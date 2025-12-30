search
Marți, 30 Decembrie 2025
Adevărul
Cele mai ciudate tradiții și superstiții de Revelion în lume. Țara unde se ard păpuși din hârtie cu chipuri de politicieni la miezul nopții

Publicat:

Revelionul, momentul magic care marchează trecerea dintre ani, este învăluit de tradiții și superstiții fascinante, transmise din generație în generație.

Revelion FOTO: Shutterstock
Revelion FOTO: Shutterstock

Sunt foarte multe superstiții ciudate  în lume de Revelion. Schimbarea de cifră de la sfârșitul anului are în ea credința că vechiul an care moare și nu se mai întoarce vreodată lasă loc de mai bine.

Un „mai bine” care este inevitabil, ca timpul care trece.

Este foarte adevărat: anul care moare a fost, acum 365 de zile, cel în care oamenii și-au plantat toate speranțele, scrie Mediafax.

Aceasta este fascinația ființei umane: ea îndrăznește să spere chiar și atunci când toate datele din realitatea imediată îi arată clar că nu este, realist vorbind, bază pentru speranța aia care moare ultima.

La evrei există credința că dacă mănâncă miere de Anul Nou, vor avea un an dulce.

Evreii obișnuiesc să mănânce dovleac pentru că ei cred că smerita legumă le aduce noroc pentru la anul. Tot la evrei există obiceiul de a-și pune capul într-o simbolică gaură de șarpe, rostind, în același timp, cuvintele: „Să fim capul, nu coada!”. Tot la capitolul ăsta se încadrează și obiceiul de a mânca un cap de pește sau de miel (adică „să fim conducători, nu conduși”). Interesant, doamnele gătesc un fel de cozonac rotund, care simbolizează ciclicitatea vieții, rotundul, perfectul.

La libanezi și la egipteni se sparge o rodie la miezul nopții, în credința că, cu cât mai multe boabe cad pe jos, cu atât mai prosper o să fie anul care vine.

Tot la ei există obiceiul, preluat din Vest, de a pune bani sub pernă de Anul Nou, în credința c-o să iabă noroc de bani tot anul.

În Europa și în restul lumii – „câte bordeie, atâtea obiceie”

În Danemarca, vecinii sau prietenii sparg farfurii la ușa prietenilor, iar bucuria și surpriza posesorilor ușii este să constate mulțimea cioburilor – cu cât mai multe, cu atât mai prosper va fi anul. Ceea ce, în altă zi a anului poate fi subiectul unei plângeri la poliție, de revelion, e indiciul iubirii.

În Cehia, femeile aruncă un pantof peste umăr spre ușă – dacă vârful pantofului arată spre ușă, urmează o căsătorie, iar dacă nu, mai stai o tură de 365 de zile.

În Elveția s-a încetățenit credința că dacă arunci cu smântână pe jos în noaptea de Revelion, o să fii prosper tot anul, iar asta are sens, dacă te gândești că cel care strânge după tine o să-ți umple, efectiv, frigiderul cu urări de bine.

La greci există același obicei ca la egipteni, cu spartul rodiei la ușă, în credința că, cu cât mai multe boabe intră în casă, cu atât mai mult ai de spălat după. Pardon: pe atât de prosper îți va fi anul.

În Italia, există credința că trebuie să porți lenjerie intimă roșie, nouă, ca să atragi o nouă iubire în viața ta.

Păpuși arse, cu chipurile de politicienilor

În Ecuador există credința că, dacă arzi păpuși din hârtie cu chipurile politicienilor celebri, arzi ghinionul și supărările.

În Japonia, dacă asculți 108 bătăi de clopot, te cureți de 108 dorințe lumești.

În Finlanda se topește cositor și se toarnă în apă rece. Forma rezultată arată cum va fi anul următor – dacă forma seamănă cu o inimă, te lovește săgeata lui Cupidon, dacă are formă de barcă – pleci în călătorii. Și tot așa.

Citește și: Superstițiile de Revelion, analizate de psihologi. Cum ar trebui să ne găsească, de fapt, noaptea dintre ani

În România trebuie ca anul următor să te prindă într-o stare de dispoziție bună, fiindcă altfel așa o să fii tot anul.

În Philipine oamenii se îmbracă cu haine cu buline și obișnuiesc să mănânce fructe rotunde, în credința că rotundul îi așează pe un cerc norocos din care nu mai ies.

În Brazilia, la miezul nopții, se sare peste șapte valuri de ocean. La fiecare val trebuie să-ți pui o dorință. Dacă nu știi să înoți, norocul se lasă așteptat.

În Columbia, dacă vrei să călătorești mult anul care vine, trebuie să ieși la miezul nopții cu o valiză goală și să faci înconjurul casei. Ciudățenia are cu atât mai multe șanse să împlinească, cu cât mai mulți vecini de văd făcând asta.

Veselia dă tonul

Într-o idee asemănătoare, în Peru există credința că galbenul atrage bani. Trebuie, deci, neapărat să ai ceva galben pe tine ca să atragi prosperitate în noul an.

În Slovenia, norocul îți este stabilit de prima persoană care-ți intră în casă după Anul Nou – dacă e veselă, e bine, așa vei fi și tu, dacă nu, ghinion!

În China, monstrul Nian se sperie dacă arunci cu pocnitori și, în general, faci mult zgomot. Ar fi recomandabil și să porți ceva roșu pentru noroc (pentru că toți chinezii știu că monștrii se tem de culoarea asta și o iau la sănătoasa).

În Vietnam, dar și în alte țări, se face o curățenie temeinică, pentru ca să nu fii nevoit să mături în prima zi a anului, măturând, astfel (Doamne ferește!), și norocul.

Superstiția și iluzia controlului

În Scoția și în Noua Zeelandă, există credința că prima persoană care trebuie să-ți intre în casă după ce a bătut de Anul Nou, trebuie să fie un bărbat care arată bine și care are la el cărbune, pâine, sare, whisky, simbolizând prosperitate.

În mod evident, aceste superstiții inventate de oameni, pentru oameni creează impresia că-ți poți controla viitorul, lucru care, într-o oarecare măsură, chiar este adevărat: noi toți ne controlăm viitorul.

Mai rămâne, însă, de determinat în ce măsură ne ajută la asta căratul în jurul casei (și la vederea cât mai multor vecini) a unei valize goale sau spartul farfuriilor de ușa de la intrare.

