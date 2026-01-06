Fotbalistul înșelat de nevastă cu un coleg de echipă, tată pentru a cincea oară. Marele dușman a marcat pe teren

Argentinianul Maxi Lopez a devenit tată pentru a cincea oară, la vârsta de 41 de ani. Retras din fotbal în 2021, fostul atacant a făcut anunțul alături de partenera sa, Daniela Christiansson, pe rețelele de socializare, la sfârșitul anului trecut.

Anul 2025 s-a încheiat cu o veste specială pentru Maxi Lopez. Fostul atacant argentinian a devenit tată pentru a cincea oară pe 31 decembrie. Lando Lopez s-a născut într-o clinică elvețiană, copilul venind din relația cu modelul suedez Daniela Christiansson. Cei doi sunt împreună de peste un deceniu. Lopez a anunțat vestea pe rețelele de socializare, distribuind o fotografie tandră cu el ținându-și nou-născutul în brațe, însoțită de cuvinte emoționante.

Printre comentarii s-a remarcat unul venit de la Wanda Nara, fosta soție a lui Maxi Lopez și mama celor trei copii mai mari ai săi. Mesajul ei, adresat nou-născutului, a fost direct și afectuos: un bun venit în familie și o referire la frații săi, gata să-l primească în Argentina. Daniela Christiansson a răspuns la acest comentariu cu un mesaj emoționant, semn al atmosferei de colaborare care caracterizează relația dintre cele două familii în prezent.

Alegerea numelui nu este o coincidență. Maxi Lopez a spus în repetate rânduri că a vrut să-și numească fiul Lando după pilotul de Formula 1 Lando Norris, un sportiv despre care a spus întotdeauna că îl admiră.

Icardi a câștigat Supercupa Turciei

Maxi Lopez o avea deja pe Ella cu Daniela Christiansson, născută în 2023. Lando este al doilea copil al cuplului. Din relația anterioară cu Wanda Nara, însă, îi are pe fiii Valentino, Constantino și Benedicto, care au 16, 15 și, respectiv, 13 ani.

Maxi Lopez și Wanda Narra s-au despărțit după ce fotbalistul a aflat că aceasta îl înșela cu fostul său coleg de la Sampdoria, Mauro Icardi (32 de ani). Comportamentul l-a costat pe Icardi alungarea din naționala Argentinei. A rămas de pomină momentul în care, la un meci din Serie A, Lopez și Icardi nu și-au dat mâna, la salutul care are loc între jucători înainte de startul jocului. În timp ce Lopez și-a mărit familia, Icardi, devenit glorie pentru clubul Galatasaray, închidea tabela, luni seară, în victoria cu 4-1 în fața rivalei Trabzonspor, în Supercupa Turciei. Între timp, Wanda și Mauro au un copil împreună, dar s-au despărțit, fiind în plin proces de partaj.