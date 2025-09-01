search
Luni, 1 Septembrie 2025
PSD vrea păstrarea impozitului pe cifra de afaceri: „Considerăm inoportună renunțarea la venituri fiscale de 1,2 miliarde lei"

Publicat:

Partidele politice au depus, luni, 1 septembrie, numeroase amendamente la cele cinci reforme incluse în pachetul 2 de măsuri fiscale, asupra căruia Guvernul Bolojan își va asuma răspunderea în Parlament.

Președintele interimar PSD, Sorin Grindeanu. FOTO: Mediafax
Președintele interimar PSD, Sorin Grindeanu. FOTO: Mediafax

PSD se opune eliminării impozitului pe cifra de afaceri (IMCA), propus pentru abrogare de Guvern și înlocuire cu taxa pe afiliați.

„Impozitul minim pe cifra de afaceri aplicat companiilor care au cifra de afaceri de peste 50 milioane de euro este o formă de protecție a veniturilor fiscale astfel încât statul să încaseze din impozitul pe profit nu mai puțin de 1% din cifra de afaceri a acestora. În actualul context fiscal bugetar considerăm inoportună renunțarea la venituri fiscale certe care au un impact de 1,2 miliarde lei. Mai mult decât atât, abordarea de a abroga acest impozit în contextul în care taxele și impozitele pe companiile mici sau pe populație cresc creează o discriminare fiscală îndepărtându-se de la principiul echitații fiscale. În acest sens, propunem eliminarea prevederii privind abrogarea IMCA”, argumentează PSD.

Social-democrații cer menținerea ambelor taxe, susținând că renunțarea la IMCA ar duce la pierderi de 1,2 miliarde de lei la buget și ar crea o discriminare fiscală în raport cu firmele mici și populația.

În plus, PSD propune:

- Scutirea de la plata contribuției de sănătate (CASS) pentru părinții aflați în concediu de creștere a copilului și pentru personalul monahal; „Dorim protejarea mamelor si de aceea propunem scutirea de la plată a CASS introdusă pentru indemnizația de creștere a copilului”, transmite PSD.

- Reintroducerea scutirii CASS pentru veteranii și invalizii de război, precum și pentru văduvele de război;

- Obligarea refugiaților ucraineni, migranților și apatrizilor să plătească impozit pentru sumele primite de la statul român;

- Introducerea unui impozit special pe locuințe și mașini scumpe, de 0,9% aplicat peste pragurile de 2,5 milioane lei pentru imobile și 375.000 lei pentru autoturisme.

De cealaltă parte, USR solicită eliminarea obligației ca firmele să transforme împrumuturile în capital social, clarificarea rolului comisiilor de contestații în procesul de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație și limitarea bonusurilor pentru autoritățile autonome (ASF, ANRE, ANCOM) doar în cazul în care deficitul bugetar scade sub 3% și sunt îndeplinite criteriile de performanță.

Și USR a propus mai multe amendamente la pachetul 2 de măsuri aflat în dezbatere. Printre cele mai controversate este propunerea de eliminare a obligației pentru firme de a face conversia împrumuturilor în capital social. Această măsură riscă să blocheze finanțarea start-up-urilor românești.

Politică

