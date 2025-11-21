Nicușor Dan, despre Lukoil: Guvernul va lua măsuri. Rafinăria nu funcționează, e în mentenanță

Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, referitor la sancțiunile care trebuie aplicate Lukoil, că pentru moment există o amânare până pe 13 decembrie, iar în această perioadă Guvernul va lua măsuri, menționând că rafinăria este în mentenanță și nu se va întâmpla nimic dramatic.

Întrebat ce informații are referitor la faptul că de sâmbătă trebuie aplicate sancțiunile pentru Lukoil și că Guvernul pregătește o ordonanță pentru a prelua rafinăria, dar nu există nimic oficial, Nicușor Dan a spus: „Pentru moment avem o amânare până la 13 decembrie, după cum știți, în tot acest interval guvernul poate să ia niște măsuri”.

Chestionat cu privire la faptul că vineri expiră termenul pentru rafinărie, iar termenul de 13 decembrie este pentru stațiile de distribuție și nu există nicio decizie la nivelul statului, președintele a precizat că rafinăria nu funcționează în acest moment.

„Rafinăria în acest moment nu funcționează, este în mentenanță. Nu se va întâmpla nimic dramatic în următoarea săptămână, în următoarele două săptămâni’, a afirmat Nicușor Dan.

La sfârșitul lunii octombrie, Statele Unite au adăugat cei mai mari doi producători de petrol din Rusia, Lukoil și Rosneft, pe lista lor de sancțiuni, un registru monitorizat de multe țări și temut în lumea afacerilor. Companiile care lucrează cu entități rusești riscă sancțiuni secundare, care le-ar împiedica accesul la băncile, traderii, transportatorii și asiguratorii americani – coloana vertebrală a pieței de materii prime.

În România, Lukoil deține rafinăria Petrotel și comercializează carburanți printr-o rețea de 300 de stații de distribuție.

România va fi solidară în aplicarea sancțiunilor, iar până săptămâna viitoare va fi pregătit un proiect, cel mai probabil de ordonanță, care va stabili un mecanism general aplicabil în situații de acest fel, iar de acest subiect se ocupa un grup de lucru interministerial, a precizat, joi, Guvernul. Sancțiunile intră în vigoare pe 21 noiembrie pentru rafinărie și pe 13 decembrie pentru benzinării.

Lukoil deţine în România o reţea de 320 de staţii de carburanţi, rafinăria Petrotel‑Lukoil de la Ploieşti (care acoperă cca 16% din piaţa internă de produse petroliere) și drepturi de explorare pentru gaze în Marea Neagră.

Variante de lucru privind Lukoil

Potrivit unor surse avizate, autoritățile au decis schimbarea strategiei: în locul preluării directe, procedura va fi împărțită în două etape clare și accelerate, cu obligarea actualului proprietar să scoată activele la licitație.

Prima măsură vizează chiar rafinăria Petrotel din Ploiești, considerată cea mai sensibilă componentă din cauza importanței sale strategice. Guvernul intenționează să adopte un act normativ, prin care să permită scoaterea la vânzare a rafinăriei, sub supravegherea statului, astfel încât tranzacția să se realizeze cât mai rapid Rafinăria Petrotel asigură aproximativ 20% din necesarul de carburanți la nivel național, ceea ce face ca rezolvarea situației acesteia să fie prioritară.

A doua etapă privește rețeaua de aproximativ 320 de stații de alimentare, care urmează să fie și ele scoase la vânzare. Practic, Guvernul pregătește un al doilea act normativ, care ar urma să fie adoptat până pe 13 decembrie, pentru clarificarea procedurii de vânzare și transfer. Executivul vrea astfel să evite blocajele și să accelereze procesul, având în vedere numărul mare de unități și complexitatea juridică a operațiunii.

Expertul în energie Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), a explicat că există companii românești care au capacitatea de a prelua întregul segment de clienți deținut de Lukoil pentru desfacerea produselor petroliere în România, fără a afecta exporturile prezente, prin importul direct de benzină și motorină, dacă se disponibilizează capacitățile de stocare ale Oil Terminal folosite în prezent de Lukoil.

„Există și posibilitatea preluării temporare a Lukoil de către statul român, printr-un administrator special, fără a fi o preluare definitivă, și derularea managementului companiei sub coordonarea statului român, astfel încât țițeiul importat să fie în continuu procesat la Petrotel în România și să se asigure acoperirea segmentului de clienții al Lukoil existent în prezent.

Preluarea sau controlul statului asupra companiei Lukoil, implică riscuri financiare - posibile cereri de despăgubire, efort bugetar pentru administrarea companiei, dar mai ales problema competenței statului în administrarea rafinăriilor și a rețelei de distribuție, dar și posibilitatea dezvoltării corupției și a căpușării companiei”, a opinat expertul în energie.

Sancțiunile SUA: OFAC a prelungit termenul

Lukoil a intrat sub incidența unui nou pachet de sancțiuni economice impuse de Statele Unite, în contextul războiului purtat de Rusia în Ucraina. Decizia Washingtonului vizează atât compania Lukoil, cât și Rosneft, cele mai mari două grupuri petroliere ruse.

Sancțiunile, anunțate pe 22 octombrie 2025, au ca scop restricționarea finanțării economiei ruse și a „mașinăriei de război a Kremlinului”. Departamentul Trezoreriei SUA a precizat că măsurile se extind asupra filialelor și partenerilor acestor companii, interzicând entităților americane și aliaților lor să deruleze tranzacții comerciale sau financiare cu Lukoil.

Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) a stabilit termenul de 21 noiembrie 2025 pentru închiderea sau vânzarea activelor internaționale deținute de compania rusă, sub riscul unor sancțiuni suplimentare.

La 14 noiembrie 2025, OFAC a prelungit termenul până la data de 13 decembrie 2025. „GL 131 autorizează, de asemenea, până la 13 decembrie 2025, tranzacțiile obișnuite și necesare pentru menținerea sau încetarea operațiunilor, contractelor sau altor acorduri ale entităților LIG. Aceasta include tranzacțiile care sunt necesare pentru executarea acordurilor preexistente, cu condiția ca aceste tranzacții să fie în concordanță cu practicile stabilite anterior și să sprijine proiecte sau operațiuni preexistente. Astfel de activități ar putea include, de asemenea, plăți către angajați, furnizori, proprietari, creditori și parteneri; conservarea și întreținerea proprietăților corporale preexistente; sau activități asociate cu menținerea investițiilor de capital preexistente. Cu toate acestea, orice plată efectuată, direct sau indirect, către entități LIG sau orice altă persoană blocată trebuie efectuată într-un cont blocat (…) cu excepția cazului în care este autorizată separat de OFAC”, a adăugat biroul american.

Lukoil a confirmat ulterior că a început procesul de identificare a cumpărătorilor pentru activele din străinătate și a anunțat intenția de a-și vinde întreaga rețea internațională, inclusiv rafinăriile din România și Bulgaria.

Fostul director executiv al companiei, citat de publicația Politico, a estimat că măsura ar putea reduce veniturile Lukoil cu până la 30%, prin vânzarea a trei rafinării și a aproximativ jumătate dintre cele 5.000 de benzinării operate la nivel global.