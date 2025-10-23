Bolojan, răspuns pentru Grindeanu care i-a cerut demisia. „Să depună moțiune de cenzură și să facă o majoritate în Parlament cu AUR”

Premierul Ilie Bolojan a dat joi seara o replică liderului social democrat Sorin Grindeanu, care i-a sugerat să plece acasă dacă forțează reforma pensiilor magistraților.

Ilie Bolojan, premierul României, a răspuns criticilor liderului PSD, Sorin Grindeanu, care i-a cerut ”să plece acasă” dacă forțează reforma pensiilor speciale fără consultări.

„Eu pot să plec mâine, dar să mi să spună care sunt soluțiile geniale care corectează aceste lucruri și nu deranjează pe nimeni. Sigur, în condițiile în care orice partid consideră ca Guvernul nu își face datoria are posibilitatea să depună moțiune de cenzură și să facă o majoritate în Parlament cu AUR, cu cine se poate, ca Guvernul să plece. Nu e o problemă”, a spus la Antena 3 CNN Ilie Bolojan.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spune că premierul Ilie Bolojan trebuie să plece acasă, dacă va propune un nou proiect pentru schimbarea condițiilor de pensionare ale magistraţilor, fără consultări cu actorii din domeniu sau fără a ţine cont de observaţiile preşedintelui Nicuşor Dan.

„Trebuie să plece acasă. Dacă, în continuare, face a doua oară aceeaşi procedură, fără a avea dialog cu toţi actorii, sau măcar să ţină cont de ce spune preşedintele României, atunci trebuie să plece acasă”, a spus Grindeanu.

În replică, Bolojan spune că astfel de declarații fac rău României.

”Vă spun ce efecte au acest tip de declarații și aceste lucruri care se întâmplă în Coaliție. Atunci când un creditor se uită la o țară se uită la stabilitatea guvernării, pe care o percepe prin declarațiile celor de la guvernare. Când vedeți declarații de o anumită factură oamenii își pun prolema că e un guvern instabil. Între 30 și 40% din punctajul pe care îl primește o țară e dat de stabilitatea guvernării. Orice gen de declarații din acestea tari dintr-o zonă care presupune responsabilitate are niște consecințe economice. E un cost pentru țară pentru că nu poți să scazi dobânzile”, a mai spus premierul.

Premierul a declarat că au fost două ședințe de Guvern în care s-a discutat proiectul legii pensiilor magistraților cu toți membrii Coaliției și nimeni nu a avut ceva de reproșat.

”Când s-a depus la Parlament și când am analizat propunerile venite din Parlament. Eu la fiecare proiect întreb: sunt observații? mai sunt intervenții? Nimeni, nimic. Și atunci proiectul a fost validat. Cu toți miniștrii la masă, cu toată lumea, nu a fost niciun fel de problemă, există procese verbale”,