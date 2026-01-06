Forțe multinaționale pregătite ca garanție de securitate pentru Ucraina. Zelenski: „Coaliţia are documente, nu vorbe"

Liderii Franţei, Marii Britanii şi Ucrainei au semnat marţi la Paris o „declaraţie de intenţie" privind desfăşurarea viitoare a unor forţe multinaţionale ca garanţie de securitate pentru Ucraina, după ce se va ajunge la un armistiţiu, informează AFP şi Reuters. Volodimir Zelenski a salutat elaborarea de „documente substanţiale".

Preşedintele francez Emmanuel Macron a explicat că semnarea de garanţii de securitate angajate pentru Ucraina, inclusiv desfăşurarea unei forţe militare multinaţionale, va descuraja noi agresiuni asupra Ucrainei, scrie Agerpres, citând cele două agenții

„Garanţiile de securitate" asigură că Ucraina nu va fi forţată să se predea şi că orice acord de pace nu va fi încălcat în viitor, a declarat Macron presei după o întâlnire a aşa-zisei „coaliţii a voinţei", care cuprinde ţări aliate cu Ucraina. Președintele Franței a afirmat că, după încetarea războiului, efectivul armatei ucrainene va fi de aproximativ 700.000 de persoane.

Antonio Costa, preşedintele Consiliului UE, a afirmat la rândul său UE este pregătită să sprijine un "acord de pace" în Ucraina, cu misiuni civile şi militare pe teren.

„Vom oferi asistenţă prin misiunile noastre civile şi militare ale UE pe teren. Ucraina trebuie să se afle în cea mai puternică poziţie posibilă înainte, în timpul şi după orice armistiţiu", a declarat el după întâlnirea de la Paris.

Spania va propune ca armata sa să ajute la consolidarea "păcii în Ucraina" odată ce va fi negociat un armistiţiu, a declarat prim-ministrul Pedro Sanchez într-o conferinţă de presă marţi după summit.

„Guvernul spaniol va propune să deschidem uşa participării militare în Ucraina", a afirmat el, adăugând că va discuta o astfel de implicare cu principalele partide politice din ţara sa.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat marţi că partenerii care discută garanţiile de securitate pentru Ucraina nu au aşteptări privind o prezenţă a trupelor poloneze în această ţară.

El a afirmat totodată că Kievul vorbeşte serios despre un compromis în războiul cu Rusia şi că trebuie menţinută solidaritatea în presiunea transatlantică asupra Moscovei, adăugând că unitatea dintre Europa şi "Statele Unite" în conflictul din Ucraina, declanşat de invazia rusă din 2022, pare a fi asigurată.

Giorgia Meloni, prim-ministrul Italiei, a exclus trimiterea de trupe italiene în cadrul unei astfel de iniţiative. Meloni i-a informat pe aliaţii europeni ai Ucrainei şi pe trimişii SUA că exclude trimiterea de trupe terestre italiene la faţa locului, ca parte a garanţiilor de securitate, odată ce se va ajunge la un armistiţiu cu Rusia, reafirmând sprijinul Italiei pentru securitatea Ucrainei, potrivit unui comunicat al biroului său.

Și Nicușor Dan a subliniat că România nu va trimite trupe în Ucraina, dar va contribui cu suport logistic, instruirea militarilor ucraineni și participarea la programe comune de înzestrare

Trupele germane ar putea participa la forţa multinaţională odată ce se va ajunge la un armistiţiu cu Rusia, dar într-o ţară membră NATO la graniţa cu Ucraina, a indicat cancelarul Friedrich Merz după reuniunea de marţi.

Odată ce se va ajunge la un acord privind înfiinţarea unei forţe internaţionale "susţinute" de resurse militare americane, guvernul şi parlamentul "vor decide asupra naturii şi amplorii contribuţiei germane", a spus el, adăugând că, deocamdată, Berlinul "nu exclude nicio opţiune".

„Garanţiile de securitate durabile şi angajamentele solide privind prosperitatea sunt esenţiale pentru o pace durabilă în Ucraina”

Emisarul american Steve Witkoff a asigurat că la summit s-au înregistrat progrese semnificative în ce priveşte mai multe probleme critice privind Ucraina, inclusiv garanţiile de securitate şi un "plan de prosperitate".

„Suntem de acord cu Coaliţia că garanţiile de securitate durabile şi angajamentele solide privind prosperitatea sunt esenţiale pentru o pace durabilă în Ucraina şi vom continua să lucrăm împreună la acest efort", a declarat Witkoff într-o postare pe X după discuţiile de la Paris.

„Coaliţia are documente substanţiale, nu doar vorbe"

În fine, preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a salutat elaborarea de „documente substanţiale" privind garanţiile de securitate occidentale pentru ţara sa, în urma întâlnirii de la Paris.

„Este important că astăzi coaliţia are documente substanţiale, nu doar vorbe", a declarat Zelenski într-o conferinţă de presă, salutând „conţinutul concret" care demonstrează hotărârea de a „lucra pentru o securitate reală"

„Armatele Franței, Marii Britanii și Ucrainei au lucrat în detaliu la amplasarea forțelor, numărul, tipurile specifice de arme, componentele forțelor armate care sunt necesare și care vor putea funcționa. Avem deja aceste detalii necesare. Înțelegem ce țară este pregătită și pentru ce – dintre toate țările din coaliția celor dispuse să participe. Doresc să mulțumesc fiecărui lider, fiecărei țări care dorește cu adevărat să facă parte dintr-o soluție pașnică.

Am discutat foarte concret cu partea americană despre monitorizarea pentru a evita încălcarea păcii. America este pregătită să lucreze în acest sens. Și unul dintre cele mai importante componente este descurajarea, instrumentele care nu vor permite o nouă agresiune rusă. Vedem toate acestea”, a scris Zelenski, ulterior, într-o postare pe Facebook.