 Primarul care refuză să reducă iluminatul public din cauza crizei energetice: „Nu îmi permit să fac rabat la siguranța cetățeanului” | adevarul.ro
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Primarul care refuză să reducă iluminatul public din cauza crizei energetice: „Nu îmi permit să fac rabat la siguranța cetățeanului”

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Primarul municipiului Bistriţa, Gabriel Lazany, a declarat marţi, 4 august, că nu intenţionează să oprească sau să reducă intensitatea iluminatului public pe perioada stării de alertă la nivel naţional, generată de criza energetică.

Primarul municipiului Bistriţa/FOTO: Facebook/Gabriel Lazany
Primarul municipiului Bistriţa/FOTO: Facebook/Gabriel Lazany

„Nu funcționează aerul condiționat - e stricat, nu pentru că l-am oprit - și nu putem cumpăra pe «ordonanța trenuleț» aer condiționat. De doi ani de zile, nu funcționează aerul condiționat. Iluminatul arhitectural avem numai la clădirea primăriei, iar becurile alea pe care le vedeți sunt maxim 100 W, deci nu se face nicio economie.

Nu am ce măsuri să iau. Ce să fac, să opresc iluminatul public? (...) Cum să îl reduc în intensitate, că doar nu e cu potențiometru? Sunt numite părți cu telegestiune, dar cu telegestiuni nu poți opri intensitatea", a afirmat Lazány într-o conferință de presă, potrivit Agerpres.

Primarul Bistriței a adăugat că, în calitatea pe care o are, nu îşi permite să facă „rabat la siguranţa cetăţeanului pentru că a dat premierul un comunicat, să închidem iluminatul public”.

„Sunt lucruri pe care, la primărie, nu le poţi pune în practică, adică iluminatul public ori îl avem, ori nu îl avem. Ne gândim la siguranţa cetăţeanului sau ne gândim să facem...? Sunt lucruri unde poţi face economie: da, dacă era aer condiţionat, îl puteam închide, pentru că ţinea de confortul personal al funcţionarilor, dar noi nu avem aer condiţionat.

Iar eu, ca primar, nu îmi permit să fac rabat la siguranța cetățeanului pentru că a dat premierul un comunicat, să închidem iluminatul public. „Iluminatul public nu va fi închis”, a concluzionat edilul.

Întrebat dacă, în privinţa autobuzelor electrice, va ţine cont de sugestia de a nu fi încărcate seara, în orele de vârf, Gabriel Lazany a răspuns, ironic: „O să le încărcăm ziua, ca să circulăm noaptea.

Ce orașe raționalizează energia

Vineri seara, 31 iulie, primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, anunța că administrația locală va reduce consumul de energie electrică pe timpul nopții, în urma deciziei Guvernului de a institui stare de alertă la nivel național în domeniul energetic pentru luna august.

„România se află într-o situație energetică extrem de delicată. Nivelul scăzut al Dunării cauzat de secetă a forțat oprirea producției la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Guvernul a stabilit stare de alertă pe sectorul energetic, iar datoria noastră, a administrației locale, este să intervenim preventiv și responsabil. 

În urma analizelor din această seară, am stabilit decizia de raționalizare a consumului de energie electrică pe timpul nopții în Municipiul Iași, prin care vom realiza o economie de aproximativ 10 MWh în fiecare noapte”, a scris Mihai Chirica, vineri seara, pe Facebook.

Într-un mesaj adresat ieșenilor, Mihai Chirica a precizat că reducerea iluminatului stradal va fi aplicată în mod egal în toate zonele orașului.

Primăria a revenit asupra deciziei în câteva zile, anunțând că va reduce doar intensitatea luminoasă. Iluminatul arhitectural al Primăriei și al altor clădiri și obiective publice administrate de municipalitate va fi oprit după miezul nopții.

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Și municipiul Constanța a anunțat un set de măsuri temporare pentru reducerea consumului de energie electrică, în contextul stării de alertă energetică instituite la nivel național. Autoritățile locale spun că deciziile au rol preventiv și urmăresc diminuarea presiunii asupra sistemului energetic fără a afecta serviciile publice esențiale.

„Astfel, în perioada următoare, intensitatea iluminatului public va fi redusă la 50% pe bulevardele și străzile reabilitate. Pe bulevardele care nu au beneficiat încă de lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public vor funcționa două dintre cele trei faze existente. 

De asemenea, pentru evitarea consumului suplimentar în intervalele de vârf, toate autobuzele electrice din flota CT BUS vor fi alimentate după ora 23:00”, se arată într-un comunicat transmis de Primăria Constanța.

În municipiul Oradea, iluminatul stradal va fi aprins cu o oră mai târziu.

„Iluminatul public este unul dintre cei mai importanţi consumatori de energie ai municipiului Oradea. Într-un an consumăm peste 13.000 MWh, iar în luna august consumul este de aproximativ 30 MWh pe zi. Fiecare oră de funcţionare a iluminatului public înseamnă un consum de circa 3,3 MWh.

Tocmai de aceea am decis ca, pe perioada acestei crize energetice, să amânăm cu o oră aprinderea iluminatului public, astfel încât să reducem consumul exact în intervalul în care sistemul energetic naţional este cel mai solicitat”, a explicat, luni seară, într-un comunicat de presă, primarul Florin Birta.

Stare de alertă la nivel național în domeniul energetic pentru luna august

Pe 31 iulie, Premierul interimar, Ilie Bolojan, a anunțat, după ședința extraordinară a Guvernului, că România intră în stare de alertă în luna august din cauza secetei și a scăderii producției de energie.

„În prezent, debitul Dunării este de mai puțin de jumătate din valorile normale pentru această perioadă a anului. În loc de aproximativ 4.000 de metri cubi pe secundă, înregistrăm un debit de circa 1.600 de metri cubi pe secundă, cu posibilitatea ca acesta să scadă în zilele următoare cu încă aproximativ 100 de metri cubi pe secundă.”

Bolojan adaugă că nivelul apei în zona de aducțiune a Centralei Nucleare de la Cernavodă a scăzut, ceea ce a dus la oprirea unui reactor.

„O situație similară se înregistrează și în Ungaria. Ambele țări și-au redus la jumătate capacitatea de producție a energiei nucleare.

Pe fondul tendinței de scădere a debitului Dunării în zilele următoare, există un risc ridicat să fie oprit și cel de-al doilea reactor. Acest lucru ar însemna pierderea a aproximativ 20% din producția națională de energie, o producție foarte importantă, deoarece este una în bandă, inclusiv în orele de seară, când consumul crește semnificativ”, a explicat acesta.

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