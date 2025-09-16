search
ANAF lansează o aplicație pentru a reclama restaurantele care nu dau bon fiscal

Publicat:

Românii vor putea verifica și raporta bonurile fiscale direct de pe telefon, printr-o aplicație pe modelul Greciei, a anunțat marți președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica. Oficialul spune că fenomenul lipsei bonului fiscal la restaurante este răspândit și cere clienților să semnaleze cazurile.

Bonurile fiscale vor putea fi verificate și raportate de pe telefon FOTO: Mediafax
Bonurile fiscale vor putea fi verificate și raportate de pe telefon FOTO: Mediafax

Președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, a declarat că instituția pregătește o aplicație prin care fiecare român va putea să verifice dacă bonul fiscal primit la restaurant este înregistrat corect și să facă reclamații atunci când acesta lipsește.

„Am constatat un fenomen destul de larg la nivelul restaurantelor, în sensul în care atunci când plăteşti cash, constaţi că nu ţi se dă bon fiscal, ţi se dă o notă de informare. Plăteşti banii şi chelnerul repede pleacă cu nota. Solicit pe această cale tuturor românilor să prezinte aceste cazuri pe pagina ANAF. (...) În perioada următoare vom prezenta o aplicaţie, pe modelul celei din Grecia, în care fiecare român poate să-şi verifice cu telefonul bonul fiscal, dacă e fiscalizat, dacă camera e fiscalizată”, a spus Nica, citat de News.ro.

Acesta a povestit că a testat chiar el practica la o terasă. „Este o practică cu care m-am întâlnit şi eu. Şi eu sunt cetăţean al României şi eu merg la restaurant. Am făcut acest test chiar de când sunt preşedinte ANAF. Acum nu ştiu dacă o să mai pot mânca la vreun restaurant, că o să mă daţi dumneavoastră public, dar poate o să crească numărul de bonuri fiscale”.

ANAF cere clienților să solicite bon fiscal

Șeful Fiscului a explicat că în experimentul său nu a cerut bonul, tocmai pentru a vedea cum acționează personalul. „Am făcut o poză şi am urcat-o pe site-ul pe care l-am făcut public, pe pagina ANAF, şi vă solicit să solicitaţi bon fiscal. Acolo unde vi se dă o notă şi nu bonul fiscal, să rugaţi chelnerul să meargă să vă aducă bon”, a precizat el.

El a adăugat că instituția monitorizează permanent prin sistemul E-factura achizițiile făcute pentru evenimente precum munți sau botezuri. „Ne uităm la ce cumpără fiecare, dar nu vom strica nicio nuntă cu descinderile noastre acolo. Nici botezuri”, a completat Nica.

