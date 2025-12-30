Video Spital închis după ce un tânăr a atacat personalul medical cu o rangă. Cinci persoane au fost rănite

Cinci persoane au fost agresate la un spital după ce unui pacient i s-a refuzat o programare și a lansat un atac cu ranga asupra personalului.

Ofițerii au fost chemați marți la Spitalul Comunitar Newton din Newton-Le-Willows, Merseyside-Marea Britanie, după ce un bărbat a devenit din ce în ce mai agitat după ce a cerut o programare.

Cererea bărbatului a fost respinsă și i s-a cerut să plece, moment în care s-a înfuriat și a deteriorat o tejghea înainte de a ataca mai multe persoane cu o rangă, scrie Metro.

Răniții sunt în prezent îngrijiți de paramedici, iar viața lor nu este pusă în pericol.

Superintendentul școlii de cartier St Helens, Sarah Rotherham, a declarat: „Am fost chemați în urma unor rapoarte despre un bărbat care s-a comportat violent la spital și care agresase mai multe persoane.”

Ofițerii au intervenit imediat, iar bărbatul a fost localizat și arestat rapid.

Paramedicii au ajuns la spital și au acordat primul ajutor răniților.

Potrivit poliției, bărbatul, originar din Afganistan, a fost reținut rapid de ofițerii la fața locului. Suspectul a fost dus la o secție de poliție din Merseyside și se află în continuare în arest.

Cetățenii sunt sfătuiți să evite zona în timp ce ancheta este în desfășurare la fața locului.

Trustul NHS al Spitalelor Universitare Mersey și West Lancashire a declarat într-un comunicat: „Putem confirma că un incident a avut loc astăzi (30 decembrie 2025) la Spitalul Newton, iar Trustul colaborează îndeaproape cu Poliția din Merseyside în timpul anchetelor. Prioritatea noastră este siguranța și bunăstarea personalului nostru, a pacienților și a vizitatorilor și oferim sprijin deplin celor afectați. Dacă aveți o programare la Spitalul Newton sau sunteți ruda apropiată a unui pacient internat, echipa noastră vă va contacta direct cu orice noutăți.”