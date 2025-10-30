search
Joi, 30 Octombrie 2025
Ilie Bolojan, ferm în fața atacurilor venite din PSD: „Nu se pune problema plecării”

Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu intenționează să demisioneze și că prioritatea sa este stabilitatea Guvernului și reducerea costurilor împrumuturilor. Totodată, el a criticat creșterile salariale nejustificate din companiile de stat, oferind exemple concrete de la Romatsa și Administrația Canalelor Navigabile.

Premierul Ilie Bolojan nu intenționează să demisioneze FOTO: Gov.ro
Premierul Ilie Bolojan nu intenționează să demisioneze FOTO: Gov.ro

Întrebat dacă își va da demisia, așa cum sugerase anterior, Ilie Bolojan a fost ferm: „Nu se pune această problemă cu plecarea. Cât poți să faci ceea ce trebuie pentru țară, este obligație să faci tot ce trebuie, făcându-te că nu auzi criticile, nu cele pertinente, acelea totdeauna trebuie să le auzi, ci cele care sunt strict politice”.

Premierul a recunoscut că tensiunile din coaliție complică guvernarea, dar a subliniat că scopul său este menținerea echilibrului. „Avem o coaliție de patru partide, care nu este ușor de gestionat. Faptul că în această coaliție apar atacuri nu este de natură să creeze percepția de stabilitate, să creeze percepția de predictibilitate. Eu am încercat în toată această perioadă să nu potențez aceste lucruri, să evit conflictele, pentru că nu ne ajută cu nimic”, a spus Bolojan, într-un interviu pentru Observator.

El a explicat că stabilitatea politică influențează direct economia țării: „Acest aspect de stabilitate și de predictibilitate contează foarte mult atunci când cei care ne împrumută se gândesc la noi. Dobânzile noastre sunt mult mai mari datorită faptului că nu ne-am gestionat bine cu dobânzile”.

Premierul a adăugat că o reducere a dobânzilor ar însemna economii uriașe pentru stat: „Gândiți-vă că dacă dobânda ar fi la jumătate, ceea ce s-ar putea întâmpla, dar nu de pe o zi pe alta, durează un an de zile ca să scadă dobânda, atunci am avea poate 1,5% – 2% din PIB, iar 1% înseamnă aproximativ 20 de miliarde de lei. Asta ar însemna un pachet important de investiții sau o îmbunătățire consistentă a sistemului de sănătate sau de educație”.

Critici pentru companiile de stat: „Statul nu este neputincios”

În același interviu, Ilie Bolojan a atras atenția că Guvernul trebuie să corecteze situațiile în care conducerea unor companii de stat și-a dublat salariile, deși nu există criterii de performanță sau chiar în condiții de pierderi.

„Statul nu este neputincios, dar prin tolerarea de către miniștri în ultimii ani, prin legi adoptate prost, prin proceduri care au debalansat lucrurile, într-o bună parte din companii oamenii și-au făcut contracte de management pe câțiva ani de zile și, nepunându-se condiții pentru performanță, nu au motivație pentru a face performanță”, a declarat premierul.

Unul dintre exemplele oferite a fost Romatsa, companie aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor: La Romatsa, care este o companie monopolistă în România, am văzut că anul acesta și-au majorat salariile de la 72.000 de lei lunar la 142.000 de lei lunar brut. Asta înseamnă aproape 20.000 de euro salariu net”.

Bolojan a subliniat că, deși aceste creșteri sunt acoperite legal, ele sunt „anormale” și trebuie analizate. „Trebuie să intervină miniștrii acolo unde este cazul, în special la Ministerul Transporturilor, pentru că astfel de derapaje nu sunt justificate”, a precizat el.

Premierul a mai dat exemplul Administrației Canalelor Navigabile, unde „profitul a crescut foarte mult, dar salariul la directori s-a dublat”. Potrivit acestuia, „acest tip de contracte total debalansate, tolerate, făcute prost, sunt foarte greu de spart”.

În final, Ilie Bolojan a insistat asupra responsabilității pe care statul o are în gestionarea banilor publici: „Cu cât nu îi risipești banii, cu cât arăți foarte clar că ești conștient de problemele pe care le ai și ai măsuri, cu atât, treptat, îți scad dobânzile. Asta trebuie să facem noi. Asta este miza”.

