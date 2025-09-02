search
Ilie Bolojan nu exclude o creștere de TVA: „E posibilă, dar doar în sectorul Horeca”

Publicat:
Ultima actualizare:

Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu există discuții privind o majorare generală a TVA în acest an sau la începutul anului viitor, însă sectorul Horeca ar putea fi supus unei ajustări în funcție de analiza veniturilor bugetare din toamnă.

Sectorul Horeca ar putea fi supus unei ajustări a TVA, spune Bolojan. FOTO: Mediafax
Sectorul Horeca ar putea fi supus unei ajustări a TVA, spune Bolojan. FOTO: Mediafax

„Nu s-a pus această problemă. Am mai fost întrebat şi astăzi despre discuţiile legate de creşterea de TVA. Singurul lucru care s-a discutat încă de la instalarea acestui guvern, atunci când s-a făcut majorarea de două puncte procentuale, de la 19% la 21%, a fost situaţia TVA-ului pentru restaurante, pentru hoteluri, deci a zonei Horeca, care a rămas la 11%. 

Am convenit că se va face o analiză în toamna acestui an, în luna octombrie, vizavi de cum au evoluat încasările la TVA. Dacă încasările la TVA în acest sector evoluează într-o manieră bună, s-ar putea menține TVA-ul. Dacă lucrurile nu s-au dus către o conformare voluntară, e posibil să fie o creștere de TVA, dar doar în sectorul Horeca. Și eu caut să fiu cât se poate de corect cu românii”, a explicat premierul, marți seară, 2 septembrie, la Digi24.

„Am grijă la ce vorbesc”

Întrebat dacă ar putea garanta în scris că nu va majora TVA-ul, Bolojan a subliniat că nu face promisiuni nerealiste:

„Am grijă ce vorbesc și încerc să fiu cât se poate de realist și de responsabil. Ce trebuie înțeles: ca să putem trece peste această perioadă dificilă, ca să putem crea condiții pentru creștere economică, pentru dezvoltare, va dura o perioadă de șase luni de zile, probabil, până spre vara anului viitor, în care trebuie să lucrăm în aceste constrângeri”.

Despre situația economică a țării, Ilie Bolojan a avertizat la Digi24 că România traversează o perioadă dificilă, estimată să dureze cel puțin șase luni.

„Ca să putem trece peste perioada dificilă, va dura o perioadă de 6 luni, probabil, în care trebuie să lucrăm în aceste constrângeri. Trebuie să ne creștem veniturile – am crescut deja niște niveluri de taxare, iar acest pachet închide niște breșe prin care se putea fugi de impozite, dar acum trebuie reduse cheltuielile”, a spus premierul.

