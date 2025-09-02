Ilie Bolojan nu exclude o creștere de TVA: „E posibilă, dar doar în sectorul Horeca”

Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu există discuții privind o majorare generală a TVA în acest an sau la începutul anului viitor, însă sectorul Horeca ar putea fi supus unei ajustări în funcție de analiza veniturilor bugetare din toamnă.

„Nu s-a pus această problemă. Am mai fost întrebat şi astăzi despre discuţiile legate de creşterea de TVA. Singurul lucru care s-a discutat încă de la instalarea acestui guvern, atunci când s-a făcut majorarea de două puncte procentuale, de la 19% la 21%, a fost situaţia TVA-ului pentru restaurante, pentru hoteluri, deci a zonei Horeca, care a rămas la 11%.

Am convenit că se va face o analiză în toamna acestui an, în luna octombrie, vizavi de cum au evoluat încasările la TVA. Dacă încasările la TVA în acest sector evoluează într-o manieră bună, s-ar putea menține TVA-ul. Dacă lucrurile nu s-au dus către o conformare voluntară, e posibil să fie o creștere de TVA, dar doar în sectorul Horeca. Și eu caut să fiu cât se poate de corect cu românii”, a explicat premierul, marți seară, 2 septembrie, la Digi24.

„Am grijă la ce vorbesc”

Întrebat dacă ar putea garanta în scris că nu va majora TVA-ul, Bolojan a subliniat că nu face promisiuni nerealiste:

„Am grijă ce vorbesc și încerc să fiu cât se poate de realist și de responsabil. Ce trebuie înțeles: ca să putem trece peste această perioadă dificilă, ca să putem crea condiții pentru creștere economică, pentru dezvoltare, va dura o perioadă de șase luni de zile, probabil, până spre vara anului viitor, în care trebuie să lucrăm în aceste constrângeri”.

Despre situația economică a țării, Ilie Bolojan a avertizat la Digi24 că România traversează o perioadă dificilă, estimată să dureze cel puțin șase luni.

„Ca să putem trece peste perioada dificilă, va dura o perioadă de 6 luni, probabil, în care trebuie să lucrăm în aceste constrângeri. Trebuie să ne creștem veniturile – am crescut deja niște niveluri de taxare, iar acest pachet închide niște breșe prin care se putea fugi de impozite, dar acum trebuie reduse cheltuielile”, a spus premierul.