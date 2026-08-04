 Două vaci au provocat deraierea unui tren cu 450 de pasageri, în Italia. Călătorii au trăit clipe de groază, iar traficul feroviar a fost paralizat | adevarul.ro
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Două vaci au provocat deraierea unui tren cu 450 de pasageri, în Italia. Călătorii au trăit clipe de groază, iar traficul feroviar a fost paralizat

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Sute de pasageri au trăit clipe de groază după ce trenul în care se aflau a deraiat în apropiere de Roma, în urma impactului cu două vaci aflate pe șine. Incidentul a dus la suspendarea traficului feroviar și la evacuarea tuturor călătorilor.

Un tren cu 450 de persoane a deraiat Foto: X
Un tren cu 450 de persoane a deraiat Foto: X

Accidentul s-a produs luni, 3 august, la aproximativ un kilometru de gara Piana Bella, în localitatea Montelibretti, provincia Roma.

Trenul, în care se aflau aproximativ 450 de pasageri, circula pe linia convențională Roma–Florența, iar primele investigații indică faptul că impactul cu cele două bovine ajunse pe calea ferată a provocat deraierea garniturii, scrie romatoday.

La scurt timp după incident, pompierii, echipajele de poliție și personalul Căilor Ferate Italiene au intervenit pentru evacuarea pasagerilor și securizarea zonei.

Deși deraierea a provocat panică în rândul călătorilor, autoritățile au confirmat că nicio persoană nu a fost rănită.

Pasagerii au fost coborâți din tren și au așteptat în apropierea căii ferate până la sosirea unei alte garnituri trimise de compania feroviară. Transferul acestora s-a desfășurat în condiții de siguranță, cu sprijinul pompierilor și al personalului feroviar.

Accidentul a afectat serios circulația pe una dintre cele mai importante linii feroviare din Italia. Traficul dintre stațiile Monterotondo și Fara Sabina a fost suspendat timp de mai multe ore, iar compania Trenitalia a avertizat că trenurile Intercity au înregistrat întârzieri semnificative. În același timp, mai multe trenuri regionale au fost anulate sau au circulat doar pe anumite porțiuni ale traseului.

Pentru a limita disconfortul călătorilor, operatorul feroviar a introdus curse speciale cu autobuze între Monterotondo și Fara Sabina, până la remedierea situației.

Chiar și după reluarea traficului, trenurile au continuat să înregistreze întârzieri de până la 15 minute, iar unele curse au fost modificate sau anulate.

Autoritățile italiene continuă ancheta pentru a stabili cum au ajuns cele două vaci pe calea ferată. 

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