, scopul era să beneficieze de prevederile care îi premiau pe cei care accesau fonduri europene, premierea a devenit un scop în sine. Nu a fost normal să nu accesăm finanțările PNRR, dar tot MIPE să ia sporuri care le-au dublat salariile în ultimii ani. Nu poți să dublezi salariile dacă nu ai făcut performanță. Să ia sporuri la nivel maxim doar cei care fac performanță”, a spus Bolojan.