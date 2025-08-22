search
Vineri, 22 August 2025
Adevărul
Video Ilie Bolojan, vizită neanunțată la Broșteni. Ce a vrut să vadă premierul în locul devastat de inundații

Publicat:

Premierul Ilie Bolojan a efectuat o vizită neanunțată în comuna Broșteni, județul Neamț, zonă grav afectată de inundațiile din luna iulie. Șeful Guvernului a fost însoțit de Raed Arafat și de prefectul județului, pentru a evalua pagubele și modul de intervenție al autorităților. 

Ilie Bolojan, într-o vizită neanunțată la Broșteni / Sursa foto: Monitorul de Suceava
Înainte de a ajunge în localitățile devastate de inundații, șeful Guvernului a efectuat  o vizită neanunțată la Târgu-Neamț, unde s-a întâlnit cu mai mulți oficiali locali și județeni.

Printre participanți s-au aflat Gheorghe Șoldan, președintele Consiliului Județean Suceava, Vasile Rîmbu, primarul municipiului Suceava, Raed Arafat, șeful DSU, și Adrian Bourceanu, prefectul județului Neamț. Întâlnirea a avut loc în sediul Primăriei Târgu-Neamț, în condiții de securitate sporită, accesul fiind restricționat pentru public și presă, potrivit telviziunii locale Intermedia.

Ulterior, premierul s-a deplasat la Broșteni, tot într-o vizită neoficială, fiind însoțit de Gheorghe Șoldan.

Programul acestei zilei, plin de vizite surprize în zona Moldovei, nu a fost făcut public de Guvern. Prima activitate oficială anunțată de Executiv pentru șeful Guvernului este programată abia sâmbătă, la Chișinău, în Republica Moldova.

În drum spre Republica Moldova, Ilie Bolojan a făcut mai multe opriri și vizite în teritoriu

Împreună cu ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, premierul a vizitat șantierul Autostrăzii Moldovei și a dat asigurări privind finanțarea proiectului. 

„Astăzi am fost pe șantierul Autostrăzii Moldovei, pe tronsonul Focșani–Bacău, împreună cu ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, și cu antreprenorul român Dorinel Umbrărescu.

Valoarea lucrărilor depășește 14 miliarde de lei. Una dintre deciziile importante pe care le-am luat în vederea finanțării autostrăzii, care asigură conectarea Moldovei, este includerea acesteia în lista de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Acest lucru înseamnă că sumele necesare vor fi asigurate, astfel încât, în toamna anului viitor, lucrările pe toate tronsoanele să fie finalizate.” 

Politică

