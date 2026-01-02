Zelenski îl vrea pe Kirill Budanov la conducerea Administrației Prezidențiale. Procedurile de numire sunt în curs

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a propus șefului Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării, Kirill Budanov, să preia conducerea Administrației Prezidențiale, într-o mișcare care ar semnala o repoziționare clară a centrului de greutate al puterii spre zona de securitate și apărare.

Anunțul a fost făcut chiar de Zelenski, după o întâlnire cu Budanov, într-un moment în care Kievul se află sub presiunea intensificării negocierilor internaționale și a provocărilor de pe front.

„M-am întâlnit cu Kirill Budanov și i-am propus să conducă Administrația Prezidențială a Ucrainei. În prezent, țara noastră are nevoie de o concentrare sporită asupra problemelor de securitate, dezvoltării Forțelor de Apărare și Securitate ale Ucrainei, precum și asupra dimensiunii diplomatice a negocierilor. Administrația Prezidențială trebuie să servească în primul rând aceste obiective”, a declarat președintele.

Zelenski a subliniat că Budanov dispune de experiența necesară în domeniile-cheie pentru această etapă a războiului și că are capacitatea de a obține rezultate concrete. Potrivit șefului statului, noul lider al Administrației Prezidențiale va avea ca sarcină, în cooperare cu secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare și cu alte instituții relevante, actualizarea și prezentarea spre aprobare a bazelor strategice ale apărării și dezvoltării Ucrainei.

„Am cerut viitorului șef al Administrației Prezidențiale să actualizeze, în coordonare cu Consiliul Național de Securitate și celelalte instituții implicate, liniile strategice ale apărării statului și pașii următori”, a precizat Zelenski.

Potrivit RBC-Ukraine, care îl citează pe consilierul prezidențial Dmitro Litvin, în prezent se desfășoară toate procedurile formale necesare pentru numirea lui Budanov în funcție.

În ultimele săptămâni, în cercurile apropiate președintelui au circulat și alte scenarii. Surse citate anterior de ZN.UA indicau că postul ar fi putut reveni lui Vladislav Vlasîuk, responsabil pentru politica de sancțiuni. O astfel de numire nu ar fi produs însă schimbări reale în funcționarea Administrației Prezidențiale, întrucât Andrii Iermak ar fi continuat să exercite o influență semnificativă asupra deciziilor președintelui.

Consilierul prezidențial pentru comunicare, Dmitro Litvin, a explicat anterior, într-un comentariu la o postare a corespondentului The Economist, Oliver Carroll, că întârzierea numirii unui nou șef al Administrației Prezidențiale este legată de intensitatea negocierilor internaționale în curs. Potrivit acestuia, decizia finală va depinde de rezultatele consultărilor cu Statele Unite și partenerii europeni.

Aceste discuții diplomatice vor influența direct profilul funcțional al viitorului șef al Administrației Prezidențiale – fie cu o responsabilitate sporită în domeniul securității naționale, fie cu un accent mai pronunțat pe gestionarea politicii interne.