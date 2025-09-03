Ilie Bolojan pregătește concedierea a 13.000 de angajați din primării. Premierul promite economii de 1,4 miliarde de lei

Premierul Ilie Bolojan estimează că disponibilizarea a 13.000 de angajaţi din administraţia publică locală ar reprezenta o economie bugetară de 1,2 - 1,4 miliarde de lei anual.

Vești proaste pentru angajații din primării. 13.000 dintre ei vor pleca acasă

Ilie Bolojan a menţionat, într-un interviu pentru Europa FM, că dacă s-ar realiza o reducere de 10% a numărului efectiv de angajaţi din administraţia locală, jumătate din autorităţile publice locale ar trebui să facă disponibilizări, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, "cel puţin o treime" din comunele din România nu acoperă nici măcar salariile din veniturile încasate de la cetăţeni.

Premierul a spus că o primărie cu personal "excedentar" are obligaţia de a face reduceri de personal.

"Fiecare leu economisit - de la cea mai mare localitate din România până la comuna cea mai mică - înseamnă bani, pe care, după aceea, bugetul de stat nu îi repartizează către aceste localităţi. Sau bani pe care îi folosesc pentru a schimba faţa acestor localităţi. Orice leu economisit înseamnă bani care se duc în investiţii", a mai spus el.

Premierul promite economii de miliarde de lei la buget, în urma disponibilizărilor

Premierul Ilie Bolojan a declarat că o reducere cu 13.000 a numărului de angajați din administrația publică locală ar putea aduce economii semnificative la bugetul de stat, estimate între 1,2 și 1,4 miliarde de lei anual. Șeful Executivului a explicat că această măsură face parte din eforturile de eficientizare a administrației publice și de optimizare a cheltuielilor, în contextul în care numărul de angajați din instituțiile locale a crescut semnificativ în ultimii ani.

Bolojan a declarat că o astfel de măsură ar avea şi un impact "moral", deoarece încrederea celor care contribuie la bugetul de stat va fi recâştigată doar atunci când aceştia vor vedea că banii respectivi nu sunt risipiţi.

"Când oamenii văd că o parte din banii pe care îi plătesc se duc pe 'apa sâmbetei', nu au cum să plătească voluntar lucrurile. Şi atunci caută să îşi optimizeze fiscal plăţile, să fugă de plata impozitelor, pentru că nimeni nu vrea să plătească un impozit, ştiind că acei bani sunt folosiţi pentru tot felul de lucruri care nu înseamnă plus. Deci, este şi un aspect de echitate, de moralitate şi de capacitate de a lua decizii în alte domenii", a adăugat el.