Doi super-vulturi s-au înfruntat ca doi cocoși la Cupa Africii pe Națiuni. Nigeria și Egipt sunt în sferturile de finală

La competiția găzduită de Maroc, luni seară, Egipt a trecut de Benin cu 3-1, după prelungiri, iar Nigeria a zdrobit Mozambic cu 4-0, obținâd biletele pentru „sferturi”. Astăzi sunt programate ultimele două „optimi”: Algeria - DR Congo (ora 18:00) și Coasta de Fildeș - Burkina Faso (21:00).

Meciul de la Agadir s-a termină cu 3-1 pentru echipa națională din Cairo. Faraonii preiau conducerea, dar Benin egalează spre final. 1-1 în timpul regulamentar. În prelungiri, Attia și Salah au făcut diferența. În sferturile de finală, Egiptul va înfrunta fie Coasta de Fildeș, fie Burkina Faso.

Super Vulturii domină Mozambicul pe ploaie. Nigeria și-a asigurat un bilet către sferturile de finală cu golurile lui Lookman (20), Osimhen (25 și 47) și Akor Adams (75). La Fez s-a desfășurat un monolog încheiat cu 4-0. Osimhen a făcut scorul 3-0, completându-și dubla. Fostul jucător al lui Napoli căuta un hat-trick și a devenit nervos, după ce Osayi-Samuel nu i-a pasat. Lookman a încercat să calmeze atmosfera, dar confruntarea s-a încins între starul de la Galatasaray și jucătorul Atalantei, Osimhen reiterând în mod repetat - arătând cu degetul - conceptul de „muncă în echipă”, înainte să intervină coechipierii.

În acel moment, atacantul central a cerut schimbare și a fost înlocuit de antrenorul Chelle, părăsind terenul în huiduielile de pe stadion. O confruntare scurtă, dar aprinsă, între Victor Osimhen și Ademola Lookman, a stricat un meci care era aproape încheiat. În sferturile de finală, Super Eagles vor înfrunta câștigătoarea meciului Algeria - Republica Democrată Congo.