Bolojan dă asigurări privind finanțarea Autostrăzii Moldovei: „Vom face plăți lunare cuprinse între 800 de milioane și 1 miliard de lei”

Autostrada Moldovei primește un impuls important: finanțarea lucrărilor va fi asigurată prin includerea proiectului în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Premierul Ilie Bolojan a fost astăzi pe șantierul tronsonului Focșani–Bacău, unde s-au aflat și ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, directorul CNAIR, Cristian Pistol, și antreprenorul român Dorinel Umbrărescu.

Valoarea lucrărilor depășește 14 miliarde de lei, iar autoritățile estimează că, în toamna anului viitor, toate tronsoanele vor fi finalizate. Pentru acest lucru, vor fi necesare plăți lunare cuprinse între 800 de milioane și 1 miliard de lei.

„Am discutat cu ministrul Transporturilor și cu cel al Finanțelor pentru a găsi soluții de asigurare a fluxului de plăți și, de asemenea, va fi nevoie de o mobilizare susținută a constructorilor”, a transmis Bolojan.

În prezent, lucrările pe cele două tronsoane mari ale autostrăzii sunt realizate între 30% și 80%, iar peste 5.000 de muncitori lucrează zilnic pe șantier. Peste 100 km din tronsonul Ploiești–Pașcani sunt deja deschiși circulației.

„Conectarea Moldovei și a Bucovinei este un proiect strategic pentru România”, conchide premierul.