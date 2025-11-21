search
„Taxă pe poluare” pentru mașinile foarte vechi. Cum cresc impozitele

Una dintre prevederile din pachetul 2 asupra căruia se va pronunța CCR pe 10 decembrie se referă la respectarea unui jalon privind taxarea poluării, care se va aplica mașinilor foarte vechi și va crea un sistem de bonusare pentru mașinile noi, a explicat vineri premierul Ilie Bolojan.

Poluare în trafic
Taxa pe poluare pentru mașinile foarte vechi, introdusă prin pachetul fiscal din decembrie

Ilie Bolojan a precizat că una din prevederile din pachet se referă la respectarea unui jalon privind taxarea poluării, care dă un discount de aproximativ 20% la impozitarea pe maşinile noi şi vine cu o penalizare de până la 20% pentru maşinile foarte vechi.

Adoptarea acestui jalon este o condiţie pentru depunerea acestei cereri numărul 4. Prin urmare, imediat ce va fi declarat constituţional, aşa cum am spus, pornim de la premiza că aşa ar trebui să se întâmple, vom depune această cerere în aşa fel încât în cursul lunii februarie, la final, România să-şi încaseze aceşti bani”, a arătat Bolojan, el adăugând că încasarea acestor bani este foarte importantă pentru a asigura investiţiile, pe parcursul anului viitor.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că pachetul fiscal, care a fost contestat din nou la CCR, stă la baza bugetului pe anul viitor, el precizând că adoptarea lui ne permite să ne depunem cererea de plată numărul 4, care este în valoare de 2,62 de miliarde de euro.

În ceea ce priveşte pachetul fiscal, suntem în situaţia în care, aşa cum ştiţi, pachetul al doilea a fost întârziat ca urmare a contestaţiilor care a fost depuse la Curtea Constituţională şi ca urmare a deciziei Curţii de a declara articolul care se referă la testarea pantografului a îngajaţiilor de la ANAF, ca neconstituţional. În Parlament, aşa cum ştiţi, au fost scoase acele articole care au fost declarate neconstituţionale, nu s-a făcut nici o altă modificare. Prin urmare, pornind de la premiza că foarte probabil acest pachet, pentru că nu s-a făcut nicio altă modificare, subliniez, va fi declarat constituţional, el parcurgând verificarea la prima contestaţie, şi faptul că s-a dat un termen data de 10 decembrie este un lucru bun, din două motive. Pe de o parte, pentru că acest pachet fiscal stă la baza bugetului pe anul viitor. Pe de altă parte, adoptarea lui ne permite să ne depunem cererea de plată numărul 4, care este în valoare de 2,62 de miliarde de euro”, a spus premierul într-o conferinţă de presă.

