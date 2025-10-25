Salariul minim pe economie îi dezbină pe români. „Noi abia trecem luna, iar patronul face investiții în imobiliare”

Guvernul României va trebui să ia o decizie în privința majorării sau menținerii salariului minim la nivelul actual. Informațiile potrivit cărora acesta ar putea fi „înghețat” au stârnit dezbateri aprinse pe platformele online.

Salariul minim net în România pentru anul 2025 este de 2.574 de lei, parte a unui salariu minim brut de 4.050 de lei. Numeroși români susțin creșterea acestuia, iar o lege adoptată în România, care transpune o directivă a Uniunii Europene, obligă la majorări anuale, în funcție de evoluția indicatorilor sociali, economici și financiari.

Executivul va trebui să ia o decizie în privința nivelului salariului minim stabilit pentru anul 2026, până la finalul acestui an. Recent, premierul Ilie Bolojan afirma că majorarea salariului minim ar avea un impact în lanț asupra veniturilor din sectorul public, întrucât multe grile de salarizare se raportează la salariul minim.

„În sectorul privat, în condițiile în care ar crește salariul minim, sunt contracte colective de muncă, din nou, care se bazează pe salariul minim și el ar avea un efect în cascadă, care ar impacta total asupra firmelor. Or, în condițiile în care trebuie să recunoaștem că aceste măsuri au avut un impact de contracție economică, nu poți, când firmelor le este greu, să vii cu creșteri de salarii în condițiile în care peste tot s-a stabilit că este o plafonare de salarii”, declara Ilie Bolojan, citat de Agerpres.

Salariul minim aprinde spiritele

În așteptarea unei decizii cu privire la „înghețarea” sau majorarea salariului minim, măsura continuă să agite spiritele în societate. Unii români reclamă faptul că măsura este dorită în principal de antreprenori, ai căror reprezentanți au solicitat păstrarea actualei grile de salarizare.

„Cine ar fi crezut că patronii nu și-ar dori ca angajații să fie mai mult decât sclavi? Înțeleg că-s vremuri grele, că economia e praf, dar frate, sunt atât de detașați și lacomi încât nu se gândesc nici măcar puțin la angajați și la cum o duc ei cu 2.500 de lei pe lună. Nu-s antreprenor, dar dacă îți îngroapă firma faptul că trebuie să-ți plătești angajații, poate ar trebui s-o închizi. Ori problema e că nu le mai intră lor suficient în buzunar cât să plece în vacanță în Tenerife și să-și cumpere bolizi?”, se plânge un român, pe Reddit.

Reprezentanții Întreprinderilor mici și mijlocii din România (IMM România) au explicat de ce au propus înghețarea salariului minim pe economie și în 2026, argumentând că trei sferturi dintre antreprenori nu au posibilitatea de a creşte acest salariu.

„Avem o analiză asupra faptului că, în ultimii trei ani, salariul minim brut a crescut în mod constat şi peste rata inflaţiei. Avem o creştere a inflaţiei de aproximativ 23% faţă de anii anteriori şi a salariului de circa 58%. Salariul minim a crescut în mod constant. Dacă în 2022 aveam salariul minim de 2.550 lei, în 2023 a fost 3.000 lei până la 1 octombrie, după care a fost 3.300 lei de la 1 octombrie, în 2024 a fost 3.700 lei, iar în 2025 este 4.050 lei", a declarat Florin Jianu, președintele IMM România, într-o conferință de presă, organizată marți, 21 octombrie.

Un antreprenor susține că ar vrea să își plătească angajații mai bine, dar nu găsește bani.

„Toți antreprenorii pe care îi știu sunt blocați între ciocan și nicovală: inflație masivă, taxe mereu în creștere și competiție de dumping din China și Turcia. Nu e o problemă de «nu vreau», e o problemă de «nu pot» în acest climat economic (la care se adaugă și stresul din cauza războiului de la graniță). Nu putem da tuturor dublu minim pe economie, când, real vorbind, nu se produc acei bani”, afirmă acesta.

Prețurile, taxele și inflația se adaugă problemelor salariale

Un alt român crede că problemele cu care se confruntă societatea românească nu țin atât de valoarea salariului minim, cât de faptul că prețurile sunt tot mai mari raportat la cei aproximativ 2.500 de lei, cât este cel mai mic salariu net.

„Puterea de cumpărare la noi e slabă: să câștigi și 3.000 de lei, dar dacă am avea prețuri normale la mâncare, medicamente și utilități, nu ar fi chiar așa rău. Facem însă puțini bani propriu-zis, iar prețurile nu au deloc un raport bun la acel salariu. Abia la 4.500 de lei plus 500 de lei în bonuri poți trăi rezonabil la prețurile actuale”, adaugă acesta.

Pe lângă prețurile tot mai mari, se adaugă și taxele dificil de achitat, se plâng alți români. Creșterea salariului minim poate stimula economia doar dacă este însoțită de scăderea taxării muncii, afirmă unul dintre ei.

„Salariile sunt cum sunt, taxarea e problema. Te plătește cu o mână și te taxează cu două. Nu e nevoie neapărat de salarii mai mari peste tot, ci de o taxare normală și eficientă. Plătim prea mult, iar serviciile oferite sunt extrem de proaste. Bani există pentru drumuri și spitale, dar nu îi vedem folosiți cum trebuie”, crede un alt român.

Salariile trebuie indexate obligatoriu cu rata inflației, spune altcineva.

„Câștig 3.800 de lei plus bonuri de masă. În timp ce abia trecem luna, patronul face investiții în imobiliare, în Iași. În ultimii ani cred că și-a luat vreo zece apartamente. Eu mă chinui să pun bani deoparte pentru la anul, când îmi vine asigurarea auto”, povestește acesta.

Un alt român spune, la rândul lui, că a cunoscut patroni care își disprețuiesc salariații, ori că deși au posibilități să le ofere venituri mai mari, acționează egoist.

„Poate e diferit la firmele mici, unde patronul lucrează direct cu muncitorii și există puțină prietenie. Dar unii merg pe principiul: Săracii sunt obișnuiți cu sărăcia, noi mai vrem o casă de vacanță”, este de părere un angajat român.