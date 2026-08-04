Un copac uriaş s-a prăbușit peste câteva șezlonguri pe un ponton amenajat ca plajă în Caraş-Severin. Cu puțin timp înainte, acolo se aflau câteva persoane

Un copac de mari dimensiuni s-a prăbușit peste câteva șezlonguri pe un ponton amenajat ca zonă de plajă din Caraş-Severin. În zonă se aflau mai mulţi oameni, însă nimeni nu a fost rănit.

Sursă: social media

Un copac de mari dimensiuni s-a prăbușit peste câteva șezlonguri de pe un ponton în Văliug din judeţul Caraş-Severin, amenajat ca ştrand, într-un moment în care stațiunea era plină de turiști veniți să își petreacă weekendul la malul lacului.

Şezlongurile peste care a căzut arborele fuseseră eliberate cu puțin timp înainte, astfel că incidentul s-a încheiat fără victime, deși în zonă se aflau aproximativ 300 de persoane.

Totul s-a întâmplat sâmbătă, 2 august, într-una dintre cele mai căutate destinații de agrement din Caraș-Severin, aflată la aproximativ două ore de Timișoara. Trunchiul copacului a căzut direct peste șezlongurile amplasate pe ponton și a distrus mai multe dintre ele.

Unul dintre martorii oculari citaţi de tion susține că arborele era uscat și spune că a sunat imediat la 112 după ce a văzut ce s-a întâmplat. Acesta afirmă că exista riscul ca trunchiul să se deplaseze și să îi pună în pericol pe cei rămași în zonă, însă activitatea pe ponton nu ar fi fost întreruptă. După ce au fost îndepărtate câteva dintre crengile rupte, turiștii și-au reluat programul obișnuit.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin au confirmat, la rândul lor, că nimeni nu a fost rănit și că, în lipsa unor victime, incidentul nu intră în sfera cercetării penale.

Potrivit IPJ Caraș-Severin, cazul va fi adus în atenția Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, instituția competentă să verifice dacă au fost respectate condițiile de siguranță pentru clienți.

Deocamdată, autoritățile nu au anunțat dacă vor dispune verificări suplimentare pentru a stabili dacă arborele reprezenta un pericol și dacă ar fi trebuit îndepărtat înainte de a se prăbuși, mai notează sursa citată.