Marți, 16 Septembrie 2025
Adevărul
Bolojan explică de ce a trecut peste promisiunea către Nicușor Dan privind TVA

Premierul Ilie Bolojan a explicat că decizia de a majora TVA a fost necesară pentru a evita sancțiuni și suspendarea fondurilor europene. Prim-ministrul susține că nu folosește „demisia” ca o formă de presiune în Coaliție pentru a face reformele din administrație. „Mi se pare un act de responsabilitate față de cetățeni să poți să duci un proiect la bun sfârșit”, a spus șeful Guvernului. 

Premierul Ilie Bolojan FOTO: Inquam Photos
Premierul Ilie Bolojan FOTO: Inquam Photos

„Am spus că în condițiile astea nu mergem mai departe și trebuie să revenim la programul de guvernare și la a face lucrurile așa cum trebuie. Nu e comod să iei astfel de măsuri, dar nu există altă cale.  Dacă nu reduci pierderile, cheltuielile, ceea ce încasăm în plus va fi mâncat de aceste cheltuieli și asta nu trebuie să facem în administrația locală, ci în toate domeniile. În administrația centrală avem același număr de angajați.  Nu e normal să stăm cu servicii guvernamentale, cu 3,4,5 servicii în același județ, cu 7 directori pentru 7 servicii pentru că nu se justifică”, a explicat Ilie Bolojan, la Antena 3. 

Întrebat dacă folosește demisia ca o formă de presiune, Bolojan spune că are o responsabilitate pentru a scoate „România din această fundătură”.

„Nu folosesc demisia ca o formă de presiune. Nu am făcut asta niciodată. Dar când ocupi o funcție publică și știi ce trebuie făcut, care este planul pe care trebuie să îl duci la capăt, e o dovadă de responsabilitate să insiști să faci lucrurile așa cum trebuie. (...) Discuțiile au fost să facem o anumită reducere în administrație, care aplicându-se la o bază maximă stabilită, în fapt aveau efecte aproape nule, desființându-se posturi vacante. Nu faci reducere în masă, ci reduci personalul de acolo unde lucrurile arată că e clar că sunt în plus. (...) Problema este să vedem cum scoatem România din această fundătură și putem. Ar fi din partea mea o lipsă de respect față de cetățeni să știu că nu pot să fac ceva pe un post, în momentul în care nu poți să faci ceea ce trebuie și vezi că lucrurile nu merg bine eu cred că a-ți asuma public această situație este un act de responsabilitate și normalitate”, a precizat premierul.

Ilie Bolojan recunoaşte că a trecut peste Nicuşor Dan la majorarea TVA

Bolojan a vorbit și despre relația pe care o are cu președintele Nicușor Dan. 

„Când ocupi o funcție de mare responsabilitate nu lucrezi pe bază de emoție, de sentimente. Asta trebuie să facem și eu, și președintele și alți înalți responsabili care au domenii importante de responsabilitate. Avem o colaborare corectă și respectuoasă. Relația cu domnul președinte e corectă, de colaborare instituțională, fiecare avem niște responsabilități pe zonele comune ne consultăm, colaborăm, nu vreau să fac evaluări sub formă de note”, a spus premierul.

Ilie Bolojan recunoaşte că a încălcat promisiunea făcută lui Nicuşor Dan cu privire la majorarea TVA. „La instalarea acestui guvern, în discuțiile premergătoare, domnul președinte ne-a rugat să nu creștem TVA. Am plecat cu această idee, iar din toate analizele care au fost făcute și toate propunerile care au fost făcute către Comisie s-a stabilit că nu poate exista o corecție fără creșterea TVA. Dacă nu am fi luat aceste măsuri în iulie, am fi fost în situația în care la Ecofin-ul de luna trecută ni s-ar fi putut suspenda fondurile europene, pentru că nu ne-am corectat deficitul. Mi-am asumat această responsabilitate.”, a spus Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a declarat că, după ce a luat primele măsuri de reduceri de cheltuieli, nu va mai fi nevoie să impună şi alte creşteri de taxe, dacă eficientizarea cheltuielilor va fi continuată. 

„Eu cred că, cu măsurile pe care le-am luat până în momentul de faţă, de creşteri de venituri, nu mai trebuie să luăm alte măsuri pe componenta de creştere de venituri şi de taxe (...) dacă ne scădem cheltuielile, pentru că aici e un sistem de vase comunicante. Ca să menţii un echilibru, trebuie să scazi cheltuielile. Nu se poate face altfel. Este anormal să punem taxe suplimentare într-o zonă sau alta, cât timp noi avem spaţii de reducere a cheltuielilor”, a răspuns Ilie Bolojan.

Politică

