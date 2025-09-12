Ministrul Dragoș Pîslaru anunță că România a transmis PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană

Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, a anunțat că România a transmis oficial, vineri seară, 12 septembrie, PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană.

„Vineri, ora 21:30, sediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene: România a transmis oficial PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană.

Pentru efortul excepțional al acestor zile, mulțumesc colegilor mei din DGMRFSC [n.r. Direcția Generală Management, Reziliență și Fond Social pentru Climă] care au lucrat zi-lumină în aceste săptămâni (inclusiv celor care lipsesc din poza noastră de azi), colegilor din toate ministerele pentru transmiterea în regim de urgență a planurilor sectoriale! Le mulțumesc colegilor miniștri pentru implicarea lor și prim-ministrului Ilie Bolojan pentru întreaga susținere!”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Autoritățile române așteaptă aprobarea formală de către Comisie și apoi decizia Consiliului ECOFIN.

Joi, Pîslaru a anunțat că Guvernul urmează să se reunească săptămâna viitoare într-o ședință extraordinară pentru a aproba memorandumurile privind prioritizarea proiectelor finanțate din PNRR, scrie Agerpres.

El a precizat și ce memorandumuri ar urma să fie aprobate în ședința extraordinară de guvern la care s-a referit, întrebat în acest sens.

„Demersurile legate de PNRR au avut următoarele faze: prima fază a fost să redeschidem negocierile cu Comisia, să restabilim încrederea și să stabilim care sunt valorile investițiilor și componentelor, deci din ce se compune PNRR.

Apoi, a doua fază a fost ordonanța 41, în care am spus cum putem să trecem la pasul următor și anume, în spatele unei sume, să zicem 100 de euro, eu am proiecte de 300 de euro și atunci ar trebui să știm cum ajungem de la 100 de euro alocare, agreată cu Comisia Europeană, la 100 de euro de proiecte ca să ști exact ce implementezi.

Și ordonanța 41 a plecat de la ideea că fiecare minister de linie trebuie să-și prioritizeze proiectele din PNRR, bineînțeles să le închidă pe cele pe care nici măcar nu le-a deschis și să le prioritizeze, astfel încât să știm exact ce putem implementa, cu ce bani. Memorandumurile sunt la fiecare minister responsabil, cuprinzând listele de proiecte din spatele PNRR”, a declarat Pîslaru.