Premierul Ilie Bolojan a explicat marți, 16 septembrie, de ce au fost adoptate pachetele de măsuri fiscal-bugetare în această ordine. „Urmau niște evaluări, aveam agențiile de rating și trebuie să recunoaștem, ne-am pierdut credibilitatea în fața lor”, a spus acesta.

„Principial sau din rațiuni de cronologie ca accepțiune publică ar fi fost bine să fie așa (pachetul 2 înainte de pachetul 1 n.red), dar practic a fost imposibil și ideea de a inversa pachetele nu a fost posibilă. Urmau niște evaluări, aveam agențiile de rating și trebuie să recunoaștem, ne-am pierdut credibilitatea în fața lor. Era nevoie imediată de măsuri să arătăm că ne-am schimbat. Era logic să începem cu reducerile de cheltuieli, să eliminăm nedreptățile, dar nu am avut timp. Reducerile de cheltuieli nu se pot face ușor, își trebuie luni de zile. Trebuie să calculezi, să dialoghezi cu sindicatele, să faci transparență decizională, încep procesele, certificatele medicale”, a transmis premierul Ilie Bolojan, la Antena 3.

În opinia acestuia, efectele măsurilor de austeritate se vor vedea anul viitor.

„Eram cu spatele la zid. A trebuit să adoptăm măsuri excepționale într-o situație excepțională. Nu e vorba de ceea ce vrea Bolojan, ci ce e absolut necesar. Nu mai putem suporta aceste cheltuieli și pot da zeci de exemple de situații aberante. E clar că ceva trebuie să facem”, a spus premierul.

Dacă aceste măsuri de reducere a cheltuielilor nu vor fi luate, „este doar o problemă de timp până când aceste încasări vor fi consumate de creşterile mari pe care le avem de cheltuieli”.

„Eu cred că, cu măsurile pe care le-am luat până în momentul de faţă, de creşteri de venituri, nu mai trebuie să luăm alte măsuri pe componenta de creştere de venituri şi de taxe (...)Este anormal să punem taxe suplimentare într-o zonă sau alta, cât timp noi avem spaţii de reducere a cheltuielilor”, a răspuns Ilie Bolojan.

Prim-ministrul a explicat că în sănătate este necesară o atribuire corectă a cheltuielilor.

„Trebuie să facem o atribuire corectă a cheltuielilor în sănătate. Nu mai putem creşte cheltuielile pe sănătate că nu mai avem de unde. Anul acesta am avut un buget la Casă de 77 miliarde lei şi am notificat Casa că îi mai trebuie 10-11 miliarde ca să închidă anul, pentru că nu au plătit medicamente, nu au asigurat plata tuturor serviciilor. Dar asta în condiţiile în care am spitale din cele 370, am undeva în jur de 100 unde cheltuielile depăşesc 80-90-95 la sută”, a declarat Bolojan.