Miercuri, 17 Septembrie 2025
Adevărul
Ilie Bolojan: „Dacă ne concentrăm pe problema reducerii de cheltuieli, de primăvara viitoare vom avea efecte de stabilizare”

Publicat:
Ultima actualizare:

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seara, că începând din primăvara anului viitor în România ar urma să se vadă primele semne de stabilizare a situaţiei financiar-economice, urmând ca în a doua jumătate a anului să apară şi tendinţele de creştere a economiei, dacă Guvernul se va concentra în continuare pe problema reducerii cheltuielilor şi nu va mai trebui să crească taxe.

Nu mai trebuie să repetăm greşelile din trecut, spune Ilie Bolojan. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Nu mai trebuie să repetăm greşelile din trecut, spune Ilie Bolojan. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

„Nu mai trebuie să creştem taxe dacă ne concentrăm pe problema reducerii de cheltuieli, care nu poate fi făcută de pe o zi pe alta şi doar în felul acesta putem să fim în situaţia în care, începând din primăvara anului viitor, avem deja efectele de stabilizare. Asta înseamnă că se va vedea o scădere a inflaţiei, efectele de contracţie economică pe care le au aceste măsuri, pe care nu trebuie să le negăm, vor fi absorbite şi ne vom duce către o situaţie de stabilizare, în aşa fel încât din a doua jumătate a anului să vedem tendinţele de creştere", a declarat Ilie Bolojan, într-o emisiune la Antena 3 CNN.

 Premierul a continuat:

„Dar să spun că de la începutul anului viitor sau de la final vom reduce iar nişte taxe ar însemna să fac nişte afirmaţii hazardate şi asta nici domnul preşedinte nu a spus aşa ceva”.

„Uitaţi unde am ajuns, mergând pe excepţii"

Ilie Bolojan a explicat când am putea vorbi de  finalul crizei economice.

„Finalul de criză înseamnă că economia intră într-o zonă de stabilitate şi înseamnă că lucrăm zi de zi la aspecte care ţin de o economie pusă pe baze sănătoase, o economie care creează dezvoltare şi o ţară care se duce într-o direcţie bună. Asta trebuie să facem, dar nu înseamnă că de pe o zi pe alta vom începe din nou cu lucrurile pe care le-am făcut prost în aceşti ani”, a mai spus premierul, citat de Agerpres.

Prim-ministrul a subliniat că „trebuie să discutăm deschis”.

„Nu înseamnă că, dacă mergi bine nu poţi să reduci taxe, nu înseamnă că nu poţi să dai excepţii, dar orice s-ar spune, uitaţi unde am ajuns, mergând pe excepţii, creând posibilităţi, creând tot felul de lucruri care ne-au adus în această situaţie. Nu mai trebuie să repetăm aceste greşeli", a adăugat Ilie Bolojan.

Politică

