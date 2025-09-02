search
Marți, 2 Septembrie 2025
Adevărul
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
Bolojan explică modul de aplicare a reducerii de personal în administrația locală: cum și-a dat seama că ceva nu este în regulă

Publicat:
Ultima actualizare:

Premierul Ilie Bolojan a explicat modul în care va fi aplicată reducerea de personal în administrațiile publice locale. Șeful Guvernului a  dezvăluit cum și-a dat seama că există o eroare în numărul de posturi ocupate în administrațiile locale.

România traversează o perioadă dificilă, spune Ilie Bolojan. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
România traversează o perioadă dificilă, spune Ilie Bolojan. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

„A reduce cu 25% numărul de posturi maxime însemna că nici nu ajungeam decât în administrațiile în care numărul era maxim. Când anunți că desființăm 40.000 de posturi, un om crede că reducem 40.000 de persoane din administrație, pentru că cetățeanul nu are noțiunea posturilor maxim aprobate, a posturilor neînființate, a celor vacanteCând am auzit și eu, am zis „în regulă”. Când am văzut că nu se întâmplă nimic, adică nu apar reacții negative în administrație care să arate că ceva nu este în regulă, mi-am dat seama că ceva nu e bine. Reducerea se referă, de fapt, la o diminuare efectivă de 10% . În momentul în care le spui oamenilor că faci reducere în administrație și nu faci, ne batem joc de oameni”, a declarat Bolojan la Digi 24.

Premierul explică modul de aplicare a reducerii de personal în administrația locală

Astfel, măsura nu va afecta uniform toate primăriile, iar reducerea reală se va aplica doar posturilor ocupate. În unele cazuri nu vor fi necesare disponibilizări, în timp ce în altele, unde personalul depășește limitele stabilite, va fi aplicată reducerea. „În funcție de numărul de localități și numărul de locuitori, se stabilesc posturile. Cu alte cuvinte, 9 din 10 localități ar trebui să facă reduceri”, a explicat șeful Guvernului.

Despre situația economică a țării, Ilie Bolojan a avertizat că România traversează o perioadă dificilă, estimată să dureze cel puțin șase luni.

„Ca să putem trece peste perioada dificilă, va dura o perioadă de 6 luni, probabil, în care trebuie să lucrăm în aceste constrângeri. Trebuie să ne creștem veniturile – am crescut deja niște niveluri de taxare, iar acest pachet închide niște breșe prin care se putea fugi de impozite, dar acum trebuie reduse cheltuielile”, a spus premierul.

Acesta a explicat că actualul sistem stabilește limite maxime de posturi prin Guvern și Parlament, în timp ce consiliile județene decid numărul minim. Bolojan a mai spus că experiența anterioară arată că instituțiile pot funcționa mai bine cu mai puțini oameni. „O reducere de 25% nu ar fi rezolvat problema, pentru că în multe zone posturile sunt deja la maximum. Personalul este supradimensionat.

Hartă simulare reduceri de posturi ocupate. FOTO: gov.ro
Hartă simulare reduceri de posturi ocupate. FOTO: gov.ro

„Pe zonele unde am o experiență mare, cum e administrația, am făcut reduceri serioase și s-a dovedit că instituțiile funcționează mult mai bine cu mai puțini oameni. Când încerci să faci multe lucruri într-un termen scurt și sub presiune, e greu să le faci pe toate corect. Sau când cineva încearcă să îți bage sub nas un anumit proiect sau o propunere care nu este în regulă... A fost o situație la o companie de drumuri pentru o rovinietă, unde tarifele erau puse greșit și a trebuit, în urma ședinței de guvern, să corectăm. E greu să atingi toate detaliile”, a declarat șeful Guvernului.

Bolojan a precizat că săptămâna viitoare vor fi analizate datele transmise de administrațiile locale pentru a definitiva pachetul de măsuri și a evita decizii pripite.

Întrebat dacă mai ia în calcul demisia, Bolojan a spus că „o coaliție poate funcționa dacă există încredere între partide și dacă se urmăresc obiectivele asumate. Acest obiectiv de a corecta deficitul e unul asumat de la formarea Coaliției. Având un deficit de aproape 10% din PIB, ceea ce înseamnă sume foarte mari, undeva de 30 de miliarde, în această situație nu ai cum să reduci deficitul doar prin componenta de reducere de venituri. Reducerea de cheltuieli trebuie puse în practică. Să găsim soluții de comun acord și să nu se pună problema în alți termeni. Când ocupi o funcție publică, indiferent de ce ești pus să suporți, să știi că merită să faci acest lucru pentru România. Nu e amenințare, ci o constatare de bun-simț. Dacă nu venim cu o soluție la pachetul pe administrație, pachetul fiscal este incomplet.”  

Premierul a subliniat că este ineficientă creșterea impozitului pe proprietate dacă nu reducem cheltuielile, pentru că o mare parte din bani ar fi folosită pentru plata angajaților. El a precizat că există multe locuri unde s-ar putea funcționa cu mai puțin personal, iar în alte cazuri plătim oameni care nu-și justifică activitatea. 

Întrebat dacă exclude creșterea TVA până la finalul anului, Bolojan a precizat că singura discuție a vizat TVA pentru Horeca: „Nu s-a pus această problemă despre creșterea de TVA. Singurul lucru discutat, când a crescut de la 19 la 21, a fost situația TVA pentru restaurante și hoteluri care a rămas la 11%. Vedem dacă rămâne la acest procent sau ar putea să crească. Vom face o analiză în această toamnă să vedem dacă menținem TVA în HoReCa.”

Politică

