 Nicușor Dan a promulgat legea care reduce acciza la motorină și prelungește TVA-ul redus la locuințe | adevarul.ro
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Nicușor Dan a promulgat legea care reduce acciza la motorină și prelungește TVA-ul redus la locuințe

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Președintele Nicușor Dan a anunțat, marți, 4 august, că a semnat decretele de promulgare pentru două acte normative pe care le consideră esențiale pentru stabilitatea economică a României și protejarea veniturilor populației. Este vorba despre legea privind declararea situației de criză pe piața produselor petroliere și legea care prelungește termenul pentru aplicarea cotei reduse de TVA la achiziția de locuințe.

Președintele Nicușor Dan FOTO: Inquam Photos
Președintele Nicușor Dan FOTO: Inquam Photos

„Am semnat astăzi decretele de promulgare pentru două acte normative importante pentru stabilitatea economică a țării și protejarea veniturilor românilor: legea privind declararea situației de criză pe piața produselor petroliere și legea de prelungire a termenului pentru aplicarea cotei reduse de TVA la achiziția de locuințe”, a scris Nicușor Dan, pe X.

Măsuri pentru limitarea efectelor scumpirii carburanților

Președintele Dan a explicat că tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și volatilitatea pieței petroliere internaționale au dus la creșteri accelerate ale prețurilor la carburanți, cu efecte în întreaga economie.

„Tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și instabilitatea extremă a pieței petroliere internaționale au generat scumpiri accelerate ale carburanților inclusiv în țara noastră. Intervenția rapidă a statului era necesară din nou pentru că această majorare de prețuri se reflectă în costuri crescute în lanț pentru cetățeni și operatori economici, cu efecte directe asupra puterii de cumpărare, competitivității economice și asupra stabilității unor sectoare critice naționale”, a transmis șeful statului.

Potrivit acestuia, legea privind piața produselor petroliere introduce mai multe măsuri de protecție pentru consumatori și economie.

„Măsurile de protecție instituite prin această lege vizează declararea stării de criză pe piața petrolieră, reducerea accizei la motorină, plafonarea adaosului comercial, interzicerea temporară a exporturilor de motorină fără avizul prealabil al Ministerului Energiei pentru securizarea prioritară a consumului intern și introducerea unei contribuții de solidaritate pentru marile companii petroliere”, a precizat Nicușor Dan.

TVA redus la locuințe, prelungit până la 30 septembrie

Cel de-al doilea act normativ promulgat prelungește până la 30 septembrie termenul în care pot fi finalizate achizițiile de locuințe cu TVA redus de 9%.

Măsura vine în sprijinul cumpărătorilor afectați de atacul cibernetic care a blocat activitatea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, eliminând costurile suplimentare pe care aceștia le-ar fi suportat în lipsa prelungirii termenului.

„Cea de-a doua lege pe care am promulgat-o astăzi prelungește până la 30 septembrie termenul de achiziție a locuințelor cu TVA redus, de 9%, și elimină costurile suplimentare pentru cumpărătorii afectați de situația atacului cibernetic de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară”, a transmis președintele Nicușor Dan.

De asemenea, persoanele care au semnat precontracte de vânzare-cumpărare înainte de 31 iulie 2025 vor putea finaliza tranzacțiile fără aplicarea cotei majorate de TVA.

„Totodată, cei care au făcut precontracte de cumpărare a locuințelor până la 31 iulie 2025 vor putea să încheie procedura fără TVA majorat până pe finalul lunii septembrie. Într-o perioadă complicată politic, este un semn de stabilitate și maturitate că măsuri echitabile și necesare pentru români obțin în Parlament voturile necesare. Dincolo de disputele politice, ceea ce contează sunt deciziile care aduc beneficii și protejează românii”, a concluzionat Nicușor Dan.

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